 ГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
На оперативном совещании было отмечено, что дело открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность, а основными подозреваемыми считаются российские спецслужбы.
"Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб", - говорится в сообщении.
Также согласован план досудебного расследования.
"Принято решение о безотлагательном осуществлении правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение такой противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба ГПУ.
Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
Про це пише УНН, посилаючись на власні джерела.
Як відзначається, декілька днів тому Баканову надали військове звання лейтенанта, аби надалі він міг обіймати посаду першого заступника голови СБУ.
До слова, колишній керівник виборчого штабу Зеленського і екскерівник «Кварталу 95» не служив та не перебував на військовому обліку. Відомо, що Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. Починаючи з січня 2013 року був керівником ТОВ «Квартал 95», а з грудня 2017 по травень 2019 року - лідер партії «Слуга народу».
https://dyvys.info/2019/06/04/bakanovu-nadaly-vijskove-zvannya-lejtenanta-zmi/
от оно що... ЗНОВУ порушення всіх законів та норм законодавства...)
"если я нарушу закон - сам уйду"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216984/ Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт.
"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.