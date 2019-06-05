 Столкновения правоохранителей и активистов возле отделения полиции в Переяславе-Хмельницком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи столкновений опубликовал пользователь ФБ Антон Ходза.
На записи видно, как полицейские в защитной экипировке оттесняют участников акции протеста, пытающихся что-то написать на стене полицейского участка. Во время столкновения применялся газ. Полицейских забрасывали зажженными фаерами.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве - полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
Не грайтесь з людьми та державою.
А чего же никого не посадили ? Или это в методичке у тебя не написано ?
а янек таки на побитті погорів. але за парєбріком просто не в курсі.
"Не грайтесь з людьми та державою."
Это с теми людьми , которые во время войны выбрали себе в Главкомы циркового артиста, да?
Эти люди просто выведены для того что бы с ними играться и вытирать о них ноги...
Людей с достоинством горстка....(как на этом видео)...
В других бы странах вышли бы миллионы...
И были среди них в 1000 раз порядочнее, честнее и достойнее клоуна+порошенко вместе взятых...
Прочему подстрекатели не дают показаний на заказчика - соевого Хряка?
Новини - "В Подольском районе столицы, в районе улицы Электриков, правоохранитель, находящийся в нетрезвом состоянии, задремал на железнодорожном пути. Проходивший поезд отрезал полицейскому ноги", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/307668-v_kieve_pjjanyj_politsejskij_v_sluhebnoe_vremja_ugodil_pod_poezd_emu_otrezalo_nogi
но, если раньше были сомнения относительно Барыги, то на сегодня очевидна вся подлость и мерзость Хряка и его попличныкив.
Но, в то же время, стала очевидна их тупость и примитивность...
Тебя и нужно отправить в ООС в первую очередь...
Есть очевидцы, которые видели, как лично Порошенко завез два ящика водки в райотдел и подарил ствол несчастному полицейскому.
Разницу чувствуешь?