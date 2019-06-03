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 Правозащитники просят нардепов 6 июня принять закон о военных преступниках. ВИДЕО

Правозащитники и жертвы военных преступлений просят народных депутатов прийти 6 июня в парламент и поддержать закон о военных преступниках №9438

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook координатор Евромайдан SOS Александра Матвийчук. 

"Люди, которые вышли из плена, невидимы в украинском обществе. После страшных физических и моральных травм у них просто не хватает сил ко всему еще и бороться за свои права. Они не будут перекрывать улицы, не выйдут массовым пикетом под парламент. Поэтому вы, народные депутаты, должны стать их голосом!

Кроме разбитого представления о привычной жизни, подорванного здоровья и психики, разрушенных семейных связей, эти люди имеют потребность в восстановлении веры в то, что справедливость возможна, пусть и отложенная во времени.

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Международные преступления не имеют срока давности. И никогда не подпадут под амнистию.

Закон о военных преступниках №9438 вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Его надо принимать немедленно.

Этот парламент имеет огромный долг перед людьми, которые выжили в подвалах. Время его отдавать.

Отдельное спасибо руководству парламента и всем народным депутатам и чиновникам, которые нам в этом помогают", - написала она.

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На видео к депутатам обращаются освобожденные из плена Igor A. Kozlovskyy, Vladimir Zhemchugov, Mariia Varfolomeieva, сестра до сих пор заключенного бойца Люда Глондар, правозащитница Olexandra Matviychuk.

Источник: https://censor.net.ua/v3130232
 
   
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если на основании этого закона, невозможна амнистия лугандонам, и ведение с ними и им подобными любых договорняков, я за! а еслиоб очередных детях войны и льготах то не очень.
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Так за 5 лет было некогда у *********** БЫЛИ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ а не ПРЕСТУПНИКИ!
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Как "ОНИ" его могут принять если большая их часть (БПП) является косвенно или прямо этими преступниками?
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Готовятся на ВСУшников дела штамповать? Весело вагончик покатился под уклон. Правозахисники просять нардепів 6 червня ухвалити закон про військових злочинців - Цензор.НЕТ 9232
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Так отож...Там ещё и нацгвардию, добровольцев, погранцов, волонтёров и других зацепить могут, под ароматный запах шаурмы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравозащитники просят нардепов 6 июня принять закон о военных преступниках. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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