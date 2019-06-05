 "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дугин рассказал в одной из своих авторских передач на канале День ТВ.

"На самом деле наше общество становится на путь к догматическому дебилизму... Это уже очень тревожные сигналы... Наше общество постепенно превращает дебилов в норматив. То есть, человек - дебил, ведет себя, как дебил и он не испытывает никаких угрызений совести или ощущения, что чего-то ему не достает", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Начал убивать – убей... Заплатили мы по полной. Получили по роже", - кремлевский пропагандист Дугин жалеет, что Россия не довела до конца войну на Донбассе