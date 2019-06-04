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 Политика Украины
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 "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса пикетировали Администрацию президента с требованием упростить и сделать максимально открытой процедуру принятия в гражданство иностранных добровольцев, которые защищали Украину от агрессии России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 4 июня, активисты Национального корпуса пикетировали Администрацию президента в Киеве.

"Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины, подписание соответствующих указов", - заявили в Нацкорпусе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус. ВИДЕО

Активисты требуют от Зеленского внести изменения в указ президента №215 / 2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", выданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов. Также они требуют создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства и ввести в состав Комиссии по вопросам гражданства представителей волонтерских и ветеранских организаций.

Митингующие пришли с баннерами "Добровольці вибороли громадянство на передовій!" и "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?", флагами Национального корпуса и флаги Белорусской Народной Республики под центральный вход в Администрацию президента, где озвучили свои требования в микрофон. К активистам вышел представитель АП и принял их заявление.

Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 01
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 02
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 03
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 04
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 05
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 06
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 07
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 08
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 09
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 10
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 11
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 12
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 13
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 14
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 15
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 16
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 17
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 18
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 19
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 20
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 21
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 22
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 23
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 24
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 25
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 26
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3130518
 
   
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Немного погодите... будет вам и гражданство и кватеры. Зуб даю!
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Петя своїх ледве по тюрьмах та котлах порозпихував...
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чего к диабету пять лет не обращались и не митинговали？
И шо то за дети там на фотке, они хоть автомат видели？
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ссали наверное
там один взгляд чего стоил
как у льва мля
помнишь как ***** он им пригвоздил когда за руку с ним здоровался?
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странно
до того пока Парашенко там сидел никто особо не пикитировал
у Авакова что ли подгорать начало?
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Не это "Корпус" , а есть и " Жены" . интересно есть "Ескорт"?
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интересно, сколько тех обтатуированных было на фронте？
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У петра своя демократия , котлы там например. Мешок на голову и через границу.
Настоящий демократ.
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ОднІєї Суліко вже дали...
До речі де вона? А пентхауз облаштовує...
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Если требует нацкорпус, значит какая то мразь и бандюки.
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Вийди на вулицю і скажи як мужик ці слова їм в очі. Мужик ти, чи не мужик?
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А шо им мешает иметь ПМЖ???? Вот не понимаю .
Наверно Белецкий отвлекает внимание от отставки Авакова
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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