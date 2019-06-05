 Танковый резерв ОС на Донбассе отрабатывает на учениях готовность к действиям в любых условиях, - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Сообщается, что по распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского, все практические мероприятия проводятся с учетом текущей обстановки и выводов из анализа относительно дальнейшего развития ситуации на Донбассе.

"На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применен нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди. Командирам и экипажам пришлось постоянно вести разведку, с ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки", - сказано в сообщении.

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Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сирский, который на месте проверил действия танкового резерва, убедился в профессиональных навыках подчиненных и их навыках действовать одной командой во время сложных моментов боя или в результате возникновения внештатных ситуаций.