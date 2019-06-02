 Оккупанты провели показательные учения военно-космических сил РФ в захваченном Крыму. ВИДЕО

Об этом сообщают Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

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В учениях и показательных выступлениях были задействованы несколько десятков боевых вертолетов и самолетов.

В небе над Феодосией разыграли учебный бой. Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру. Посмотреть авиашоу пришли более пяти тысяч крымчан.