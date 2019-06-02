 Оккупанты провели показательные учения военно-космических сил РФ в захваченном Крыму. ВИДЕО

Об этом сообщают Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.
В учениях и показательных выступлениях были задействованы несколько десятков боевых вертолетов и самолетов.
В небе над Феодосией разыграли учебный бой. Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру. Посмотреть авиашоу пришли более пяти тысяч крымчан.
главное страшно зазватся 'космические' и 'хвеликие'.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/01/118167/sham--v-sirii-unichtozheny-7-rossijskikh-spetsnazovtsev-i-kazneny-7-agentov-spetssluzhb-rossii.shtml
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/05/31/118162/po-itogam-razgromnogo-boya-s-vvs-pakistana-indiya-otkazhetsya-ot-rossijskikh-raket.shtml
На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает.
А что там говорят специалисты по гидродинамике о скорости Шквала? Если пытаться просто бороться с температурой нагрева всего корпуса - не выдержит. А если попробовать применить какой то аналог кавитации для воздуха, на срыве потока или ударном фронте? Тогда охлаждать надо будет только маленький "кавитатор", а корпус не будет касаться потока.
Вот лично у меня, полно идей как попытаться с этим бороться. Язык не повернётся с ходу обозвать бредом.
Процессор: то что его смогли запихать в комп - не делает его ЦП. Это скорее военный процессор обработки сигналов. Он более похож на процессор видеокарты. Главное его достоинство - что его можно выпускать в России на случай санкций. А для военных - его более чем достаточно. Если убрать требование на производство в России и заказать на Китайском заводе - есть варианты Эльбруса с 8 ядрами и 1.2 гГц.
Почему низкая частота? Процессор заточен на обработку большого количества параллельных операций (типа анализа отметок на локаторе) У восьмиядерного за один такт на одном ядре может быть выполнено до 25 операций. Ему не требуется такая огромная тактовая частота как у западных процессоров. Увеличение вычислительной мощности идёт скорее за счёт увеличения количества ядер, а не качества. И да, не спорю, западные процессоры - мощнее. Но не пропорционально частоте.
Только, вот, вор устраивает гулянку в украденной квартире.
Вот, в этом проблема.
Ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска убит на севере Москви ударом ножа в сердце
Погибший служил в спецназе ГРУ, участвовал в войнах на Донбассе и в боях под Алеппо в Сирии. Получил различные боевые награды.