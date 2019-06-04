 "Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

6 июня Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №9438 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Правозащитники, родственники жертв военных преступлений наемников РФ и активисты пикетировали Верховную Раду Украины с требованием принять данный законопроект.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права", - заявляют организаторы акции.

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Участники пикета устроили под ВР инсталляцию, которая дает представления об условиях содержания пленных в подвалах наемников РФ на оккупированных территориях. Также митингующие держали плакаты с призывами к парламентариям не допустить безнаказанности наемников РФ за преступления против человечности.

Перед митингующими выступила журналистка из Луганска Мария Варфоломеева, которая более года находилась в плену у террористов "ЛНР", и жена убитого наемниками РФ Героя Украины Владимира Рыбака Елена Рыбак.



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.