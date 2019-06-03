 "Хочешь посмотреть на погибших? Не хотите смотреть? Зачем тогда фотографируете?", - немецкий полицейский борется с водителями, снимающими место ДТП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это видео стало одним из самых популярных в немецком интернете за последние дни.
На записи полицейский Штефан Пфайффер останавливает несколько водителей, которые делают видеозапись и фото, и предлагает им пойти и посмотреть на погибших. Большинство - отказываются. По немецким законам, съемки места ДТП запрещены и наказываются штрафом почти в 130 евро, а максимальное наказание - два года лишения свободы.
"Для нас это возможность поговорить с водителями о том, как они себя ведет. Если просто оштрафовать их на 128,5 евро и отправить дальше, я уверен, это их ни чему не научит. Они должны осознать, что они делают. Нам кажется, что когда мы сталкиваем их с ситуацией напрямую, это их шокирует. Тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность", - рассказывает Пфайффер.
дело в том, что эти «ротозеи» создают аварийную обстановку......, к тому же в Германии за мобилку во время вождения по голове не гладят - штрафуют......., а если еще при этом аварию сделаешь, то можно влететь по полной программе - пункты в регистрации штрафов, лечение водительских прав ну и штраф конечно......
"Dashcam-Videoaufnahmen als Beweismittel vor Gericht sind zulässig. Das entschied der BGH am 15. Mai 2018. (Az. VI ZR 233/17)" Прежде чем ахинею нести, поинтересуйся законодательством. А заодно подумай, почему "запрещенные" видеорегистраторы продают на всех углах.
И ДА - РЕСПЕКТ полицейскому Pfeiffer!!!, т.к. у людей, делающих видео/фото, нет такта.......
Смерть не те видовище, яке мають бачити тисячі..
Засели на 2 идентичных острова 20 кацапов и 20 других. Как думаешь, к кому через год хотелось бы поехать в гости? На какой из островов то?
а людишки такими всегда были, поэтому излюбленное развлечение с давних времён-казнь.
Голова сама в сторону поворачивается.
Каждый может представить что например ехал с матерью и случилось как на видео, а все еще и снимают с сосредоточенным видом.
Как видео есть - девка держит голову матери и плачет(остальная часть матери сбоку), а все снимают. Наверное ей было не особо приятно.
Полицию и законодателей беспокоит последующее неблаговидное использование этих кадров, а вот это они никак проконтролировать, ограничить и вразумить не могут.
Потому и вынуждены запрещать саму съемку.