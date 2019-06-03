 Тука о провокационном видео с аннексией Буковины Румынией: Авторы этой агитки - выходцы из РФ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямой" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Насколько я понимаю авторами этой агитки являются выходцы из РФ. Откровенно говоря я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления большой румынской империи. Я не думаю , что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал он.
Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".
Да лаадно? Австро-Венгерская империя образовалась в 1868 году - неужто Буковины прям не существовало до 1868 года??
Румыния после развала Австро-Венгрии захапала часть земель бывшей империи и 20 лет ими владела - теперь румыны, даже 80 лет спустя считают,. что у них есть право на эти земли...вернее - не все румымы, а только самые упоротые, а подогревают все это из кремля.
СССР в свое время прирезал Украине кучу территорий.Это факт и с этим нужно смириться.Но венгры,румыны,поляки без всякого кремля,спят и видят как порвать Украину.
Когда я вижу подобные высказывания,у меня одна мысль,что такие люди пиарят кремль,показывая его могущество.Хехе,большую часть евоопейских партий...Да чоуж,всю Европу!Как контролит ОБСЕ и все 57 стран входящих в состав.
Вывод - значит ЗЕ все делает правильно.
Вот в этом - вся суть ботвы коломойского. Швырять дерьмо на вентилятор и уходить от ответов
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
Отказался от бизнеса,от которого Петя должен был отказаться в 98ом году.
Так какого лята в СМИ объявлять, что Матиос собирает силовиков из-за видео о Буковине?
Там Кернес за мир з рашкою, а Трухан до Румунії...
Думка малороса мене не цікавить.
или можешь что-то сказать против из своей гнилой Омерики?
Смотрю, тут второй Царев нарисовался
А Румунія ці землі захапала тільки у 1918му - раніше вони не мали до цих теріторій жодного відношення.
Поділити Буковину було цілком справедливим, бо румуни (молдавани) та русини (українці) проживали там приблизно в однаковій кількості.
Численность ВС Румынии, меньше чем войск в зоне ООС, 69 000 всего.
Фактически, бросить на эту авантюру они смогут лишь 5(6) бригад, но реально как и показанно, 3-4, а что имеем против? 3-4 штатные, с боевым оаытом, плюс резервные теробороны из участников АТО... Да в здравом уме, нападать с голым задом - самоубийство... форсировать Дунай? Быстро и незаметно?
А ответка? Даже если кацабы влезут, отвлекая основные силы... будет как и раньше... 78 дней, не могли взять один город, а тут и ответку можно схлопотать по сусалам... Это больше пропаганда, для идиотов и слабоумных....