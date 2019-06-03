 Кот ест мясо в витрине киевского супермаркета "Велика кишеня". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей опубликовали видеозапись кошачьего пира.

Очевидцы утверждают, что произошло все первого июня в супермаркете "Велика кишеня" на Печерске .

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