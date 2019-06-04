 "Ты можешь по-русски говорить?.. А то непонятно, что ты там говоришь", - секретарь горсовета Славянска Ким - чиновнику, объясняющемся на украинском языке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице "Славянские ведомости" в youtube.
"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким чиновнику, делающему доклад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице "Славянские ведомости" в youtube.
"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким чиновнику, делающему доклад.
Их никто не назначил.
Горсовет избран населением Славянска на местных выборах.
04.06.2019 11:12
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Перейшов би зразу ж на рідну українську мову.