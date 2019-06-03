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 Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Состояние 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял возле дома в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое. Пуля еще в мозге и доставать ее при таком состоянии нет смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга.

Видео Прямий

Он пояснил, что пуля - не основная проблема, это не решающий фактор, главное - спасти жизнь ребенка и стабилизировать жизненно важные показатели.

"Если сейчас удалять пулю — это дополнительное травмирование мозга", - отметил врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Череп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария в основном. Строить прогнозы не то, что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий", - сказал Гончарук.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/v3130273
 
 
 Топ комментарии
 
Боже, та лікарі - допоможіть дитині одужати!
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Боже, та лікарі - допоможіть дитині одужати!
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Щоб господь йому допоміг потрібно з лікарні перевести його до церкви!
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Молитись можна скрізь, не обов'язково в церкві.
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Ні! Помити святою водою, вона всі хвороби змиє!
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осталось два лєкарства на "М" : маліна і молітва
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Кадылом нужно пройтись по бошкам верующих. Чтобы не писали всякую херню. Эти дауны уже всех достали.
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Уродам переквалифицировали обвинение.
Теперь им грозит максимум два года.
Если посадят - отчислят год!
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бо похоже там нема за шо наказувать - стриляв "ніхто" із "нічого", пуля схована... Казус, але непідсудний
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не доставати пулю - значить ніякої тобі балістики - а там нєпанятно хто стриляв = вінаватих нєт
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а шо можиш по суті сказати? а не оцю кампаративну фалометрію устраівать
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Когда в твоей башке застрянет пуля, пусть нейрохирурги начнут ее сразу выковыривать не дожидаясь стабилизации состояния. Главное - баллистика, жизнь пациента - второстепенна. Правильно?
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Типичные зебобиков, не доставать пулю пока состояние пациента не стабилизируется.
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Если такие моральные уроды (других слов просто нет) служат в полиции, то:
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
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Рыба гниёт с головы.
Авакова в отставку... Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 1562
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2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?

насправді це основна проблема - відбір...
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1 потому что зеленский и аваков
2 зеленский и аваков
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Тут надо ждать хотя бы суровой ответственности эти двух инопланетян. О какой-то там отставке какого-то начальника в нашей стране и мечтать не приходится - это утопия.
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Пусть эти дегенераты продают все имущество и бегом ребенка в самолет и в Израильскую клинику !!!
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странно, что ни Аваков, ни Князев, ни даже Зорян со Шкиряком молчат. Одна бабушка да врач что-то сказали. Выздоравливай мальчуган!
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патамушта каждойє сказанойє слово можєт бить протів - вот і малчат
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пока шо мєнти всьо дєлают правільна: пошлі в нєсознанку - нє помнім хто стриляв, пулю спряталі в головє. йєслі мальчік виживєт - останєца інвалідом, а пуля "рассасалась" уже
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а мєнтам грозіт виговор, можєт дажє строгій
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дав интересах этих мусоров сейчас ответить по закону, если спустят на тормозах, то 90 к 10, что в течении трех лет, эти мусора случайно пьяные в речке утонут
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сетка, которую эти два пьяных браконьера будут ставить на ночной рыбалке Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 7422 лодка случайно может перевернутся и аля мзде повидло Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 9238
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ага, случайно в тій сєтці утоне п'ятирічна дитина. Адже ж ці двойє п'яних поліцая случайно підстрелили не один одного, і не пєдафіла...
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ты чего так озаботился возможной будущей гибелью этих мусоров? Ты один из них? Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 4755
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Якщо хлопчик і виживе- лишиться інвалідом.
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не обязательно - случаи были практически полного восстановления функций - да, некоторые вещи может потребоваться учить заново... Вон в австаралии вообще родился мальчуган с 10 % мозга - практически к 5-6 годам вырастили медикаментами 70%, и ходит и говорит....
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и на серфинге катается - так что будем надеяться что выкарабкается!
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Я знаю про ту історію- медики самі не розуміють що сталося.
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Ось і "реформрвана поліція" форму і назву змінили ,а професіоналізму і відповідальності поменшало .
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Случай дичайший...
Но это на Западе министры уходят в отставку, сами, при значительно меньших проколах.
Такого от Авакова вряд ли дождёмся, не тот менталитет...

Вот и посмотрим на реакцию ЗЕленого "правдоруба"...
Слова и дела.
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"случайный выстрел" ? Как это возможно ?
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Это же Цезор..тут и не такое настрочат....это они так рикошет называют..Два урода в усмерть бухие шмаляли по банкам...пуля-дура...рикошет....и пацаненок игравший во дворе...дальше сам знаешь
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Мда.. бедный мальчик, надеюсь он поправится.
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Из-за двух уродов разрушега и уничтожена жизнь семьи.Как же надо уметь радоваться тому,что все просто банально живы и здоровы
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Почему меня не удивляет эта ситуация? Да потому что, когда на улицах города уроды стреляют в животных, все делают вид, что ничего страшного и даже стараются оправдать стрелявшего. Вот теперь и пожинаем такие страшные плоды.
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Лютый пестец. Причин для бессонницы большинства родителей и так предостаточно, а тут еще инопланетяне пьяные в форме.
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Яжематерям и яжеотцам меньше надо пиво хлыстать и по мобилкам трепаться, а больше уделять внимание своим детям, тогда и лютого писца не будет и пьяных инопланетян в форме.
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Вот я уверена на 100%, что целились в животного и случайно попали в мальчика.
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Что значит "целились в животное" ? Сафари ?
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Якби Аваков мав гідність ( чи уявлення про неї) то давно б застрелився у прямому єфірі...
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Левое полушарие. Контролирует речь (зона Брока и Вернике), останется с афазией. Если зона Бродман - зрительные осложнения. +Контроль правой стороны тела.
Два мента испоганили ребёнку жизнь. Если ещё выживет. Таким уродам - пожизненное.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСостояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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