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Все про:вооружение (3202) Турция (2093) Укроборонпром (706)

 Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке. ВИДЕО+ФОТО

В Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, созданного по заказу третьих стран.

Об этом сообщает пресс-служба "Спецтехноэкспорт", передает Цензор.НЕТ.

"Отныне совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" – ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт" - готова к серийной поставке в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения выступила турецкая компания.

В свою очередь "Спецтехноэкспорт" обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых ГККБ "Луч", и систем наведения и управления к ним.

Serdar – это универсальная дистанционно управляемая и стабилизированная система вооружения, которая обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях. Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в отдельных версиях – четырьмя) пусковыми установками для ракет РК-2С.

Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке 01
Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке 02

Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а "прошивание" брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой.

Благодаря малому весу, боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых и транспортных средств, значительно повышая их боеспособность. Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.

Данный проект является первым примером совместного продвижения украинско-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран. Впервые украино-турецкий боевой модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3130669
 
   
 Топ комментарии
 
І це сподіваємось що лише перші квіточки, а від ягодок у українську скарбницю полинуть мільярди баксів.
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А это то, что уже было сделано. До него.......... При этом на иностранные инвестиции.
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І це сподіваємось що лише перші квіточки, а від ягодок у українську скарбницю полинуть мільярди баксів.
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Это заслуги Турчинова, а не любителя шаурмы.
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А как же "нада тока перестать стрелять"? Сбрехав? Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке - Цензор.НЕТ 9887
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А это то, что уже было сделано. До него.......... При этом на иностранные инвестиции.
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А шо зэ не переделает? Не может? Так зачем он вообще тогда нужен?
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Зрадоботы, это только Порошенко языком на 360 градусов работал с нулевым выхлопом для страны, а Зеленский только пришёл и вот результат - "Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке." Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке - Цензор.НЕТ 4849
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Ага, Зе по ночам детали лобзиком из фанеры выпиливал.
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Испытания только завершились, а Пашинский это всё ещё в апреле продавал? Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання - Цензор.НЕТ 9892
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Ты вообще сама читаешь те статьи, что выкладываешь? Там ссылочка на первоисточник присуцтвует.
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Яка дата про закінчення випробувань стоїть у статті на сайті самого "Спецтехноекспорту"?
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Судя по цвету модуля, то понятно с какого региона заказчик
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Не. Турки счас кацапов чуть западнее мочат...
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Турки может быть и получат....ВСУ при зебенях только облизнется.....
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Какой идиот сотрудничает с турками когда Ердоган обнимается с Путиным, закупает С400 и срется с США?!
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Ердоган із США не свариться ..!! а лише виторговує для себе кращі умови ... а те що він для цього використовує ху..ло ..то таке ..хто його тільки не використовує у своїх інтересах
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Вот и первый не понимающий, что с турками нельзя сотрудничать в военной сфере, Ердоган такой же царь как путин и посмотришь как США санкции введут за покупку С400, а такие дилетанты как ты ничего не понимают!
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Модуль для экспортных поставок, украино-турецкое сотрудничество в военной сфере может заместить убогое железо из Засрахи, причем американские друзья целенаправленно выбивают Уззких с оружейных рынков.
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какой толк от ентого замещения 3 убитым и 3 раненым за вчера укрсолдатам ?

ты дебил или акцыанер ??

похоже акцыанер.
нет??
нееет, дебил,
в акцыанеры тебя не пустят - ты же дебил минстецевский .
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Мухасранец, сиди на своей бутылке и не вякай. Каждый погибший наш герой, это трагедия для нас, а вашых узких ванек ни кто не считает, и закапывают сотнями на Донбасе и в Сирии.
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5 км - это МАЛО! Сейчас нужно минимум 8 км (с высоты местности на уровне 4,5 м - линмя горизонта) , идеально 12 км (с высоты местности на уровне 10 м -горизонт)!
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а по факту більше 3 км ніхто не пуляє, бо нікуди.
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место боевых действий - это не всегда плоская равнина, есть холмы и впадины (терриконы в Донбассе), поэтому 12 км - это реальная потребность!
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Да есть дальнобойная версия, если покупатель захочет - поставят...
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Banderovka‏ @Banderovka

Tzvi Arieli: Poroshenko overestimated defense reform's success https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/tzvi-arieli-i-trained-ukrainian-soldiers-poroshenko-overestimated-defense-reforms-success.html … "в отличие от сегодняшней Украины, израильские лидеры никогда бы не смогли продать свое лучшее оружие, пока их собственная армия не будет полностью экипирована."
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Цікаво... А краще б дивитись як ці ракети бурятів шкварять...
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....и готов к серийной поставке.....

куда поставке?? в турцыи?? ну так енто и раньше было.

а на фронт снова фига??
за вчера 3 убитых 3 раненых рада вставала почитать память сегодня.

данецкие танки-пушки лупят по укр окопам, из каторых только антаматы 1967 года выпуска торчат.

луч-получили бюджетное бабло-сделали рокеты-продали за валюту в зарубеж-турцыи тайланды-бабло на панамский кашелек акцыанеров луча-почтили в раде очередных убитых - ...по кругу....

5 лет по кругу.


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Дибіл шукає друзів, лайкайте його.
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Утилизация ваших уззких ванек идет нонстоп, главное, чтоб гидрант не останавливал ЗСУ...
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свинарчуковские кенты нарисовались хер сотрешь
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииУкраино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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