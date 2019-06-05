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Все про:Днепр_город (2691) Нацполиция (9489) стрельба (2465)

 Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки. ВИДЕО

Экс-прокурор и его супруга стреляли из ружья с балкона своей квартиры. Они сделали около 5 выстрелов, и теперь могут сесть на срок от 3 до 7 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Днепровщины.

"Полицейские установили, что 4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по пр. Поля, г. Днепр, осуществили около 5 выстрелов", - сказано в сообщении.

Стрелков задержали и доставили в Днепровский отдел полиции. У них изъяли зарегистрированное охотничье ружье "Cobalt" 12 калибра.

Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки 01
Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки 02

46-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. Сегодня обоим злоумышленникам будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Жена подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика полицейского обвинила в трагедии родителей ребенка

Издание "Информатор" опубликовало видео стрельбы. Соседи стрелков рассказали журналистам, что в квартире, с балкона которой открыли огонь, проживает 46-летний бывший военный прокурор.

Источник: https://censor.net.ua/v3130655
 
   
 Топ комментарии
 
Ну че, порохоботы? Петицию за отставку Юги-алкаша замутите?
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А він і так скоро у відставку. За відставку Авакова підписав петицію?
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Ну че, порохоботы? Петицию за отставку Юги-алкаша замутите?
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А він і так скоро у відставку. За відставку Авакова підписав петицію?
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аваков і так скоро у відставку... А ти особисто підписав петицію про відставку Луценко?
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Я тобі сказав, що ти не відповів і тому всі твої питання у спамі.
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Моє питанння було першим там... Ти не відповів, бо тобі заборонено відповідати на не зручні питання. тобі інструкція від мародерського мінстець ще не надійшла, як себе поводити в таких випадках...

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если кого подстрелил из детей - сами виноваты, ибо нефик было во дворе гулять, когда прокурор с жОнкой отдыхают
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Там, говорят, свежая петиция - за принудительную кастрацию дебилов. Вот её обязательно подпишу. А то развелось вас сверх всякой меры.
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И че ты себя так не любишь!
Хотя судя по нику, что у тебя очко много ходит - тебе яйца и не надо!
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Даааа.... Чтобы судить по нику, мало быть дебилом. Надо быть круглым идиотом.
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до речі, цей дебіл - колишній військовий прокурор. Це вже Матіоса треба шугануть.
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За что? За то, что дебил уже не прокурор?
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Я ж і говорю невідворотність покарання ..
Вбив дитину і невідомо чим все закінчиться... Встрілив в повітря від 4 до 7 років тюрми. І міністра в відставку, а ****...у Львові "активісти" мерію розпі...вали людей побили... Садовий заяву написав, все на камерах зафіксовано 0 затриманих... вистрелив 4 раза в повітря (шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам нуль - вже сидить) "вища справедливість *****" а і югіка в відставку як він допустив що бувший прокурор в повітря стрільнув...

Критинізм це коли після трагедії починаються "образцово показательние виступления"

Чи це і буде майбутня статистика по боротьбі з режимом попередників?)
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либо мы вернем отца нации ПОРОШЕНКО на пост президента, либо 73% кремлевских подстилок перестреляют всех детей на украине и отдадут нас на растерзание *****!!!
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Ну ти кацапе і Зебіл! Читай уважно текст - це колишній прокурор, тоб-то звільнений. А ще й військовий - це Матіоса.
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Это по прокурорски все, Юрка даже скажет.
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школа мародёра Порошенко
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опять алкаши, ещё и пенсии наверное немаленькие получают
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Авакова, который уже 5 лет у власти и реформирует МВД в отставку за результаты его реформы
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Darinasd - на рахунок реформ Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки - Цензор.НЕТ 3993
Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки - Цензор.НЕТ 8311
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Поэтому оружие должно быть не только у ментов и прокуроров, а и у простых граждан. Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки - Цензор.НЕТ 8986
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Слава переяславських стрілків не дає спокою
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может у него окна на донецк выходят
ни попал в никого и то добре
пенсии его лишить прокурорской шоб бухал меньше
... больше условки за хулиганку не дадут
скажет террористов от своего лексуса отгонял
.... может даже еще и орден дадут
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а что ****** опять замылили???? да скоко можна. Ну с хряком все понятно - они там все на одно лицо. А вот на бабу можно было бы и посмотреть...
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тебя возбуждают прокурорские сучки))))))))))))))))))))
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он хоть мыролюбно, по реформаторски стрелял?
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Мне нравится эта формулировка!!! Вот эта: "и теперь могут сесть"(с). Честнее- не сказать! Они- могут. Но- не должны. Они никому и ничего не должны. И ваааще- они всех нас уже простили...
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надо ему это ружье в жо@у засунуть поглубже и мозги сразу встанут на место.....
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Какие 3-7 лет?7 какое хулиганство?? Это все адвокаты отшибут на раз-два....
И все закончится Статьей 174 КОАП

Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах либо с нарушением установленного порядка



влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов ()170-255 грн) доходов граждан с конфискацией оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и боевых припасов или без таковой.
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угу щас тебе прокурор заплатит 170 грн. надо ещё доказать, что он был в адеквате, возможно шмурдяк был креплёный и он подействовал на мозг, а таких сажать нельзя, его лечить нужно, у нас в основном сажают за разбитый нос и мешок картошки.
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Ага.... Щассс.
Это были неизвестные лица, только похожие на героев Украины, участников АТО, ветеранов органов!
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"несмертельного действия" - тільки якщо травматичними набоями стріляв.
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Неверно! Алкоголь- лечит. И решает проблемы с необходимостью за ним идти, если болен. Я, когда со своего суперсамокатика улетел, на скорости 45 км/ч, то мой фэйс был настолько страшен, а дырки, в теле я категорически отказался зашивать... то если бы не водка, в течение 2-х недель... я бы снова развёлся, в шестой раз. Но! Жена прониклась и бегала в магаз сама! И я- выздоровел! Чес слово!
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от этой фразы - им грозит от 3 до 7 лет хочется рыгать, засрали весь цензор одни угрозы, толку ноль и там грозит и тут грозит, система прогнила под корень, поэтому и лезут в нашу страну все баньдюки кому не лень, потому что знают, делай что хочешь, хоть насилуй хоть убивай, ну трешку дадут если деньги пожалею и всё, а тут бывший прокурор на сафари вышел с балкона пострелять по людишкам, эт у него такие игры, а теперь ему грозит а он смеётся.
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Вы просто просмотрели вот это, которое выше. Оно- всё объясняет. Никакой угрозы нет. Они просто могут. Если очень захотят, в чем я- сомневаюсь: и теперь могут сесть на срок от 3 до 7 лет. Источник: https://censor.net.ua/v3130655
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Кобальт? Не Бенелли, не Беретта и даже не Ремингтон? Отпустите его, может, он честный.
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ПІздєц....щойно хлопчика вбито...і тут таке.....ЯК же так, що це за сюр....?!!
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это последствия армянского коньяка и черной икры, им изза этого и пенсии назначают по горячей сетки год за три, тяжелая работа.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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