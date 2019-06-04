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 Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН. ВИДЕО

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала российские возражения касательно наличия у Международного суда ООН юрисдикции по иску Украины о нарушении РФ конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации затягиванием процесса с целью избежать ответственности.

"Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображивание принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала Зеркаль в ходе выступления в суде в Гааге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Замминистра подчеркнула, что Россия уже совершила многочисленные нарушения международного права, а теперь стремится избежать ответственности за всё без исключения. Дипломат также обратила внимание судей на то, что предписание Суда о восстановлении деятельности Меджлиса в Крыму, а также об образовании на украинском языке остается без выполнения российской стороной.

"Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. Зато она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера - чушь. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение", - отметила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается манипулировать Международным судом и хочет рассматривать дело на собственных условиях, - Зеркаль

По ее мнению, Россия продолжает искажать дело, представляя его как политически мотивированное и надуманное.

"На этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Господин председатель, адвокаты Украины представят четкие аргументы, наше дело представлено на ваше рассмотрение должным образом", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Читайте: СБУ передала в Международный суд ООН материалы о причастности военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя в 2015 году, - Грицак

12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.

Источник: https://censor.net.ua/v3130442
 
 
 Топ комментарии
 
Ланочка, дорогенька, давай, дожимай парашу!
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Зачем такой президент?открытый ты наш,-кого вы выбрали?вовочке не дает говорить дядя беня-нет сценария-нет базара-Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
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Перший міжнародний візит і перша ганьба!
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
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Ланочка, дорогенька, давай, дожимай парашу!
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Ага. Цицьками? Ну дожмет, ладно. И что дальше? Дальше то что? Руские никогда не выполняли никаких решений никаких судов. Никогда! Это их принципиальная позиция. И Зеркаль об этом знает лучше нас. Нафига она пыжится и девственицу дипломатическую из себя строит?
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А ты уже на бутылку присел? Ну держи это при себе, не все такие как ты...
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Ага. Цицьками? Ну дожмет, ладно. И что дальше? Дальше то что? Руские никогда не выполняли никаких решений никаких судов. Никогда! Это их принципиальная позиция. И Зеркаль об этом знает лучше нас. Нафига она пыжится и девственицу дипломатическую из себя строит?
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Сепар, иди теребонькай на Моторило і не тужся ...
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Ага. Цицьками? Ну дожмет, ладно. И что дальше? Дальше то что? Руские никогда не выполняли никаких решений никаких судов. Никогда! Это их принципиальная позиция. И Зеркаль об этом знает лучше нас. Нафига она пыжится и девственицу дипломатическую из себя строит?
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Маасковія тільки і тримається на брехні.
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Удивительно то, что таки держится. Вот уж действительно, умом Россию не понять...
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когда нет ума....и ты это знаешь...
И знает твоя команда...

Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН - Цензор.НЕТ 5977 Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 8 мин.8 минут назад
Владимир Зеленский отказался от общей пресс-конференции с Юнкером и не будет давать комментариев журналистам во время визита в Брюссель.
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епоха відкритості розпочалася...
А як звизділи, що навіть "українці зможуть вільно приходити вітатися з президентом" - тут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217044/
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Патамушта дрова мислити не можуть за визначенням.
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Порохоботы Ваша патологическая брехливость уже надоела, ну нельзя столько брехать и срать в эфире, вы уже ничего не исправите, воровать нужно было меньше. Зеленский не отказывался от прессконференции, он её НЕ ЗАКАЗЫВАЛ, читайте оригинал!!!. Нех зяыком впустую молоть как петя, Зеленский не свистит, он дело делает и пустой пиар ему не нужен.
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Какое дело он уже сделал?
Пожрал шаурмы, нашёл качалку в АПи концерт Монатика не катит в пример.
Прошу?
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Зачем такой президент?открытый ты наш,-кого вы выбрали?вовочке не дает говорить дядя беня-нет сценария-нет базара-Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
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Перший міжнародний візит і перша ганьба!
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
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Хоча знаєте... А уявіть, як оце зганьбилося би, дозволь йому ту пресуху. Воно ж лише "Дуже добре. Дякую."
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Буратіна спец по роялям, а тут таке...
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Президент Украины ничего не должен. Мендель.
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Если попадешь в царство одноглазых, выколи себе один глаз

Так вот если все начнут жить в этой "альтернативной реальности" ?!
Вопрос об альтернативности повернётся на 180*
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Русские свиньи (пардон за тавтологию) ! Прокомментируйте, пожалуйста!
Статья 15 вашей, свиньи, Конституции:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВерсия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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