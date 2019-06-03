 Кот ест мясо в витрине киевского супермаркета "Велика кишеня". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей опубликовали видеозапись кошачьего пира.
Очевидцы утверждают, что произошло все первого июня в супермаркете "Велика кишеня" на Печерске .
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей опубликовали видеозапись кошачьего пира.
Очевидцы утверждают, что произошло все первого июня в супермаркете "Велика кишеня" на Печерске .
Вот да, "мясопродукт" кот жрать не станет.
Лучшая реклама магазину!
а то что у нас дорогущие магазы антисанитарию разводят - легко
Он им покупателей привлек рекламой качественного мяса (коты "мясопрукт" не жрут).
Это говорит лишь о том, что ты кошку держишь на голодном пайке. Ты признался в своей жадности.
а це кишеня) на Залізничному шосе), здається, я бачив цього кота))), бігав по залу))))
Порадуемся за не голодного котика)
Знакомтесь Полоска (ищет доброго хозяина): https://gladpet.org/pets/2474
Они мясо видят только на экране монитора и то, коты его едят!
у "Кишені" дамо киці,
аличу або суниці,
абрикоси й ананас -
щось тіка вона від нас...
бо чекає завжди ласо
ряжанку, кефір і ....м'ясо.
- Кот Василий, где ты был?
- Я мышей ловить ходил.
- Почему же ты в сметане?
- Потому что был в чулане.
- Долго ль был там?
- Полчаса...
- Ну и что там?
- Колбаса...
- А откуда же сметана?
Отвечай ка без обмана,
Расскажи нам поскорей,
Как ты там ловил мышей.
- Там сидел я возле кваса,
Нюхал жаренное мясо,
Только глянул на творог-
Вижу- мышка на порог!
Я- за мышкой по чулану
И наткнулся на сметану,
Зацепился за мешок.
Опрокинулся горшок,
На меня упало сало...
- Где же мышка?
- Убежала...
повезло коту)