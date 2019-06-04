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 Политика Украины, Общество
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 "Ты можешь по-русски говорить?.. А то непонятно, что ты там говоришь", - секретарь горсовета Славянска Ким - чиновнику, объясняющемся на украинском языке. ВИДЕО

Секретарь горсовета Славянска Жан Ким потребовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова давать объяснения на русском языке во время сессии горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице "Славянские ведомости" в youtube.

"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким чиновнику, делающему доклад.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3130422
 
   
 Топ комментарии
 
а может сразу по корейски
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Ось саме з цієї причини і треба обов"язково вводити норми "мовного закону", щоб такі "кадри" не плодились.
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Их никто не назначил.
Горсовет избран населением Славянска на местных выборах.
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А щог взагалі робить цей північний кореєць у міськраді Слав"янська?
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Кстати кто етому косоглазому ган***ну дал украинское гражданство и кто его посадил мером?
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Ето простолюдины думают что они кого то выбирают. А на самом деле они *выбирают* из тех кого им предложили сверху
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"Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською - Цензор.НЕТ 8823 Алла Новосад 5b57f84f

Их никто не назначил.
Горсовет избран населением Славянска на местных выборах.
04.06.2019 11:12
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можно и по-русски, но с нагайкой, для овец....
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Ось тут і потрібна була б вихолощена зайдами норма "ШТРАФ" 5000 грн.
Перейшов би зразу ж на рідну українську мову.
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ви ще не зрозуміли яка для нього рідна мова? Іспит має цей покидьок скласти, або йти нах.р із посади.
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Жан попросил Фрэда говорить по руйски.Гы гы
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Депортировать чурку узкоглазую на историческую родину.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ты можешь по-русски говорить?.. А то непонятно, что ты там говоришь", - секретарь горсовета Славянска Ким - чиновнику, объясняющемся на украинском языке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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