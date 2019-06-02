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 Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде. ВИДЕО

Украинский квартет Asturia выступил на финале Лиги чемпионов, который состоялся 1 июня в Мадриде (Испания).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в квартете Asturia играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

Мирослава выложила видео выступления на своей странице в Фейсбук.

"Захватывающий и невероятный момент!" - поделилась впечатлениями девушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Английский клуб "Ливерпуль" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов

Источник: https://censor.net.ua/v3130136
 
   
 Топ комментарии
 
Это плохо?

Или им нужно было ориентироваться на скрепных, как Лорак, Лобода, Марув и ко.?
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Судя по их сайту, они изначально были нацелены на европейского зрителя. И даже не столько слушателя, сколько зрителя. Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде - Цензор.НЕТ 1711
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Это не украинские патриоты, если свой квартет назвали испанским городом, это продажные, такими нехер гордится.
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Судя по их сайту, они изначально были нацелены на европейского зрителя. И даже не столько слушателя, сколько зрителя.
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Это плохо?

Или им нужно было ориентироваться на скрепных, как Лорак, Лобода, Марув и ко.?
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на зебилов нужно было сменить свой пол. Глядишь и с клавишником виртуозом играли бы в телешоу -рассмеши гомика
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А что делать, если у нас большинству нравится Потам и настя каменских? А один из самых популярных музыкантов снял клип "Гивно" ?
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В ресторанах тоже музыка играет, но никто не восхищается их исполнителями. А футбольным фанатам на это вообще глубоко пох..., они пришли футбол смотреть.
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Футбол смотрят по ТВ. На стадион ходят, что бы поорать от души. Просто так на улице или в квартире этого делать нельзя (чревато приходом полиции), стадион единственное место.
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По ТВ показывают то что хочет телекомпания с болтовнёй от комментатора. Ты видишь одну часть поля где ничего толком не происходит, вдруг комментатор орет " КАКОЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!!!". Ты: Где, что, когда??? Тебе показывают в замедленной съемке несколько раз этот опасный момент, при этом ты опять не видишь что в это время происходит на поле.
Как говорили китайцы, есть три вида удовольствия от секса:
1. Участвовать в сексе
2. Наблюдать за сексом.
3. Наблюдать за смотрящим на секс.
Так вот, футбол по ТВ, это даже "не смотреть на секс", а слушать рассказ от смотрящего на секс.
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ага вспомнили о них, когда те на финале выступили Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде - Цензор.НЕТ 5969 где вы свиньи которые сейчас типа ими гордятся были до этого, и что вы сделали для этого квартета пока он не прославился, чтобы он развивался творчески?
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Тоже не пойму, как можно гордится Усиком или Шевченко - к этому же не приложил никаких усилий..
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усик и шевченко воспитывались в украинских спортивных школах, отстаивали честь страны под украинским флагом на официальных спортивных мероприятиях и часть средств на их воспитания ( усика так точно) были из бюджета Украины. Но это не для средних умов, такой как твой, этого не в силах осознать Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 3692 А что власть сделала для развития творчества этого квартета, можешь написать?
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Спасибо тебе за Усика! Такого чемпиона воспитал! Горжусь тобой!
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А им ДОЛЖНЫ были что-то для них сделать? Что именно им ДОЛЖНЫ? Если люди хотят развиваться - они развиваются, если они смогли развиться - значит и желание, и условия для развития у них были.
А те, кто считают, что им по жизни все должны - и есть настоящие свиньи.
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они и развиваются, тебя об этом не просят, а должны гражданам те люди, которым эти граждане налоги платят, конституцию открой и почитай, там все написано, кто и кому что должен Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 6822 ты там про условия развития написал, так эти условия для развития кто должен им создавать? Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 6822
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Ну хоть как-то приобщились к чужому празднику жизни.
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Пишаюся українцями!
Їх талант і працьовитисть вже доведена світу. А зараз треба бути лише послідовними і більш мудрими
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БОЖЕ !!!
Какая нужная и полезная информация!
РЕСПЕКТ ЦЕНЗОРУ !!!!!!!!!! )))))))))))))))
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Ещё:-
Смотрю (теперь уже нет, бо стошнило) сериал "Воронины" и замечаю как он с каждым разом набирает пропагандистские обороты в стиле кремлёвского карлика. Когда увидела, что Воронины отправили своих близнецов в кадетское училище - выматюкалась и выключила.
Они, там в Московии, совсем съехали с катушек в старании угодить этому пуполизу мальчуковых животов!
ТАКАЯ ГАДОСТЬ стала этот сериал !!! Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 784 )))))))))))))
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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