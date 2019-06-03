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Все про:контрабанда (1744) янтарь (491)

 Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

На границе с Польшей пограничники обнаружили автомобиль, водитель которого переделал транспортное средство и спрятал в топливном баке более 12 кг янтаря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Около 6:00 в пункт пропуска "Рава-Русская" (Львовская область) на выезд из Украины прибыл автомобиль "Фольксваген". Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет запрещенных предметов. Однако во время совместного с представителями таможни осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря. "Солнечный камень" мужчина скрывал в переделанном баке своего автомобиля.

Всего пограничники изъяли из тайника более 12 килограммов янтаря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба 02
Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба 03
Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба 04
Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба 05
Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба 06
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/v3130209
 
 
 Топ комментарии
 
А виноват кто?
Порошенко, ну или его сын! Одно из двух ))
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от шо значить безгрошів"я)- хоч шось би дав))), і все би ок), було би! Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8230
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Дурні, це алтернативний, екологічний вид топлива!!!!! Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3548 А що затримали - молодці! Він скоріше всєго хотів запатентувати свій винахід за кордоном..... Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7382
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А виноват кто?
Порошенко, ну или его сын! Одно из двух ))
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ти винувате, лайно на чоколятних кидаєш! Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7220
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Выходит не Путин виноват в военной агрессии против Украины а командиры, взводов, рот и спецподразделений ВС РФ. И разве Коломойского виновен в конфликте вокруг приват банка? - нет это клерки из банка виновны, они хотели хазяина поставить. И Порошенко не виновен, это солдаты срочники организовали контрабандную схему контрабанды при содействии видителей, прокуратуры, СБУ, АП, секретарями судов. Вот подлые клерки, в обход руководства и армии генералов, как они могли.
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это тебе канал Г+Г рассказал?
что солдаты срочники контрабанду в европу возят - такое гавно только зедебилы придумать могут
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от шо значить безгрошів"я)- хоч шось би дав))), і все би ок), було би!
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та шо вы прицепились?
может это ноу-хау... и у него на янтаре... движок работает...)))
(так старался...а не знает, что эти "пустоты" погранцы уже как свои пять пальцев знают))))))
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И что такого,своё имущество человек может перевозить куда пожелает,границ с Евросоюзом у нас вообще быть не должно.
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Дурні, це алтернативний, екологічний вид топлива!!!!! А що затримали - молодці! Він скоріше всєго хотів запатентувати свій винахід за кордоном..... Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7382
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Я знаю что добыча и сбыт янтаря без конторы не проходит, а если с ними делиться то смысла этим заниматься особого нет.
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Прочитал - "с набитым ядерным топливом баком".
Испугался аж, а это янтарь. Тоже мне новость.
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Во дурак, что в бак засунул!
Надо было в попу прятать - НИКТО БЫ Н Е ПОВЕРИЛ ...
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Жадность губит, все его преступление заключалось в том, что НЕ ПОДЕЛИЛСЯ!
Вот теперь все отобрали (скупой платит трижды, не оскудеет рука ДАЮЩЕГО)! Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5122
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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