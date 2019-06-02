 Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в квартете Asturia играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

Мирослава выложила видео выступления на своей странице в Фейсбук.

"Захватывающий и невероятный момент!" - поделилась впечатлениями девушка.

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