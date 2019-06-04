 "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 4 июня, активисты Национального корпуса пикетировали Администрацию президента в Киеве.

"Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины, подписание соответствующих указов", - заявили в Нацкорпусе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус. ВИДЕО

Активисты требуют от Зеленского внести изменения в указ президента №215 / 2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", выданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов. Также они требуют создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства и ввести в состав Комиссии по вопросам гражданства представителей волонтерских и ветеранских организаций.

Митингующие пришли с баннерами "Добровольці вибороли громадянство на передовій!" и "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?", флагами Национального корпуса и флаги Белорусской Народной Республики под центральный вход в Администрацию президента, где озвучили свои требования в микрофон. К активистам вышел представитель АП и принял их заявление.























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ