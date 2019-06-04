 Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН. ВИДЕО

"Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображивание принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала Зеркаль в ходе выступления в суде в Гааге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замминистра подчеркнула, что Россия уже совершила многочисленные нарушения международного права, а теперь стремится избежать ответственности за всё без исключения. Дипломат также обратила внимание судей на то, что предписание Суда о восстановлении деятельности Меджлиса в Крыму, а также об образовании на украинском языке остается без выполнения российской стороной.

"Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. Зато она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера - чушь. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение", - отметила дипломат.

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По ее мнению, Россия продолжает искажать дело, представляя его как политически мотивированное и надуманное.

"На этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Господин председатель, адвокаты Украины представят четкие аргументы, наше дело представлено на ваше рассмотрение должным образом", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

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12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.