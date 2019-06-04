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Все про:афера (222) ГПУ (9168) Франция (2070) Малиновский Дмитрий (1)

 ГПУ помогла инсценировать смерть международного афериста Малиновского, - "Наші гроші". ВИДЕО

Два заместителя генпрокурора Украины и народный депутат причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба Дмитрия Малиновского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

Дмитрий Малиновский причастен к нескольким аферам. По одной из них, он нанес ущерб сингапурской фирме на общую сумму 12 миллионов евро. Случилось это в 2015 году уже после инсценизации смерти мошенника. Позже, мертвый по документам Малиновский, выехал во Францию и перевез туда семью. В этой стране Малиновский попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок 12 века.

В расследовании журналистов проекта "Наші гроші" фигурируют заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от БПП Владимир Арьев.

На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранителями, а Генпрокуратура оспорила факт его смерти. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3130411
 
 
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Це ще один доказ того що правоохоронні структури України тотально корумповані і підлягають повному очищенню і звільненню від старих кадрів!
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Питання де знайти нових. Они все с детства приучены к "командной" рвботе. Читай к воровству и закрыванию глаз на воровство.
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Если прокуратура Украины сказала, что клиент мертв, значит мертв. А во Франции задержали его зомби.
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А луцик ничего не знал,взятки его замов его не касаются.
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Это было еще до Луцика. Он стал генпрокурором только в 2016 году.
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Все шо творил парашенко в течении пяти лет...Как говорил тупой лукашенко - нужно все перетрахивать и перетрахивать ))
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Жидівське болото знов засмерділо на весь світ...
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Баран Опришко Вы антисемит или просто уе...бан!
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Вот поэтому Югик так и держится за свое кресло - столько полезных дел для нужных людей еще сможет сделать.
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У нас фантастическая страна. Даже мертвые воруют и воскрешают. А я вам давно говорил, что Януковощ никуда не убегал а сделал небольшую пластику и стал Порошенком.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГПУ помогла инсценировать смерть международного афериста Малиновского, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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