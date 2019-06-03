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Все про:Молдова (1002) провокация (1241) Румыния (568) Тука (565) Министерство по вопросам оккупированных территорий (388)

 Тука о провокационном видео с аннексией Буковины Румынией: Авторы этой агитки - выходцы из РФ. ВИДЕО

Авторами видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России являются выходцы из Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямой" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Насколько я понимаю авторами этой агитки являются выходцы из РФ. Откровенно говоря я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления большой румынской империи. Я не думаю , что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может оккупировать Одессу, а следом за ней Румынию, - экс-командующий силами США в Европе генерал Ходжес

Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".

Источник: https://censor.net.ua/v3130216
 
   
 Топ комментарии
 
Любые подобные инсенуации идут со стороны кремля. Это аксиома.
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Гідрант і Ко вже готують раферендум, Керес міняє покришки щоб їхати в Румунію на поклон.
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не, ну не идиотина этот Тука? доказы есть?
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На севере Москвы кавказцы замочили ефрейтора спецназа ГРУ Никиту Белянкина
Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 2084
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"Родиной для Буковины является Австро -Венгерская империя она ей и останется навсегда."

Да лаадно? Австро-Венгерская империя образовалась в 1868 году - неужто Буковины прям не существовало до 1868 года??
Румыния после развала Австро-Венгрии захапала часть земель бывшей империи и 20 лет ими владела - теперь румыны, даже 80 лет спустя считают,. что у них есть право на эти земли...вернее - не все румымы, а только самые упоротые, а подогревают все это из кремля.
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це алєнь кацапомордий вєщаєт. хай іде та посмокче у буковинців
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Поляков тоже подогревают по твоей логике.Они то купюру с ищображением Львова выпустят,то статуи львовских львов поставят...Причем тут нахрен кацапы??Стыдно за такую логику,типа пердаки горят.
СССР в свое время прирезал Украине кучу территорий.Это факт и с этим нужно смириться.Но венгры,румыны,поляки без всякого кремля,спят и видят как порвать Украину.
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Разумеется. Для вас новость, что кремль финансирует и подзуживает большую часть националистических партий Европы?
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Честно?Да.
Когда я вижу подобные высказывания,у меня одна мысль,что такие люди пиарят кремль,показывая его могущество.Хехе,большую часть евоопейских партий...Да чоуж,всю Европу!Как контролит ОБСЕ и все 57 стран входящих в состав.
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Не большую часть европейский партий, а большую часть националистических партий или даже ультранационалистических партий - не стоит перекручивать мои слова.
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Первые упоминания о Черновцах относят к 1408 году .И основан он был галицким князем Ярославом Осмомыслом. Однако, только Австро Венгерская империя смогла стать Буковине настоящей Матерью. При ней она расцвела и перестала быть окраиною Европы, а её столица обрела Магдебургское право. А там где Мать там и Родина. Так было всегда так и останется до окончания времён.
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Это, практически, аксиома, не требующая доказательств. От твоих "комментариев" воняет "Лахтой",на километр...
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Любые подобные инсенуации идут со стороны кремля. Это аксиома.
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Кремль через своих кремле и хрякоботов стал истошно верещать против ЗЕ и ехидно устраивать мелкие провокации.
Вывод - значит ЗЕ все делает правильно.
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Кирпичев, а зе уже что-то сделал? Напомни, я пропустил
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А а чо ж вы визжите, если он еще ничего не сделал? Поснимал и поотстранял одиозных руководителей в спецслужбах. Думаю, что за 2 недели это не мало. Но визгу то, вииизгу.
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ты так и не ответил на заданный вопрос Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 3114
Вот в этом - вся суть ботвы коломойского. Швырять дерьмо на вентилятор и уходить от ответов Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 3114
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про назначения - рассмешил. Директора Квартала - в СБУ
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1. Коли припиниться війна?
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
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Що особисто ти зробив, щоб всього цього досягнути? Ну, крім істеричних коментів на цензорі?
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Кирпичёв, "снять негодную деталь" и "заменить сломанную на исправную" - это не одно и то же... Вот если-бы он "снял" и "назначил" (и назначил более толкового) - было-бы другое дело... Пылесос тоже можно разобрать и оставить... Только вот пыль так и останется неубранной...
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Внес в Раду 2 закона,которын у Пети 5 лет рука трусилась подписать
Отказался от бизнеса,от которого Петя должен был отказаться в 98ом году.
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Зеленский передал свою долю в российском кинобизнесе в пользу автора студии "Квартал-95" Андрея Яковлева. Это, по твоему, отказался? Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 9973
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Формально-да.Остальное-фантазии.Мародер и такого не сделал.Напомню-с 98го года тварь ложила на Конституцию.
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это ты про закон с закрытыми списками? Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 468
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для 73% любые подобные инсенуации идут со стороны Порошенко. Это аксиома. Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 1578
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Гідрант і Ко вже готують раферендум, Керес міняє покришки щоб їхати в Румунію на поклон.
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Ну появился очередной бред в Ютубе...
Так какого лята в СМИ объявлять, что Матиос собирает силовиков из-за видео о Буковине?Тука о провокационном видео с аннексией Буковины Румынией: Авторы этой агитки - выходцы из РФ - Цензор.НЕТ 3845
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Нет бедности - нет аннексии. Это элементарно.
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Просто москальня відчула слабкість України і почала розгойдувати зі сходу на захід.
Там Кернес за мир з рашкою, а Трухан до Румунії...
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Да, была. С 2016 по начало 2019. Ни какая малоросская мразь не смела нос свой высунуть. А западные лидеры приглашали президента Украины на переговоры о судьбе Украины, а не делали это как после прихода малоросса к власти, т.е. полностью игнорируя клована.
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На самом деле Украина была сильна по настоящему до того момента пока такие как ты не начали делить ее население по сортам, по типу *малороссов* и тд. Вот до этого момента тут точно никакого носа не было..
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Усталотвайны? Мышебратья?
Думка малороса мене не цікавить.
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Ты либо душевнобольной человек либо сознательный правокатор под американским прокси, ты только записал в *малороссы* президента Украины которого на демократических выборах выбрал украинский народ, тоесть если следовать твоей логике то 73 процента украинцев это *малороссы* и второй сорт, ты сознательно разделяешь украинский народ в надежде натравить одних на других?
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Дубль два: Только какапы и малоросы + дауны могли проголосовать за клоуна, который играл "членом" на пианино, грмасничал на сцене, снимал клипы унижающие украинцев, называл Украину порноактриссой, не знает украинского языка и даже на русском два слова связать не может.
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Ну то что основная масса украинцев для тебя малороссы и дауны я уже понял, я не понял сознательно ли ты разделяешь украинский народ в надежде на конфронтацию, 3й майдан и тд, или дурак реальный? Именно это я хотел спросить.
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Выше не мое сознательное, или бессознательное мнение, а факт. Поэтому украинцы и живут в дерьме, что единой нации нет, как, скажем поляки. В Польше немыслимо, чтобы избрали президентом человека, который не знает польского языка и тем более насмехался над Польшей. Там нет малороссов 73%. Поэтому, поляки вырвались из совкового дерьма и живут хорошо.
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сильна она была до преза Кравчука.. т.е. когда было ЯО и экономика работала...
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Ну тогда она не была независимым государством.
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Ага, колбаса по 2.20 рублей и хлеб по 16 копеек. Старая коммуняка детектед!
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замечу, очень хороший был хлеб и колбаса..
или можешь что-то сказать против из своей гнилой Омерики?
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Членин, тебе чего? Денег на еду выслать? Так ты обращайся, не стесняйся. Американцы не раз спасали козломордых от голода.
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Надо румынов заранее немножко поубивать, чтобы привести в чувство.
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Общался около года назад с одним Румыном. Буковина им нахрен не нужна. Вся инфраструктура убитая, производства и добычи полезных ископаемых нет. То что там кацапы нафантазировали это их проблемы
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История повторяется. Европу ждет война. Слишком зажрались и отупели. Мозг жиром заплыл. Дяде Сэму опять придется спасать этих наивных ягнят.
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дядя Сэм помогал и тем и другим, а вступил в войну только в 44, когда дело шло к шапочному разбору, так что не надо обвинять дядю Сэма в бескорыстности и человеколюбии
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США вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года, посленападения Японии на Перл-Харбор ... Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 6769

Смотрю, тут второй Царев нарисовался Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 8606
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А немцам, морды били, в 42-м в Ливии, и в 43-м штурмовали Сицилию и Аппенинский полуостров, "марсиане"...
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Краще пізніше , а ніж москва . А про "План Маршала " і його результат за кремлівським менталітетом відібрало пам'ять ?
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Чисто московская байка. США вступили в войну в 41м году и воевали одновременно и против японцев, и против немцев с итальянцами.
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Приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР(рос. Прутский поход 1940, рум. Armata sovietică de ocupație din Basarabia și Bucovina)[1] (28 червня - 3 липня 1940) - військова операція, проведена Червоною армією з метою примусової передачі Румунією Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР. Радянською стороною планувалося як повномасштабне військове вторгнення до Румунії, але, за кілька годин до початку операції, король Румунії Кароль IIприйняв ультимативну ноту радянської сторони й погодився передати Бессарабію та Північну Буковину СРСР..
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Так, і що з того?
А Румунія ці землі захапала тільки у 1918му - раніше вони не мали до цих теріторій жодного відношення.
Поділити Буковину було цілком справедливим, бо румуни (молдавани) та русини (українці) проживали там приблизно в однаковій кількості.
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Ромы будут сидеть под шконкой тихо и не отсвечивает эблом. Ни ЕС, ни НАТО, ни США их не поддержат. А с украинской армией они не потягаться. Рома не нужны партии груза 200.
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Мне кажется, это какой-то тролль. Он уже продолжение выпустил. Песню поет, посвященную Матиосу. Но не похоже на русский менталитет. Думаю, таки румын... Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 1427
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А может, израильтянин румынского происхождения, судя по второй части ролика. Кстати, на Буковине же евреев очень много было.
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Конечно румын, любой человек зайдя на его канал это поймет
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Во втором ролике он акцентирует внимание на дружбе между Украиной и Израилем. Возможно, израильтянин румынского происхождения. На Буковине очень много евреев было.
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Я если честно даже ролик не смотрел, да и какая разница. Человек решил хайпануть и у него это получилось, ничего общего с реальностью этот видео не имеет. Слишком много внимания этому неадеквату
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Обвиняя постоянно русских, даже там где они не замешаны, можно в них и превратиться. Там тоже все американские президенты в подъездах ссут
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Ну звичайно-звичайно...................... "рука Москви", як завжди..... Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 7406
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Роблять бурю в стакані води, відвлікають від нагальних потреб я вностять СМУТУ в суспільство.
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попрут скоро стуку оттедова, на энтих побасенках теперь много не заробишь Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ - Цензор.НЕТ 799
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Україна від Сяну до Дону!!! Смерть ворогам України!!!
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Бред. Румыния член НАТО, если член НАТО такое сделает, то лишиться или статуса или поддержки, то есть Руминию могут поставить в рамки, что НАТО поможет не им, а наоборот....Но не столь важно, важнее:
Численность ВС Румынии, меньше чем войск в зоне ООС, 69 000 всего.
Фактически, бросить на эту авантюру они смогут лишь 5(6) бригад, но реально как и показанно, 3-4, а что имеем против? 3-4 штатные, с боевым оаытом, плюс резервные теробороны из участников АТО... Да в здравом уме, нападать с голым задом - самоубийство... форсировать Дунай? Быстро и незаметно?
А ответка? Даже если кацабы влезут, отвлекая основные силы... будет как и раньше... 78 дней, не могли взять один город, а тут и ответку можно схлопотать по сусалам... Это больше пропаганда, для идиотов и слабоумных....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТука о провокационном видео с аннексией Буковины Румынией: Авторы этой агитки - выходцы из РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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