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 Политика Украины
  2007  36
Все про:амнистия (365) ВР (23002) пикет (583) наемники РФ (845)

 "Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правозащитники, родственники жертв военных преступлений наемников РФ и активисты пикетировали Верховную Раду Украины с требованием принять законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

6 июня Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №9438 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Правозащитники, родственники жертв военных преступлений наемников РФ и активисты пикетировали Верховную Раду Украины с требованием принять данный законопроект.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права", - заявляют организаторы акции.

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Участники пикета устроили под ВР инсталляцию, которая дает представления об условиях содержания пленных в подвалах наемников РФ на оккупированных территориях. Также митингующие держали плакаты с призывами к парламентариям не допустить безнаказанности наемников РФ за преступления против человечности.

Перед митингующими выступила журналистка из Луганска Мария Варфоломеева, которая более года находилась в плену у террористов "ЛНР", и жена убитого наемниками РФ Героя Украины Владимира Рыбака Елена Рыбак.

Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 01
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 02
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 03
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 04
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 05
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 06
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 07
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 08
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 09
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 10
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 11
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 12
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 13
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 14
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 15
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 16
Никакой амнистии кремлевским преступникам, - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3130453
 
   
 Топ комментарии
 
«Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что Баканов не служил и не находился на воинском учете.»

То лі ісчо будєт...
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А ЗЕ!лебоба даже этого не сделал. Только снова набрехал, что готов купить квартиру. Зато свою первую леди Богдана на концерт Монатика сводил. Припиздент из нарІда, так сказать.

ПыСы. Уточни у коллеги справа, какой канал купил квартиру, а то палишься.
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Зато слово кацап столетиями ассоциируется с самым отвратительным и неприятным.
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Половые активисты?Как то все это уже давно стало театральностью нафталиновой попахивать - эти ряженые купленные активисты жены и тд и тп
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Слово активисты уже совсем с чем то другим асоциируется
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Зато слово кацап столетиями ассоциируется с самым отвратительным и неприятным.
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Активисты всегда ассоциировались с добром, они всегда требовали от власти, какая бы она ни была человечных законов. Жаль, что у нас пока такая Рада, что у активистов много работы. Лучше бы они не активничали ,а власть сама принимала то ,что надо. Но это пока что утопия.
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Ну например

Актив и пассив. Слово актив означает активного гомосексуалиста

Или в СССР был Актив. Комсомольский и тд и тп
Активисты еще есть на зоне - те кто с администрацией сотрудничает
Или С14 голыми ляжками ломающие заборы

Короче одни силы добра)
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То лахтинська тролятина. Мовчки ставте "спам".
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«Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что Баканов не служил и не находился на воинском учете.»

То лі ісчо будєт...
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Ну так не генерала ж, как сторожевому псу барыги!😁
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Откосівшему от служби в Арміі - генерала?
Ну, гдє ж ви билі раньшє ?!!!
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а Вася не откосил?
при совке водилой в КГБ устроиться?
это сколько надо было его батькам свиней туда отвезти?
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а шо звания ревизор недостаточно?
имхо после грицака и луценко туда можно назначать хоть черта лысого
а так конечно, васин диплом о заочно прослушаном курсе истфака луцкого пединститута дорогого стоит
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А ще казали , що лозунг " житти по новому " не актулєн
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новости какие то неинтересные(
весь прогрессивный мир сейчас смотрит прямую трансляцию
как лидер новой проевропейской партии на своей спине заносит холодильник
в квартиру которую подарил бедолагам оставшимся без кормильца его 5-ый канал
псы. интересно холодильник в аренду им сдаст или в слепой траст?
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А ЗЕ!лебоба даже этого не сделал. Только снова набрехал, что готов купить квартиру. Зато свою первую леди Богдана на концерт Монатика сводил. ********** из нарІда, так сказать.

ПыСы. Уточни у коллеги справа, какой канал купил квартиру, а то палишься.
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прямий?
велика рiзниця?
оби два свинарчукiв "Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности - Цензор.НЕТ 5715
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Тільки канал свинарчуків купив квартиру, а ЗЄ!біл як завжди тільки пробалаболив.

Тому різниця суттєва, як на мене.
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Alehadr, ти вважаєш що за три тижні можна щось змінити?Роками грабували державу, а тут за 16 днів.Бачу твій герой Хоттабич. Маразмом довно хворієш...
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Маразмом хворіють 73%, які верещали, що все можна змінити буквально за пару тижнів, якби не барИга, який наживається на війні і корупції. Пару тижнів пройшло. І де?

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А я пишу йому, час переводю. Виявляється ти член партії "Сам дурак".За дві неділі що валили роками!! З головою потрібно дружити, це аксіома.... Чув таке слово.
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Не лише чув, а і, на відміну від 73%-вих, навіть з дружу з головою.

А ти б "аксіома"-ми тут не закидав, а то більшість 73%-их зара в кататонію ( чув таке слово?) впаде.
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А я про що говорю, ти йдеш в ногу, а мільйони не в ногу... Куколка підводить?!!
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Ну как бы я никогда в стадо и не рвался.

То уж вы там сами как-то в ногу шагайте.
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"Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности - Цензор.НЕТ 9113

особисто повiдрубаю руки і задушу кожного корупціонера(с)
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Какие великолепные медсестры для окопной войны.
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А мать свою тоже на фронт отправишь? Она же не стара еще? давай собирай ей торбу, пусть мать хоть санитаркой там послужит. За тебя, диванного.
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Черговий малесенький флешмоб з дуже гучним коментуванням:
"Правозащитники, родственники жертв военных преступлений наемников РФ и активисты пикетировали Верховную Раду Украины с требованием принять законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности."
Де всі, крім активістів?
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Мене цікавить: скільки бабла ці лярви отримали від )(уйла? Чи отримували від мертвечука - не суть важливо.

ЗІ: оці запроданці волають за те, щоб наші солдати і генерали, які нині воюють, були підсудними...
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За що наші солдати можуть підпадати під дію цього закону?

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права", - заявляют организаторы акции.

Источник: https://censor.net.ua/v3130453
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в Хорватії... - короче, були преценденти.
Війна - це жорстока штука і брудна справа. Там не буває чистих і непорочних...
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Дожили до краю ! «Красные» пришли - грабят», «Белые» пришли - грабят, «Шоколадные» пришли - тоже не меньше грабят. Так а если не дай Бог придут продажные кремлёвские холуи " слуги народа" но жаль что чужого перекрашенные под "жоппозицию" и "життя сепаратистов" эта банда коллаборационистов сбежавшего ЗЭКА из бывших проклятых рыгоАналов, так те уже действительно ограбят и разорят всё и вчистую . А потом ещё преступно призовут «Триколоровых оккупантов » из опричников кровавого фашиста )(уйла. Те конечно придут, и аж бегом, но вот грабить им будет уже совсем нечего, после наших таких антиукраинских властей. Разве что "Триколоровые отымут государственность Украинской державы и сделают из неё кацапскую колонию а украинский народ своими рабами недокацапами - маллоросами .
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе с патриотами националистами жёстко пресечь такую что старую что новую власть имущих ворюг, власть должна быть не из слуг олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов она должна быть только народной и проукраинской..
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Правильно - если и амнистировать этих уродов псиносвиней - то только посмертно!!! "Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності - Цензор.НЕТ 8033
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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