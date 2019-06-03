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Все про:ВР (22991) избирательный закон (150) Парубий (1941)

 Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий надеется, что парламент приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг, 6 июня.

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Согласительном совете в ВР.

Он прогнозирует, что на рассмотрение всех правок, оставшихся после рассмотрения закона рабочей группой, уйдет полтора рабочих дня.

Спикер выразил надежду, что парламент текущего созыва примет Избирательный кодекс, предусматривающий проведение выборов по открытым спискам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Кроме того, Парубий анонсировал голосование за законопроект о временных специальных комиссиях, рассмотрение вопросов обороны и обращение к международным структурам.

Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Источник: https://censor.net.ua/v3130223
 
 
 Топ комментарии
 
Как это никакого толка? А дворцы, а счета в банках, а дети пристроенные и обеспеченные - еще какой толк.
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Картавый. Бог шельму метит. Хорошо ему было при ворье.
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Вот так и пронадеялся, 5 лет просидели, прогуляли, получая зарплату регулярно и толку никакого.
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После дождичка в четверг....а куда спешить??
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Вот так и пронадеялся, 5 лет просидели, прогуляли, получая зарплату регулярно и толку никакого.
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Как это никакого толка? А дворцы, а счета в банках, а дети пристроенные и обеспеченные - еще какой толк.
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Картавый. Бог шельму метит. Хорошо ему было при ворье.
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Чим він тобі не догодив своєю картавістю? Краще нехай би Кернес некартавий був би на його місці чи портнов?
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надежа длюни так похожа на незастегнутую ширинку на встрече с микадо Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг - Цензор.НЕТ 7198
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" кукол снимут с нитей длинных и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках". (А.Макаревич. марионетки)
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Раньше он говорил - "Я переконаный!"
Теперь - "Недоконаный".
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Народу знову підсовують якусь туфту в якості Слуги Народу. Це враховуючи те, що слуга нічого не обіцяє.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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