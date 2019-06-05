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 Общество, За рубежом
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Все про:Дугин (21) Россия (72953) Русский мир (369)

 "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО

Идеолог "русского мира" Александр Дугин заявил о высоком уровне дебилизации российского общества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дугин рассказал в одной из своих авторских передач на канале День ТВ.

"На самом деле наше общество становится на путь к догматическому дебилизму... Это уже очень тревожные сигналы... Наше общество постепенно превращает дебилов в норматив. То есть, человек - дебил, ведет себя, как дебил и он не испытывает никаких угрызений совести или ощущения, что чего-то ему не достает", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/v3130648
 
 
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Самое интересное, что сам Дугин к этому руки и приложил.
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Вы долго и последовательно к этому шли.. и пришли
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Больше похоже на прогрессирующую шизофрению...
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И только у них!?
А как насчёт догмы - "Опыт смены президентов у нас есть!!!!!!!" и, при этом - топтание на месте?
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не становиться на путь..!. вы этим путем уже ездите лет 70 и другим советуете-навязуете..
дебилы, ******
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ослик был сегодня зол
он узнал, что он - осёл....
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Сохранение санкций против России - важнейшая задача альянса...
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Может это естественный процесс обратной эволюции русского человека в обезьяну?
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На пути к русскому миру иначе нельзя. "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин - Цензор.НЕТ 7801
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Дугин наивный придурок. Считает, что идеи до сих пор имеют значение. На паРашке давно любая идеология обслуживает тотальный распил бабла. Кто не понял, тот лох.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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