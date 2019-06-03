 Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.Видео 112
"Он (Пинчук. - Ред.) действительно приезжал в администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским для того, чтобы обсудить ту должность, которая сегодня была ему предложена – возглавить ТКГ и представлять Украину", - сказала Мендель.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
3 июня стало известно, что Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.
Кучма при порохе: вынужденный шаг, правильное взвешенное решение.
Кучма при Зе: зеРеванш, караул! осталось только Медведчука назначить... ой
это - самая честная партия Украины
Пинчук даже соображает быстрее где и как соврать, чем аппарат президента, который до сих пор что-то придумывает
Или теперь новая мода - ходить в АП кланами, как сицилийская мафия ?
А что они там реально делили - это не для лохтората .
Тобто нічого кращого за ідеї Петі Вовіна команда так і незкреативила
Да, срочно надо садить отца нации - ПЕС... а то все форумы подтанцовщиками забиты...
Из архива
Истинное лицо представителей молодой команды ЗЕ
Захожу а там велика така вітальня, камін, дивлюсь - масажний зал, тренажерний зал, сауна, басейн! Розумієте, в Адміністрації басейн і сауна. Питаю її, а хто був останній раз тут? Каже: "За Януковича ходили", - продовжив він. За словами Шимківа, у команді Порошенка не знали про басейн і сауну у будівлі АП. "Та ми уже кілька місяців працювали! Пішли, провів усім екскурсію. Ну і постає питання, що з усім цим робити? Я кажу: давайте все це винесемо звідси. Борис (Ложкін - УП) каже теж, що так, нафіг все це звідси. Але тут у нас був такий представник президента в Кабміні (Олександр Данилюк - УП), який каже: "Ні-ні-ні. Це ж можна користуватись". І не дали мені все це викинути. Не знаю, яка там зараз доля цього всього", - додав він.
Источник: https://zrada.today/u-budivli-ap-ie-basein-i-*****-tudy-prykhodyly-za-ianukovycha-shymkiv/
24.04.2019 06:25
Ватне гальмо, при чому тут команда ЗЕ???????
а ціни на трикімнатні квартири в Червонограді, коштують? га?
а дядя Ринат как был главным олигархом страны, так и продолжает им быть.
кучма і при порошку був у мінську і шо були успіхи?!