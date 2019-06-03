 Правозащитники просят нардепов 6 июня принять закон о военных преступниках. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook координатор Евромайдан SOS Александра Матвийчук.

"Люди, которые вышли из плена, невидимы в украинском обществе. После страшных физических и моральных травм у них просто не хватает сил ко всему еще и бороться за свои права. Они не будут перекрывать улицы, не выйдут массовым пикетом под парламент. Поэтому вы, народные депутаты, должны стать их голосом!

Кроме разбитого представления о привычной жизни, подорванного здоровья и психики, разрушенных семейных связей, эти люди имеют потребность в восстановлении веры в то, что справедливость возможна, пусть и отложенная во времени.

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Международные преступления не имеют срока давности. И никогда не подпадут под амнистию.

Закон о военных преступниках №9438 вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Его надо принимать немедленно.

Этот парламент имеет огромный долг перед людьми, которые выжили в подвалах. Время его отдавать.

Отдельное спасибо руководству парламента и всем народным депутатам и чиновникам, которые нам в этом помогают", - написала она.

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На видео к депутатам обращаются освобожденные из плена Igor A. Kozlovskyy, Vladimir Zhemchugov, Mariia Varfolomeieva, сестра до сих пор заключенного бойца Люда Глондар, правозащитница Olexandra Matviychuk.