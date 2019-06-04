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 ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Православная церковь Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано заседание Священного синода Украинской православной церкви, на котором решили ликвидировать эту церковь.

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на канале ПЦУ в YouTube.

"Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г.. - аудио и видео, опровергающие утверждение, что " такого Собора не было", - говорится в подписи к видео.

На видео можно увидеть, что большинство членов синода поддерживает ликвидацию УПЦ КП, после чего патриарх Филарет подписывает соответствующее постановление.

Отметим, что после этого заседания представители УПЦ КП приняли участие в соборе, на котором и создали ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также читайте: Епископ ПЦУ Адриан (Кулик): "Раскольник и бунтарь" Филарет созывает священников Киева для присяги на верность УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/v3130590
 
 
 Топ комментарии
 
так в храм ходить надо не к попам а к Богу
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Ликвидацию патриархии. А Варфоломей сказал что патриархии не было
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У кого то еще есть желание ходить в церковь？
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Так к Богу можно обратиться и не в храме, тем более, что там такая атмосфера
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то, что тебе самоочевидно, людям заметно
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"где двое или трое во Имя Мое"...
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?

Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.

Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
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Христос не приветствоваль роскошь и шик. Он проповедовал по другому. Раньше я ходил в церковь, последние годы нет
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А в чистом поле, без всего того антуража из золота, серебра и запахов пота попов-посредников, нельзя с Богом стрелки забивать?
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Можно, но если у тебя есть вопросы, дорога в храм.
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отрок, а ты с какой целью интересуешься? хочешь воцерковиться, но не знаешь, с чего начать? ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 6770
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Коли з"являється щось нове, під ногами залишається щось старе.
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Попи ділять владу. Віра в душі, а не в спаплюжених церквах.
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Ще один тест для зебіла: він українець, чи масон? Буде він захищати українську церкву, чи йому пофік? Чи йому миліше феесбешна гундяєвська шобла? Як він вчинить?
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так церковь вне государства, государство вне церкви. Вот пэтя влез в темные дела торговцев опиума для народа и имеем трабл.
Или церковь и государство вместе？ А？
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яким ? ну, наприклад, продовжувати переіменування МП у її справжню назву.
на державному рівні це означає повернення українській церкві захоплених росєянами релігійних святинь.
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побачими як зяблики будуть протестувати ))
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он окружил себя одними жидами что как бы намекает
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Навішо штовхати Зеленського на помилки Порошенко?
Церква, це - не його справа.
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Какая-то «не здоровая фигня» происходит........
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Не может быть. А основополагающую причину в чём видите?
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В приходе к власти врага в образе клоуна. Но он не просто клоун. Он враг.
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А когда опубликуют ликвидацию доллара по 28 и бензина по 32? Попы мне как-то пофигу....
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Раскаяние, самое богоугодное дело.
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а можна написати, що в дійсності сталось і що тепер є? Скільки тепер церков лишилось?
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А Ісуса Христа вони не відмінили?
Бо якщо так, то молитися залишиться тільки на Порошенкю.
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Филарет- агент КГБ. Вот что в голове у этого человека? Как можно сейчас устраивать такой бардак? Разве тот, кто любит Украину, будет творить то, что творит Филарет?
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Не всё так категорично, он может быть банальным грешником. Поэтому для таких случаев есть завет Иисуса - "Я ваша Церковь".
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Філарет бореться за Незалежну Українську Православну церкву, яку знищили Порошенко та Варфоломей. Саме Порошенко влаштував це бардак, а не Філарет.
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Ну хто, в здоровому розумі прийме, що оці пінгвіни в рясах і намистах з золотими акробатами на шиях, на лексусах і БМВ, мерсах намісники Бога на Землі?
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А Філарет тепер хто-сектант чи масон? Хоче створити свою "церкву" і камандувати там? Бортанули діда,а він так хотів на двох стільцях всидіти! ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9668 а тепер воду мутить! Що хоче довести? І кому ?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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