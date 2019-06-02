 На Киевщине попрощались с украинским добровольцем Сергеем Кононко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Сергей Александрович Кононко, 1982 года рождения, был военнослужащим 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" (сейчас - 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар").

Пропал без вести после боя с наемниками РФ 26 августа 2014 года. Он был в списках пропавших без вести. 23 декабря 2014 года наемники РФ в мешках передали из Краснодона украинской стороне тела 8 погибших военнослужащих, среди которых, по их утверждению, было четверо "айдаровцев".

Только пятая экспертиза ДНК установила, что это тело Сергея Кононко. Погибший "айдаровец" был сначала похоронен на Краснопольском кладбище Днепра (участок №79).

Сергей Кононко родился 18.08.1982 года в Обухове. Был членом УНА-УНСО и первым руководителем Обуховского ячейки движения "Правый сектор".

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