 Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Около 6:00 в пункт пропуска "Рава-Русская" (Львовская область) на выезд из Украины прибыл автомобиль "Фольксваген". Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет запрещенных предметов. Однако во время совместного с представителями таможни осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря. "Солнечный камень" мужчина скрывал в переделанном баке своего автомобиля.

Всего пограничники изъяли из тайника более 12 килограммов янтаря.

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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы