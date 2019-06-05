 Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Днепровщины."Полицейские установили, что 4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по пр. Поля, г. Днепр, осуществили около 5 выстрелов", - сказано в сообщении.
Стрелков задержали и доставили в Днепровский отдел полиции. У них изъяли зарегистрированное охотничье ружье "Cobalt" 12 калибра.
46-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. Сегодня обоим злоумышленникам будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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Издание "Информатор" опубликовало видео стрельбы. Соседи стрелков рассказали журналистам, что в квартире, с балкона которой открыли огонь, проживает 46-летний бывший военный прокурор.
Хотя судя по нику, что у тебя очко много ходит - тебе яйца и не надо!
Вбив дитину і невідомо чим все закінчиться... Встрілив в повітря від 4 до 7 років тюрми. І міністра в відставку, а ****...у Львові "активісти" мерію розпі...вали людей побили... Садовий заяву написав, все на камерах зафіксовано 0 затриманих... вистрелив 4 раза в повітря (шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам нуль - вже сидить) "вища справедливість *****" а і югіка в відставку як він допустив що бувший прокурор в повітря стрільнув...
Критинізм це коли після трагедії починаються "образцово показательние виступления"
Чи це і буде майбутня статистика по боротьбі з режимом попередників?)
ни попал в никого и то добре
пенсии его лишить прокурорской шоб бухал меньше
... больше условки за хулиганку не дадут
скажет террористов от своего лексуса отгонял
.... может даже еще и орден дадут
И все закончится Статьей 174 КОАП
Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах либо с нарушением установленного порядка
влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов ()170-255 грн) доходов граждан с конфискацией оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и боевых припасов или без таковой.
Это были неизвестные лица, только похожие на героев Украины, участников АТО, ветеранов органов!