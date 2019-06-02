EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  5803  42
Все про:Днепропетровщина (1361) непогода (433) ураган (203) фестиваль (252)

 На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, один человек погиб, двое пострадали

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest (с.Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни).

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", – сообщили спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в семи областях, - ГСЧС

Накануне музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что через страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал Шуров.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Сегодня организаторы сообщили, что этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня..

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", – говорится в сообщении на странице организаторов фестиваля в Фейсбук в воскресенье утром.

Они выразили благодарность сотрудникам полиции, полка "Днепр-1" и ГСЧС за "четкую и слаженную работу".

"Мы приносим извинения гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться настоящей качественной украинской музыкой. Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", – добавили организаторы.

Источник: https://censor.net.ua/v3130131
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода...
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
 показать весь комментарий
 
Жах.Ось так смерть приходе,де її не чекають.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется, что надо как то уменьшить все радостные мероприятия, что бы чувствовалось, что страна воюет за свою независимость и свободу. Что бы люди каждый день помнили, что за них бьются и гибнут украинские воины...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жах.Ось так смерть приходе,де її не чекають.
 показать весь комментарий
 
 
Шкода...
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
погода с 21 мая сигнализирует, что Бедоносец явил свой лик
 показать весь комментарий
 
 
понятно, опять дождь и ветер виноваты, хорошую религию придумал индусы чиновники, что дождь отдав концы не отвечает за ущерб На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2646
 показать весь комментарий
 
Для таких случаев есть "Страхование от последствия стихийных бедствий".
 показать весь комментарий
 
 
прокуратура должна разобраться стихийное ли это бедствие или преступная халатность, а потом уже определять страховой ли это случай На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6425 Ты наверное не в курсе, что такое страховая компания и какие сотрудники там работают, и как они эти страховки выдают На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1046 по сравнению с ними следователи прокуратуры отдыхают
 показать весь комментарий
 
Для страховой достаточно доказательства от синоптиков о прошедшем стихийном бедствии (кратковременное усиление ветра до скорости 20-30 м/с называется шквалом). Но для страхования должна быть озвучена полная стоимость имущества и предпологаемых доходов от проведения мероприятия. А это коммерческая тайна для ухода от налогов, и организаторы никогда её не озвучат. К тому же для возмещения ущерба пострадавшим гражданам, у них должны быть билеты на данное мероприятие, хоть и бесплатные.
 показать весь комментарий
 
это ты так считаешь, что достаточно, но твоего желания мало страховая компания легко озвучит тебе, что прогноз синоптиков был известен заранее и ты был обязан либо отменить мероприятие, либо принять дополнительные меры предосторожности На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2337 никакой страховки ты не получишь и не мечтай
 показать весь комментарий
 
" Трудности прогноза шквалов и смерчей обусловлены тем, что еще не совсем ясен механизм их возникновения, сам по себе многообразный. А порождающая их конвекция по своей природе очень изменчива во времени и пространстве." Так что ни один синоптик никогда не даст точное время и место образования шквала.Самый точный прогноз это 50% ( то ли будет, то ли не будет) дается за 3 суток.Прогноз 70% дается за 30 часов. И то если в радиусе 100 км есть работающие метеостанции, не менее 3 штук на каждом азимуте от центра проведения мероприятия, с ежечасным фиксированием погоды( температура, влажность, дальность, облачность, направление и скорость ветра по высотам) и передаче её в метеоцентр.
 показать весь комментарий
 
 
а точный и не нужен, главное что есть не точный, с погрешностью 3 суток, дальше уже риски переходят к организаторам и решение о проведении они принимают на свой страх и риски, и никакой компенсации в случае трагедии не получат
 показать весь комментарий
 
Вот тебе прогноз от от метеоцентра на начало июня:
"В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с, только в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+33 градуса."
Отменишь все мероприятия в центре Украины?? Там же будут кое-где шквалы (а может и не будут).
Страхование от стихийных бедствий в том и заключается, что оно очень дорогое и выгодно только для страховых компаний. Там где стихийные бедствия происходят чаще, ставка поднимается ещё выше.
Ты кстати, сам застрахован от "ущерба от стихийных бедствий"? Поинтересуйся во сколько тебе это встанет.
 показать весь комментарий
 
я в курсе, что страховка эта дорогая и немногие хотят её оплачивать. Ты сейчас дал прогноз по стране в целом, может для тебя это новость, но помимо этого прогноза, существуют и прогнозы региональные, где конкретно описываются районы с определенной локацией. И если прогноз по этому району был дан, а организатор не захотел перенести мероприятие, то риски ложатся целиком на него. Страховой случай выплачивается только в том случае, что невозможно перенести в априоре, это недвижимость, земля с урожаем по сезонности и т.д ит.п. Концерты и праздники не являются тем условием, которые невозможно отменить и если организатор проводит их на свежем воздухе вопреки прогнозу, тоэ тоу же его головная боль
 показать весь комментарий
 
Штормовое предупреждение
Опубликовано: 01.06.2019, 7:52
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период
с 1 по 3 июня 2019 объявлено предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях :
на значительной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная
( V класса ) пожарная опасность .
прогнозируется :
1 июня : переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха по области ночью 15-20 0 , днем 29-34 0 , по городу ночью 18-20 0 , днем 31-33 0 .
2-3 июня Небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 14-19 0 , днем 29-34 0 .
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/19543.html
Это с официального сайта ДСНС Украины по Днепру. Покажи , где предупреждение о шквалистом ветре?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ось як треба Гопака танцювати ! )) Кацапы пожалкують ще за вторгнення.
 показать весь комментарий
 
Не понимаешь черного юмора. Погибшим сочувствие.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Злой рок обрушился на Украину после прихода...
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется, что надо как то уменьшить все радостные мероприятия, что бы чувствовалось, что страна воюет за свою независимость и свободу. Что бы люди каждый день помнили, что за них бьются и гибнут украинские воины...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Закрыть все кинотеатры и пустить патрули по улицам. Магазины - строго по карточкам. Нефиг по улицам шляться.
Ходить по квартирам и выявлять інтернетних зрадників.
 показать весь комментарий
 
 
Не просто виявляти зрадників, а розстрілювати їх на місті.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, вішать на столбах фонарных, і шоб місяць висіли - не менше! Потім двірники приберуть...))
 показать весь комментарий
 
Я понимаю Ваш сарказм, но и Вы согласитесь, что отсутствие меры в официальных увеселения должно быть. Когда я приезжаю на дачу в с. Гора, то часто лицезрею (слышу и вижу) салютные канонады и громкую музыку с развлекательного комплекса "Эдем" в котором "гуляют* на наворованные деньги чинуши разных рангов и депутаты Рады. Пальба и выкрики конферансье под музыку после 23:00 это верх цинизма в воюющей стране. В Раде они патриоты, в свободное от работы время - мрази.
 показать весь комментарий
 
 
"отсутствие меры" читать как "чувство меры"
 показать весь комментарий
 
Ну какой сарказм, если простые-пересічні ходят по улицам и в открытую пьют пиво литрами, а потом пластик валяется кучами! Мажоры-мотоциклисты гасають по 200 км/ч! В какой это воюющей стране, полки магазинов ломятся от водки и поддельного вина-чернила!?
Поэтому только комендантский час и расстрелы, спасуть Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Обо мне уже мнение сложилось? Странно, я здесь редко бываю, коли скучно прихожу поприкалываться...ну а если все балачки, тут, воспринимать серьезно, то может и крыша съехать)
Тырнет для того и придуман, шоб сиділи дома и плевались на экран, а не революции устраивали На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 766
 показать весь комментарий
 
 
".. сложилось мнение о Вас?
очень мило, что Вы в это поверили "ТУТ" в "ИНТЕРНЕТЕ" ...
 показать весь комментарий
 
 
Иначе получается сюррализм. Согласен полностью.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, е.. Кино и немцы. Ты думаешь 73% голосовали за то чтобы война продолжалась? Или за то чтобы она закончилась? Може не надо тогда волать про свободу и независимость? А то в натуре не по приколу как то...
 показать весь комментарий
 
А Вы, в натуре, понимаете за что голосовали эти 73% ? На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1384
 показать весь комментарий
 
Да кто за что. Публика очень разношерстная и у каждого была своя мотивация. Но тех, кто реально голосовал из-за любви к Зеленскому - единицы.
 показать весь комментарий
 
голосовали не от большой любви к ЗЕ, а против власти воров-уничтожителей украинцев )
 показать весь комментарий
 
Неа, ни тогда, ни сейчас не понимаю... Друзи ******** лисапет
 показать весь комментарий
 
Хто винний у такій поганій організації цього свята На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7712
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко. "Бариги" розікрали сцену і за допомогою ображених на пародію гуцулів закликали негоду. До хомячків не дійде ніяк, що біда - одна для всіх, війна - одна для всіх. Перемога - одна для всіх. І легкої перемоги, яку начебто може принести "класний пацан" у ролі президента не буває.
 показать весь комментарий
 
 
Виновата, в основном погода, дальше следует обратить внимание не только организаторов, но и местной власти на прогноз синоптиков! Непогода внезапно не настает: темнеет небо, подымается ветер, а это уже первые признаки опасности , которые самому обычному человеку знакомы с детства! Учитывая все эти факторы, хотя бы начальные, исключит опасность для жизни и гибель людей!
 показать весь комментарий
 
Рукожопые, кто так строит? Да и прогноз погоды надо хоть иногда смотреть, а то бабки глаза ослепляют у чиновников и скоморохов, а жизни зрителей то таке.
 показать весь комментарий
 
 
И ни слова сочувствия по погибшему и раненым,лишь извинения за то что недогуляли....******..
Козак фест??...козлячий шабаш .
 показать весь комментарий
 
 
як видно з відео є світло і немає ні стіни дощу, ні ураганного вітру....уже й президент новий, але хтось вперто не бажає українського слова на дніпропетровщині...адже саме звідти новий президент владимир і його оточення - друзі-куми, які говорять про все це відкрито...і не виключено, що саме вони займаються організацією таких заходів у області
 показать весь комментарий
 
Та цей "хвестиваль" кожного року проводиться. Рокенрол, ну далі по тексту.
 показать весь комментарий
 
при президенті владимире, як бачимо, - ніт....не проводиться
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх