 "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 4 июня, активисты Национального корпуса пикетировали Администрацию президента в Киеве.
"Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины, подписание соответствующих указов", - заявили в Нацкорпусе.
Активисты требуют от Зеленского внести изменения в указ президента №215 / 2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", выданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов. Также они требуют создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства и ввести в состав Комиссии по вопросам гражданства представителей волонтерских и ветеранских организаций.
Митингующие пришли с баннерами "Добровольці вибороли громадянство на передовій!" и "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?", флагами Национального корпуса и флаги Белорусской Народной Республики под центральный вход в Администрацию президента, где озвучили свои требования в микрофон. К активистам вышел представитель АП и принял их заявление.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
И шо то за дети там на фотке, они хоть автомат видели？
там один взгляд чего стоил
как у льва мля
помнишь как ***** он им пригвоздил когда за руку с ним здоровался?
до того пока Парашенко там сидел никто особо не пикитировал
у Авакова что ли подгорать начало?
Настоящий демократ.
До речі де вона? А пентхауз облаштовує...
Наверно Белецкий отвлекает внимание от отставки Авакова