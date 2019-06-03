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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17558) кот (21) мясо (173) супермаркет (133)

 Кот ест мясо в витрине киевского супермаркета "Велика кишеня". ВИДЕО

В киевском супермаркете покупатели заметили кота, который ел мясо прямо в стеклянной витрине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей опубликовали видеозапись кошачьего пира.

Очевидцы утверждают, что произошло все первого июня в супермаркете "Велика кишеня" на Печерске .

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Источник: https://censor.net.ua/v3130211
 
   
 Топ комментарии
 
Жаль, если кот пострадает после этого видео... Кот ест мясо в витрине киевского супермаркета "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 2705
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Значит мясо свежее, как то не похоже на кишеню ... Кот забежал, работники проделали, что тут такого???? Сейчас набегут всякие Фреймуты бабло косить и рассказывать как кому работать, шакалы...
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Это хряк тырит мониторы из ситрума. )))
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зе дрочеры щас скажут что порошенко виноват
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а кот поросятину ел? Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 1064 Тогда порох жертва Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 2302
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всі кацапи мріють про "халяву", так їх і роспізнаємо
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"Значит мясо свежее"

Вот да, "мясопродукт" кот жрать не станет.
Лучшая реклама магазину! Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 839
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Фейк. Я это фото видел где-то год назад и речь шла о другой торговой точке.
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Нє ,там друга картинка була. Це не фейк.
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Не похоже на кишеню, а на подставу похоже...
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У тебя что, нокиа 3310? Это вообще-то видео, а не фото.
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если не помрет - норма
а то что у нас дорогущие магазы антисанитарию разводят - легко
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С чего бы?
Он им покупателей привлек рекламой качественного мяса (коты "мясопрукт" не жрут).
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Красава котяра Прощелкали витрину прикрыть. Мои правда научились лапами двери, шкафы открывать.....
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Так кишеня велика, тому і кіт отримав своє м*ясо.
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И что, он кот. Он имеет право, и всякие человеко-рабы не имеют права прерывать его трапезу.
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Было бы странно, если бы он ел солёные огурцы Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 4364
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Моя кошка обожала шкурки от сырой картошки. Убить была готова. И сырые огурцы.
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Шкурки ест...
Это говорит лишь о том, что ты кошку держишь на голодном пайке. Ты признался в своей жадности.
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каждый должен зарабатывать свой хлеб .....и мясо также
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Прізвище кота Порошенко))
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креативненько - но тот ПЕС Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 4125
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не знаю)), це колись було, зараз коти голодні)))
а це кишеня) на Залізничному шосе), здається, я бачив цього кота))), бігав по залу))))
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Маєте рацію, був у мене кіт ,що прожив більше 20 років, справжній експерт по м'ясі та рибі, наприклад ніколи не їв штучно вирощену сьомгу і форель, а океанічну горбушу жер що аж за вухами лящало.
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Новости на Цензоре с каждым днем все неожиданней)
Порадуемся за не голодного котика)
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Так сказано было, что всем будет весело, других новостей у нас для вас нет...
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Конкуренты забросили в мясную витрину кота- диверсанта
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Сподiваюсь цей шматок м,яса пiсля кота буде на смiтнику
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треба було почекать коли він там ще й срати сяде....(вибачте)
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Не, коты - чистюли. Нужду он справит в другом месте. Очень удобно в отделе сыпучих продуктов, сразу и прикопать можно....
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у відділах алкогольної продукції подібні факти зареєстровані з боку гомосапієнс.
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Позволить себе есть мясо в Украине,могут только коты ...
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Коты, разносчики глистов, блох и других заразных болезней.
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Ой, вы не поверите, разносчиками ЧЕГО являются люди. Имею в виду некоторых продавцов...
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В европейской стране магазин бы немедленно закрыли, продукты уничтожили. А также полная вакцинация, стерилизация и дезинфекция всего населения района(в трехдневный срок).
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А люди разносчики гепатита, СПИДа, руцкаго мира и других заразных болезней.
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На людях блохи не живуть, може тільки на білорусах і кацапах.
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а я вижу спина = значит ПЕС ))
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Кстати, пристраиваю двоих своих котиков. Кого интересует пишите вышлю подробности.
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Знакомтесь Микки (ищет доброго хозяина): https://gladpet.org/pets/2472
Знакомтесь Полоска (ищет доброго хозяина): https://gladpet.org/pets/2474
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Кіт спорчене ніколи не буде їсти. Так що хороша "реклама" для супермаркету.
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Представляю, как негодуют малоросские зубожилы зубожинцы Цензора.
Они мясо видят только на экране монитора и то, коты его едят!
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***
у "Кишені" дамо киці,
аличу або суниці,
абрикоси й ананас -
щось тіка вона від нас...
бо чекає завжди ласо
ряжанку, кефір і ....м'ясо.
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Котик осторожный, на стреме постоянно, не в первой вылазку делает .... с опытом.....
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Він просто корупціонер, взяли його на службу мишей ловити, а він м'ясо краде, мародер!
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Помню в детсве любимый стишок был у меня:
- Кот Василий, где ты был?
- Я мышей ловить ходил.
- Почему же ты в сметане?
- Потому что был в чулане.
- Долго ль был там?

- Полчаса...
- Ну и что там?
- Колбаса...
- А откуда же сметана?
Отвечай ка без обмана,
Расскажи нам поскорей,
Как ты там ловил мышей.
- Там сидел я возле кваса,
Нюхал жаренное мясо,
Только глянул на творог-
Вижу- мышка на порог!
Я- за мышкой по чулану
И наткнулся на сметану,
Зацепился за мешок.
Опрокинулся горшок,
На меня упало сало...
- Где же мышка?
- Убежала...
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Да это фишечка супермаркета, раз кот есть - мясо натуральное и свежее.
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Зубожіння українського народу: так погано при Порошенко жили
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Очевидцы утверждают, что произошло все первого июня в супермаркете "Велика кишеня" на Печерске. Лучше бы очевидцы перевели камеру и сняли торговый зал
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Хороший рекламный ход - мясо свежее и без ГМО.
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выгрузили в витрину вместе с фаршем Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 4246
повезло коту)
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Пусть кушает, жалко что ли? Хоть котик поест мясо, остальные смотрят и облизывается...пенсионеры, завидуйте молча. ))))) Шучу, но не от радости, цены- зашибись!!!?
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Господь послал котяре кусочек мяса! Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня" - Цензор.НЕТ 8537 Ну, каждый выживает как может! Когда у меня был кот он хорошо знал, что на хозяйском столе есть никак нельзя (побьют), а вот на полу можно. Так он лапой своей когтистой, пряча морду под столом (как будто это совсем не он) доставал кусок колбасы (я специально клал поближе к краю стола, чтоб он смог достать ииуворовать со стула) кидал его на пол, а потом уже "на законных основаниях" трапезничал.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКот ест мясо в витрине киевского супермаркета "Велика кишеня". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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