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Все про:обстрел (7890) Донбасс (18647) Объединенные силы (315)

 С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников вблизи Гнутово (со стороны населенного пункта Заиченко).

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял наши позиции вблизи Новгородского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь противник вел со стороны Шахты имени Гагарина.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения "дали адекватный ответ", потери противника уточняются.

Напомним, 1 июня наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

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Источник: https://censor.net.ua/v3130165
 
 
 Топ комментарии
 
потерь нет!
спасибо, что живые!
добра звістка і добрий день минає...і тихої ночки захисникам бажає
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Если бы это касалось только ситуации в АТО/ООС, СМИ пытались убедить, что нигде ничего нет положительного и нет никаких изменений при Порошенко...
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потерь нет!
спасибо, что живые!
добра звістка і добрий день минає...і тихої ночки захисникам бажає
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Але війна продовжується...
І зараз все більше непевне ніж раніше.
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на мою скромну думку війну зупинити неможливо.
існує лише два варіанти - або виграєм, або капітулюємо.
який з них обере чинний презедент мені невідомо.
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По моим ощущениям, сейчас СМИ больше подсовывают информации об уничтожении орков, а ранее - больше о потерях ВСУ...
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Если бы это касалось только ситуации в АТО/ООС, СМИ пытались убедить, что нигде ничего нет положительного и нет никаких изменений при Порошенко...
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Кто продолжает зарабатывать на войне?
Мародера прогнали, начгенштаба поменяли. А война все идет!
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Риба гніє з голови, казали горохові.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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