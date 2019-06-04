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 С начала суток на Донбассе - три вражеских обстрела, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, при этом один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм с общим расходом 20 мин.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Опытного - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции наших защитников вблизи Золотого-4.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 июня вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Потерь не было.

Источник: https://censor.net.ua/v3130571
 
 
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А чего вы ждали ???
Благоволения в человецах ???
С какого , извините , хрена ???
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спасибо что живые!
пораненому воїну найскорішого одужання...
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ЗЕЛЯ, АУУУУ!
Как там у тебя, "просто перестать стрелять", да?
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Так пэтя враг *****, а не так ******** стреляли, ЗЕ друг *****, а начали больше стрелять. Шо ж такое？
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток на Донбассе - три вражеских обстрела, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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