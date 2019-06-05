EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Общество
  10885  58
Материалы по теме:
Все про:акция (1919) Переяслав-Хмельницкий (47) протест (4425) столкновения (448)

 Столкновения правоохранителей и активистов возле отделения полиции в Переяславе-Хмельницком. ВИДЕО

Возле отделения полиции в Переяславе-Хмельницком на Киевщине, где был смертельно ранен 5-летний мальчик, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи столкновений опубликовал пользователь ФБ Антон Ходза.

На записи видно, как полицейские в защитной экипировке оттесняют участников акции протеста, пытающихся что-то написать на стене полицейского участка. Во время столкновения применялся газ. Полицейских забрасывали зажженными фаерами.

Также читайте: 5-летний Кирилл получил смертельное ранение из мелкокалиберной винтовки, - и.о. начальника полиции Киевщины Небетов

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Также читайте: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве - полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/v3130624
 
 
 Топ комментарии
 
В общем, якщо Майдан і відбудеться, то він буде більш масштабним та нищівним.
Не грайтесь з людьми та державою.
 показать весь комментарий
 
Реформи Авакова в повній красі!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В общем, якщо Майдан і відбудеться, то він буде більш масштабним та нищівним.
Не грайтесь з людьми та державою.
 показать весь комментарий
 
 
Але спочатку зебіли організують в країні дефолт і доведуть зубожіння до абсолюту, а вже тоді буде майдан. Допоки коломийський в кишеню до кожного українця не залізе ніхто навіть і не рипнеться. Янука скинули не ізза побиття студентів, а через те що він всіх заіпав своїм правлінням
 показать весь комментарий
 
 
Янука скинули не ізза побиття студентів………….
А чего же никого не посадили ? Или это в методичке у тебя не написано ?
 показать весь комментарий
 
 
Побиття, то уже остання крапля була. Але не першопричина, взагалі-то
 показать весь комментарий
 
 
тогда как читать Коломойского о ненужности революций, даже майдана и Узеленского о неактуальности этого события на сегодня?
 показать весь комментарий
 
петя з ахметкою заліз і нічого, стерпіли.
а янек таки на побитті погорів. але за парєбріком просто не в курсі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ksenia VB - Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 652

"Не грайтесь з людьми та державою."

Это с теми людьми , которые во время войны выбрали себе в Главкомы циркового артиста, да?
Эти люди просто выведены для того что бы с ними играться и вытирать о них ноги...
Людей с достоинством горстка....(как на этом видео)...
В других бы странах вышли бы миллионы...
 показать весь комментарий
 
 
актор набагато краще - за вбивцю... мародера... крадія... баригу.. кидалу - і просто шмат лайна паяця парашенка! і особливо краще під час війни


 показать весь комментарий
 
 
Roman Tripalyk - там еще было 39 кандидатов если ты забыл...

И были среди них в 1000 раз порядочнее, честнее и достойнее клоуна+порошенко вместе взятых...
 показать весь комментарий
 
 
більшого гівна чим порошенко не було )) тому у 2-му турі у нього вигравали усі крім бойка..
 показать весь комментарий
 
 
при януковичі поліція відстілювала дорослих на майдані, а при новому президенті владимире взялась за дітей на майданчиках?
 показать весь комментарий
 
Так, і остаточно поховає Українську Державу...
 показать весь комментарий
 
 
не грози Южному Центру попивая сок у себя в квартале ....фильм такой был но само название много о чем говорит ...
 показать весь комментарий
 
 
Опереція "ШАТУН" продовжується... Повна дискредитація органів правопорядку та влади, бунти до яких залучають провокаторів, громадянські конфлікти, розвал держави, поглинання її територій та поневолення загнаного безтолкового народу. Ну, як подобається вам картина маслом?!
 показать весь комментарий
 
майдан уже відбувся коли скинули вбивцю... мародера... крадія... баригу.. кидалу - і просто шмат лайна паяця парашенка!
 показать весь комментарий
 
 
"Національна поліція - саме велике наше досягнення"
 показать весь комментарий
 
У активистом мелкашки даже не было,-не то что у Пашинского целый арсенал короткоствола и снайперские винтовки на выбор?
 показать весь комментарий
 
Забули мусора як їм бойові гранати під ноги кидали під ВР - знахабніли падли вкрай....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
пля - где СБУ?
Прочему подстрекатели не дают показаний на заказчика - соевого Хряка?
 показать весь комментарий
 
 
Мусорье потрібно спалити, гниди і вбивці
 показать весь комментарий
 
 
Для чего налогоплательщик содержит эту шушеру,что бы они по пьянке убивали детей,а потом сами себя защищали от недовольных этим?
 показать весь комментарий
 
 
В США поліцейськи не мають права напитись до усрачки навіть якщо вони у відпустці. Це заборонено правилами профессійної єтики.

Новини - "В Подольском районе столицы, в районе улицы Электриков, правоохранитель, находящийся в нетрезвом состоянии, задремал на железнодорожном пути. Проходивший поезд отрезал полицейскому ноги", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/307668-v_kieve_pjjanyj_politsejskij_v_sluhebnoe_vremja_ugodil_pod_poezd_emu_otrezalo_nogi
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Активистов не вижу , вижу ананистов ( суходрочеров) , отрабатывающих за бабло.
 показать весь комментарий
 
 
Сам чего сидишь мокродрочер,не так сцыкотно на диване?
 показать весь комментарий
 
 
та и на форумах срут проплаченные падлюки и тупая срань.

но, если раньше были сомнения относительно Барыги, то на сегодня очевидна вся подлость и мерзость Хряка и его попличныкив.
Но, в то же время, стала очевидна их тупость и примитивность...
 показать весь комментарий
 
 
Быстро наши новоиспеченные полицейские забыли за Врадивку!! Ни фига не учит.Пару полицейских линчевать как и пьяных за рулём ,сами в тюрьму просится будут!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Этих "активистов" если они такие активисты в зону проведения ООС на передовую. А здесь их кто-то проплачивает и они только обостряют обстановку и провоцируют конфликты.
 показать весь комментарий
 
 
Василий Мышкин - да ты мент... Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 2134

Тебя и нужно отправить в ООС в первую очередь...
 показать весь комментарий
 
 
смотрел твои комменты - ты просто дешевая шавка и ничтожный диванный вояка. Вот тебя как раз и надо туда отправить на передовую рыть окопы. Можешь не надрываться больше петушок ты уже в черном списке.
 показать весь комментарий
 
зачем державе полмиллиона полиции - вот для таких случаев
 показать весь комментарий
 
Власть ничему не учится. Предыдущий Майдан начался не в Киеве, он начался с блокады и попыток штурма полицейского участка, после изнасилования сотрудниками женщины. И попытками начальства и власти их отмазать ( там родственники в чинах были) Думал это власть чему то научило. Видимо нет. Тут не до "спасения утопающих", наоборот показательно жесткое наказание, иначе не усвоенный урок может иметь те же последствия.
 показать весь комментарий
 
 
зацените как на райотделе полиции видна надпись POLICE .... а два пьяных идиота из этого здания взяли и убили ребенка ...нам до этой надписи поколений 3-5 надо пройти ...вот эта чушь с названиями и реформами о полиции ЕС НАТО просто ширма для распиливания бабла
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вам бы всё по майданам бегать, лишь бы ничего не делать. Есть прокуратура, следствие, ВР, они и ведут следствие и следят. Нормальным людям нужны нормальные органы правопорядка, 73% бездельников-майданы. Кончайте вопить, дайте следствию нормально работать
 показать весь комментарий
 
 
Тебя жида забыли спросить,СВОБОДУ ПАЛЕСТИНЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Якій Палестині? ісраель - самопроголошена держава сєпарів. Які скористались зміною світового порядку після Другої світової і недемократичним шляхом вирішили, що вони незалежні від Палестини. Тому правильніше тролити шидів "Коли повернете вкрадені у Палестини землі, сєпари?".
 показать весь комментарий
 
блин..ну идите к дому авакова и пикетируйте... нафига под камеры в пацанов петардами пулять????
 показать весь комментарий
 
Именно эти "поцаны", ужравшись в срачку, убили ребенка, если ты уже забыл.
 показать весь комментарий
 
 
ублюдков - ждет суд, хочешь жить в папуа-звиздуй!!!
 показать весь комментарий
 
Это нанятые,проигравшим выборы, очередные петюшки,для отвлечения мародёрства,роттердамов и пр. с целью раскачивания ситуации
 показать весь комментарий
 
 
Больше того.
Есть очевидцы, которые видели, как лично Порошенко завез два ящика водки в райотдел и подарил ствол несчастному полицейскому.
 показать весь комментарий
 
Предыдущий Майдан был за европейские пенсии и ЕС(неважно что все это оказалось наглым враньем). А в чем смысл этого Майдана?
 показать весь комментарий
 
Этот майдан будет называться погром.
Разницу чувствуешь?
 показать весь комментарий
 
"Чьто-то напісать на стєнє?" Слово "Вбивці". Перші три літери видно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опереція "ШАТУН" продовжується... Повна дискредитація органів правопорядку та влади, бунти до яких залучають провокаторів, громадянські конфлікти, розвал держави, поглинання її територій та поневолення загнаного безтолкового народу. Ну, як подобається вам картина маслом?!
 показать весь комментарий
 
органи влади повністю дискредитували себе самі корупцією, безкарністю, безвідповідальністю і вседозволеністю. Терпіти таку владу неможна. Вона повинна піти і якомога скоріше і.....конфлікт зникне сам собою.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтолкновения правоохранителей и активистов возле отделения полиции в Переяславе-Хмельницком. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх