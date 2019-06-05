 Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба "Спецтехноэкспорт", передает Цензор.НЕТ.

"Отныне совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" – ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт" - готова к серийной поставке в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения выступила турецкая компания.

В свою очередь "Спецтехноэкспорт" обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых ГККБ "Луч", и систем наведения и управления к ним.

Serdar – это универсальная дистанционно управляемая и стабилизированная система вооружения, которая обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях. Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в отдельных версиях – четырьмя) пусковыми установками для ракет РК-2С.





Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а "прошивание" брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой.

Благодаря малому весу, боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых и транспортных средств, значительно повышая их боеспособность. Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.

Данный проект является первым примером совместного продвижения украинско-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран. Впервые украино-турецкий боевой модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.