 С начала суток на Донбассе - три вражеских обстрела, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Опытного - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции наших защитников вблизи Золотого-4.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 июня вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Потерь не было.