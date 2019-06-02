 Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в квартете Asturia играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).
Мирослава выложила видео выступления на своей странице в Фейсбук.
"Захватывающий и невероятный момент!" - поделилась впечатлениями девушка.
Или им нужно было ориентироваться на скрепных, как Лорак, Лобода, Марув и ко.?
Как говорили китайцы, есть три вида удовольствия от секса:
1. Участвовать в сексе
2. Наблюдать за сексом.
3. Наблюдать за смотрящим на секс.
Так вот, футбол по ТВ, это даже "не смотреть на секс", а слушать рассказ от смотрящего на секс.
А те, кто считают, что им по жизни все должны - и есть настоящие свиньи.
Їх талант і працьовитисть вже доведена світу. А зараз треба бути лише послідовними і більш мудрими
Какая нужная и полезная информация!
РЕСПЕКТ ЦЕНЗОРУ !!!!!!!!!! )))))))))))))))
Смотрю (теперь уже нет, бо стошнило) сериал "Воронины" и замечаю как он с каждым разом набирает пропагандистские обороты в стиле кремлёвского карлика. Когда увидела, что Воронины отправили своих близнецов в кадетское училище - выматюкалась и выключила.
Они, там в Московии, совсем съехали с катушек в старании угодить этому пуполизу мальчуковых животов!
ТАКАЯ ГАДОСТЬ стала этот сериал !!! )))))))))))))