 Посол Перебийнис призвал Сенат Чехии признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. ВИДЕО

Чешские и украинские историки и исследователи представили свои доклады об одном из самых больших преступлений коммунизма в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Спикеры рассказали аудитории студентов и общественности о преступлениях сталинского режима, жертвой которых стали миллионы украинцев, и о том, какие последствия в контексте современности имеет эта трагедия с сегодняшними событиями в Украине.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис призвал чешский Сенат и верхнюю палату чешского парламента признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Убежден, что украинская диаспора, которая является крупнейшей нацменьшинством Чехии, по достоинству оценит такой шаг со стороны чешских чиновников. Гибридная война, которую продолжает вести Россия против Украины, не возникла сегодня. Кремль усовершенствовал свои методы и инструменты, но цель остается та же - уничтожить Украину, украинский язык и украинский народ. Голодомор был одним из принципов гибридной войны Москвы против Украины. Сегодняшняя война в Донбассе - это прямое продолжение геноцида. Поскольку именно Донбасс был одним из наиболее пострадавших от голода регионов. И именно в этот регион, вместо казненных голодом украинцев, Москва организовано привезла заместителей так называемого "русского мира", - отметил Перебийнис.

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