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Все про:Германия (3344) ДТП (5572) съемка (15)

 "Хочешь посмотреть на погибших? Не хотите смотреть? Зачем тогда фотографируете?", - немецкий полицейский борется с водителями, снимающими место ДТП. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором немецкий полицейский ругает водителей, пытающихся снять место смертельной ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это видео стало одним из самых популярных в немецком интернете за последние дни.

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На записи полицейский Штефан Пфайффер останавливает несколько водителей, которые делают видеозапись и фото, и предлагает им пойти и посмотреть на погибших. Большинство - отказываются. По немецким законам, съемки места ДТП запрещены и наказываются штрафом почти в 130 евро, а максимальное наказание - два года лишения свободы.

"Для нас это возможность поговорить с водителями о том, как они себя ведет. Если просто оштрафовать их на 128,5 евро и отправить дальше, я уверен, это их ни чему не научит. Они должны осознать, что они делают. Нам кажется, что когда мы сталкиваем их с ситуацией напрямую, это их шокирует. Тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность", - рассказывает Пфайффер.

Источник: https://censor.net.ua/v3130242
 
   
 Топ комментарии
 
Да нет. Одно дело, когда просто идет запись видеорегистратора, а совсем иное, когда ротозей отвлекся от дорожной обстановки и вытаращил зеньки на ДТП - именно такие особи зачастую там же становятся виновниками нового ДТП.
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Хорошая, кстати, практика на счет запрета сьемок ДТП проезжающими мимо ротозеями
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Ярослав Викторович,
дело в том, что эти «ротозеи» создают аварийную обстановку......, к тому же в Германии за мобилку во время вождения по голове не гладят - штрафуют......., а если еще при этом аварию сделаешь, то можно влететь по полной программе - пункты в регистрации штрафов, лечение водительских прав ну и штраф конечно......
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ну якби це були смерті в параші, то можна і посмаковать за обідом, в усих інших випадках, люди просто стали більш іпанутими.
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Хорошая, кстати, практика на счет запрета сьемок ДТП проезжающими мимо ротозеями
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Если б не ротозеи, ты бы почти как в совке, в информационном вакууме сидел. Благодаря ротозеям ты это видео сейчас посмотрел. Почитай об информационном пространстве и не будь ханжой.
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Да нет. Одно дело, когда просто идет запись видеорегистратора, а совсем иное, когда ротозей отвлекся от дорожной обстановки и вытаращил зеньки на ДТП - именно такие особи зачастую там же становятся виновниками нового ДТП.
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Ярослав Викторович,
дело в том, что эти «ротозеи» создают аварийную обстановку......, к тому же в Германии за мобилку во время вождения по голове не гладят - штрафуют......., а если еще при этом аварию сделаешь, то можно влететь по полной программе - пункты в регистрации штрафов, лечение водительских прав ну и штраф конечно......
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Если бы ты знал сколько таких ротозеев устроили аварии на встречной полосе, глазея на ДТП, то не умничал бы.
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Ну лично я видел два случая, а по статистике примерно 4% случаев. По моему вполне достаточно, что бы перестать гав ловить через телефон. Если такие любопытные, поставьте нормальные видеорегистраторы и не нарушайте закон. Дома посмотрите в подробностях.
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То есть, конкретно 4% случаев ДТП во время съемки с телефонов других ДТП?
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И тишина... Ну так вот... прежде чем умничать, опирайся на достоверные данные (которых у тебя не оказалось), а не делай вид, что ты знаешь больше других. И повторюсь снова: ханжество - это зло.
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О каких видеорегистраторах ты говоришь? В Германии запрещено использование видеорегистраторов, штраф 130 Ойро на первый случай и далее по возрастающей.
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Да ты шо, вот так все серьезно? "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП - Цензор.НЕТ 1143 Сам придумал или "брат из Германии" рассказал? "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП - Цензор.НЕТ 1143
"Dashcam-Videoaufnahmen als Beweismittel vor Gericht sind zulässig. Das entschied der BGH am 15. Mai 2018. (Az. VI ZR 233/17)" Прежде чем ахинею нести, поинтересуйся законодательством. А заодно подумай, почему "запрещенные" видеорегистраторы продают на всех углах. "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП - Цензор.НЕТ 1143
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Реальность, виртуальность... А есть ли разница?
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Это было больше недели назад........
И ДА - РЕСПЕКТ полицейскому Pfeiffer!!!, т.к. у людей, делающих видео/фото, нет такта.......
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и желающим другим людям смерти тоже нет такта!
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Правильно робить..
Смерть не те видовище, яке мають бачити тисячі..
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Як мені подобається німецька мова! Тому, що зрозуміла навіть без перекладу. Нею дуже добре дибілів на місце ставити!
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Дуже звучить, наприклад, руссішшвайн, мля!!!
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Кстати немцы никогда не стоят на дорогах. И тем более в кустах. Если нарушишь без последствий,вежливо предупреждают без всяких штрафов. Аж не верится,правда ? )))
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Если Зеленский сможет сделать аналог у нас,то памятник ему.
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ага, только народ переселить куда-то, а завезти других, тогда и Зеле не надо будет что-то делать)
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Люди одинаковые. Законы разные. И их соблюдения.
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Конечно одинаковые.
Засели на 2 идентичных острова 20 кацапов и 20 других. Как думаешь, к кому через год хотелось бы поехать в гости? На какой из островов то?
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Весьма поучительно.Хотелось бы верить,что у нас подобные полицейские тоже есть.
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мужик на грани,может дома нелады у него,обычно менты у нас спокойные.ему бы к психологу а то неровён час пристрелит кого и жызнь себе сломает.
а людишки такими всегда были, поэтому излюбленное развлечение с давних времён-казнь.
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Все у мужика нормально. Это чисто позиция полиции, о чем не раз уже говорили в прессе. Эти дебилы ротозеи очень часто устраивают аварии на встречной полосе, когда притормаживают клювом пощелкать. Вот за них и взялись. Этот дебил на грузовике стоял на встречной полосе и снимал, вот он его и выдернул.
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Снимать конечно не хорошо, но все без исключения смотрят на унфаль. Даже если просто немножко помята жопа. Интересно людям если
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Я никогда не пялюсь. Да и потом, если так интересно, посмотри дома запись с регистратора, а создавать лишнюю пробку нефуй.
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Я не говорю что надо тормозить или снимать. Любопытство заложено природой.
Голова сама в сторону поворачивается.
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Как на второй минуте не хватает звука очереди из "шмайсера" для антуража..
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Ну да, лоханулся. Поправлюсь - на двадцатой секунде))
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Если учесть,что все видео 1:52,то да,на второй минуте чего то не хватает.
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Однажды наблюдал, как "наши" на фоне опрокинутой фуры селфи делают. Типа,- Я на фоне ДТП.
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И только те, что в чебурнете - сразу в рай.
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За англ. язык наверное доплачивают. Как у нас 4-5 мин. пенсий))

Каждый может представить что например ехал с матерью и случилось как на видео, а все еще и снимают с сосредоточенным видом.
Как видео есть - девка держит голову матери и плачет(остальная часть матери сбоку), а все снимают. Наверное ей было не особо приятно.
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На самом деле, запрет съемки, просто ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА.
Полицию и законодателей беспокоит последующее неблаговидное использование этих кадров, а вот это они никак проконтролировать, ограничить и вразумить не могут.
Потому и вынуждены запрещать саму съемку.
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"Сильней всего на свете Волнуют кровь и смерть, А если не до смерти - Так нечего смотреть!"(Юлий Ким).
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думаю скоро в Германии запретят камеры в телефонах, или же придумают такую программу, которая не будет снимать, когда в кадр попадают посторонние люди
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Балдёжная фамилия у полицая - Свисток.
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"Гуманизм" по немецки: погибших в ДТП не снимать/не смотреть, зато строить Северный поток-2/обогащать страну-террориста, убившую сотни сирийских детей- это нормуль. Главное, чтоб фоточек не было. Они так тревожат "нежную и чуткую" немецкую душу! "С глаз долой- из сердца вон" (с)
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Какой молодец. Вот что значит иметь совесть и сочувствие.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Хочешь посмотреть на погибших? Не хотите смотреть? Зачем тогда фотографируете?", - немецкий полицейский борется с водителями, снимающими место ДТП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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