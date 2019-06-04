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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9168) оккупация (6808) Румыния (569)

 ГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области. ВИДЕО

Генеральная прокуратура открыла уголовное дело из-за провакационного видео о якобы захвате Румынией территории Буковины и части Одесской области в 2022 году. Досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

На оперативном совещании было отмечено, что дело открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность, а основными подозреваемыми считаются российские спецслужбы.

"Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Также согласован план досудебного расследования.

"Принято решение о безотлагательном осуществлении правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение такой противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба ГПУ.

Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".

Источник: https://censor.net.ua/v3130506
 
   
 Топ комментарии
 
Та откройте 112, нюьзван, рабинович ТВ, там уголовных производств на рыгов каждый день можно открывать...
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Огромной ошибкой будет, если вменяемая часть украинцев продолжит считать Зеленского и его команду некомпетентными, дураками, дебилами и прочим, что разгоняется по сети. Нет и ещё раз нет! Со времён "тобi личить мое кохання" его стало много. Непомерно много стало К95 и выбросов в электоральную атмосферу всяческих фекалий Было все сделано профессионально , чётко, с учётом малейших деталей и настроений. Теперь же, когда промежуточная цель достигнута, под маской некомпетентности и показательной глупости работает высокопрофессиональная демонтажная команда. Происходит демонтаж государственности, институтов власти, экономики,
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
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Шуткуєте? І хто ж буде працювати? Це? "Назначить Баканова Ивана Геннадьевича и. о. начальника Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины"С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу." Його поставили, щоб знищити Службу Безпеки України
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Огромной ошибкой будет, если вменяемая часть украинцев продолжит считать Зеленского и его команду некомпетентными, дураками, дебилами и прочим, что разгоняется по сети. Нет и ещё раз нет! Со времён "тобi личить мое кохання" его стало много. Непомерно много стало К95 и выбросов в электоральную атмосферу всяческих фекалий Было все сделано профессионально , чётко, с учётом малейших деталей и настроений. Теперь же, когда промежуточная цель достигнута, под маской некомпетентности и показательной глупости работает высокопрофессиональная демонтажная команда. Происходит демонтаж государственности, институтов власти, экономики,
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
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Перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) і в.о. голови СБУ Іван Баканов отримав звання лейтенанта. ))
Про це пише УНН, посилаючись на власні джерела.
Як відзначається, декілька днів тому Баканову надали військове звання лейтенанта, аби надалі він міг обіймати посаду першого заступника голови СБУ.
До слова, колишній керівник виборчого штабу Зеленського і екскерівник «Кварталу 95» не служив та не перебував на військовому обліку. Відомо, що Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. Починаючи з січня 2013 року був керівником ТОВ «Квартал 95», а з грудня 2017 по травень 2019 року - лідер партії «Слуга народу».
https://dyvys.info/2019/06/04/bakanovu-nadaly-vijskove-zvannya-lejtenanta-zmi/

от оно що... ЗНОВУ порушення всіх законів та норм законодавства...)
"если я нарушу закон - сам уйду"
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Та откройте 112, нюьзван, рабинович ТВ, там уголовных производств на рыгов каждый день можно открывать...
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Хосподя... Это была шутка румынского писателя-фантаста Дана Ионеску. Успокойтесь уже... ГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области - Цензор.НЕТ 5142
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Зачем успокаиваться? Нужно дать кому то пистюлей, и это правильно...
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А роздача румунами паспортів всім бажаючим це також справа мацкальських спецслужб??? може пора вже усвідомити що тільки дві сусідні країни, Білорусь та Словаччина не мають до України територіальних претензій. СБУ повинно працювати у всіх приграничних областях по нейтралізації ворожих агентів.
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Шуткуєте? І хто ж буде працювати? Це? "Назначить Баканова Ивана Геннадьевича и. о. начальника Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины"С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу." Його поставили, щоб знищити Службу Безпеки України
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Напевно для кількості справ, щоб хоть чимось зайнятись..
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216984/ Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт.
"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.
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Даже клоунам нельзя такими шутками разбрасываться.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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