 Прокуроры ГПУ и депутат Арьев помогали "умереть" аферисту Малиновскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

Дмитрий Малиновский причастен к нескольким аферам. По одной из них, он нанес ущерб сингапурской фирме на общую сумму 12 миллионов евро. Случилось это в 2015 году уже после инсценизации смерти мошенника. Позже, мертвый по документам Малиновский, выехал во Францию и перевез туда семью. В этой стране Малиновский попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок 12 века.

В расследовании журналистов проекта "Наші гроші" фигурируют заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от БПП Владимир Арьев.

На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранителями, а Генпрокуратура оспорила факт его смерти.