 Прокуроры ГПУ и депутат Арьев помогали "умереть" аферисту Малиновскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".
Дмитрий Малиновский причастен к нескольким аферам. По одной из них, он нанес ущерб сингапурской фирме на общую сумму 12 миллионов евро. Случилось это в 2015 году уже после инсценизации смерти мошенника. Позже, мертвый по документам Малиновский, выехал во Францию и перевез туда семью. В этой стране Малиновский попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок 12 века.
В расследовании журналистов проекта "Наші гроші" фигурируют заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от БПП Владимир Арьев.
На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранителями, а Генпрокуратура оспорила факт его смерти.Читайте также: Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех
Анализировать особо ничего не надо, дата событий указана в статье.
Но нафига читать те статьи, правда, Витя?
Главное писать и приплести того, кого нужно...
Глава АП Зеленского сколько берет за адвокатство у Луценко?
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек..." -
отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Какую роль в нем сыграли замы Луцика?
Речь не только о конкретном деле,речь про коррупцию на самом верху,речь про доказательства вины потроха и его окружения,речь про подонков не только обворовывавших военный бюджет,но и не брезговавших в открытую покрывать грязный криминал,речь о том,что подонки и по сей день работают на свой карман,а не закон и людей.
Я спрашиваю о том, что конкретно им вменяет Бигус.
Вернулись к тому, с чего начали.
Порадуйте форумчан чем-нибудь интересным.
А Виктор Шевченко-Бонд мог бы порадовать общественность уже сейчас.
Можливо Ви знаєте?
да и к бабе яге 3 тысячелетия
и в ПЕС не берут
В ноябре 2014 жена Малиновского - Алла сообщила, что неизвестный оставил консьержке коробку с прахом мужа. К ней прилагалась записка, что Дмитрий погиб в Луганске.
Слова женщины не приняли на веру, хоть урну с прахом погребли, как полагается. В начале 2015 года Малиновского объявили в розыск, но весной того же года "вдове" удалось подтвердить свой статус через суд. Сомнения оставались и окончательно укрепились, когда всплыла афера с ОПЗ. В 2017 году прокуратура оспорила признание Малиновского мертвым.
Бараны............. при чем тут депутаты, Генпрокурор Луценко и его замы
А "Наші гроші" Бигуса, журналиста Бени, это умеют и любят делать.
и овисюлькеный папа тоже - он в молдавии недосидел))
Какая роль отводится Арьеву, он влиял на решение суда, давал какие-то показания?
А с недостоверной информацией разбираться нужно, привыкли наши журналисты и политики безнаказанно лгать.
Можно брать пример с той же Британии.
Джонсон, через звинувачення в обмані під час кампанії за Brexit, постане перед судом
https://zik.ua/news/2019/05/29/dzhonson_cherez_zvynuvachennya_v_obmani_pid_chas_kampanii_za_brexit_postane_1582513
Ну, ну.....
Просто очень интересно, что соч выложит в оправдание порошенкиных подельников.
же будет и..... занялся своими гешефтами- я вам не мешаю вы мне............