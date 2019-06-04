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 Не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, - Рябошапка о законопроекте Зеленского о незаконном обогащении. ВИДЕО

Президентский закон о наказании за незаконное обогащение будет иметь обратную силу в части конфискации, в случае если его примет Верховная Рада.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, говоря об отличии президентского законопроекта об альтернативных.

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"Во-первых, он предусматривает совершенно другой подход - не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, или взыскания в доход государства так называемых необоснованных активов. Эта норма уже есть в Гражданском процессуальном кодексе, она включена туда еще в 2015 году, но формулировка не давала возможности применять ее на практике. Мы изменили эту формулировку", - сказал замглавы АП.

По словам Рябошапки, при взыскании в гражданско-правовом порядке не применяется принцип презумпции невиновности.

"Гражданская процедура дает возможность ретроспективного применения. Материалы ранее открытых дел НАБУ и САП могут использоваться снова, и в порядке гражданской процедуры НАБУ и Специализированная прокуратура могут обратиться в суд, чтобы взыскать необоснованные доходы в доход государства", - заявил он.

Для этого нужно будет подготовить иск в Высший антикоррупционный суд. Обвинение должно будет пояснить, почему активы необоснованны и как они связаны с ответчиком. Ответчик в свою очередь должен будет в суде объяснить легальность активов. Решение будет приниматься на основании того, чьи доказательства окажутся более убедительными.

"Мы проанализировали те дела, которые были закрыты. Из 65 дел около трети попадают под сферу действия уголовного права, все остальные попадают под гражданскую процедуру. Все наработанные материалы могут быть реализованы сегодня", - сказал Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении

Уголовная ответственность в случае принятия законопроекта будет вступать, когда размер незаконных активов будет составлять 12 тысяч необлагаемых минимумов. На сегодня это 11,5 млн гривен, или 380 тысяч евро.

"Зачем мы это сделали? Чтобы, во-первых, приоритезировать усилия наших антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили государственные ресурсы на наказание тех коррупционеров, которые не составляют большой опасности для государства", - сказал он.

Незаконные активы до 380 тысяч евро будут рассматриваться в порядке гражданской процедуры и взыскания в гражданско-правовом порядке.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.

После этого в Верховную Раду подали большое количество законопроектов, из которых в апреле сделали единую редакцию.

Источник: https://censor.net.ua/v3130488
 
   
 Топ комментарии
 
Кто ? У Вас на фирме ? Просто в статье нет и слова о том что Вы коментируете.
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Во блин.. А я думал,шо по другому и быть не может. Оказывается ворюги даже эту подстраховку для себя завуалировали ! Шо за наказания без конфискации ???
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О так от...куррупционеров...впрочем как ранее олигархов уже поделили на плохих и хороших...маладцы...😀
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Кто ? У Вас на фирме ? Просто в статье нет и слова о том что Вы коментируете.
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как нет..？ в статье есть деление на несущих угрозу коррупционеров...и не несущих...это и есть деление на хороших и плохих...

Уголовная ответсвенность за кражу наступает с суммы 192 грн....а тут 11 лимонов...и толькои конфискация...
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Аааааа, "олигархов уже поделили на плохих и хороших" это Вы имели ввиду, что хорошие олигархи должны объяснить откуда у них 192 грн а плохие те кто больше 11 млн.
Теперь понял, спасибо. Оказывается у нас в стране все олигархи, только 90% хороших.
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По Вашему НАБУ должно расследовать происхождение денег каждого гражданина который одет больше чем в трусы, т.к. если есть штаны значит уже имущества больше чем на 192 грн ? Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5185
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А потом Киевский окружной суд вернёт все взад, еще и должны останемся
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саме так. Бо якраз закони про обтяження кримінального покарання зворотньої дії не мають. Для цього тоді вже треба змінювати Конституцію, наприклад статтю 58:
"Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".
Тому президентський законопроект про введення конфіскації "заднім числом" - це свідома фількіна (зєлькіна) грамота, який ніколи в цій частині не буде працювати тому, що вже наперед відомо, що він антиконституційний.
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Если хто-то не сможет доказать ,где взял деньги на машину ,квартиру и т.д.тюрма с конфискацией?Подозреваю к кому первые зе-разкулачники прийдут.
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Порядочный человек не боится таких вопросов. Не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, - Рябошапка о законопроекте Зеленского о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7800
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тоесть если я сказал приеть забери 40 - у меня можно забрать 40 тыщ баксов к примеру если так захочется зеленскому
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Если ты не сможешь доказать из законное происхождение.
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может вы сначала должны доказать что эти 40 - это 40 тыщ долларов и они хотя бы существуют?

Может мне еще доказать что я не осел?
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Ну если не существуют, так чего переживать? Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8367
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А вам-то чего бояться? У вас что, квартира незаконно приобретена что ли? Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8100
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тебе бояться надо

потому что если "закон" станет средством расправы с неугодными - быстренько превратимся в рашку

Вон у Лещенка тоже квартиру заберут?
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Если он не сможет доказать законное происхождение средств, на которые она была куплена. Впрочем, до этого еще далеко.
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Завжди впливають деталі. Тому не треба нормальну ідею, яку спотворили зелені олігархи видавати за людське щастя.
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Во блин.. А я думал,шо по другому и быть не может. Оказывается ворюги даже эту подстраховку для себя завуалировали ! Шо за наказания без конфискации ???
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я вчитався в те, що пропонує зеко-***** в частині нового законодавство про незаконе збагачення...

Так це ж те саме, що скасував Конституційний Суд на початку року! А він скасував презумцію винуватості і необхідність відповідачу доводити свою невинуватість!

Блін, їм що, безвіз так пече, що хочуть його скасувати?
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По цивильному праву ты заявил что это твое майно государству. Ты и доказуй иначе оно вне закона и охранять воровоное не будет а конфискут от греха подальше В криминальном наоборот имешь право молчать. Если сторож склада отгрохает себе маеток то обьяснять прийдется.
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от якраз доказувати власність на майно, на речі не треба (так постановив Конституційний Суд!) - потрібно лише в установленому порядку зарєструвати в держреєстрах. Доказувати, що воно набуте злочиним шляхом - має відповідний слідчий орган. А вже, коли докаже - по суду - тоді і конфіскується.
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Первыми в очередь на конфискацию без суда потрох,рева,весь бпп и ахметка.
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А где частный сыск и вознагрождене за выявление законно обогатившихся чиновников?И не в госудаоство а в громаду возвращать конфискованное. Обсуждение с народом таких законов обязательно если будет петиция.Наше государство это не воины и патрульные а свора барыг обворовывающие нас по их законам.- сверху должны идти проэкты а в громадах
принимать решения по ним и отсылать на верх- Так говорил Батько Махно и мав рацию.
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Почему возможная конфискация ? ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ , столько денег привалит что все долги отдадим
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Все благие начинания умрут в наших "реформированных" судах!
Неужели непонятно с чего надо начинать бороться с коррупцией?
Сначала должны быть честные судьи, затем силовики ловят на горячем и садят, а не отпускают, как сейчас.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНе только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, - Рябошапка о законопроекте Зеленского о незаконном обогащении. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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