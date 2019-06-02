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 Украинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские десантники, танки, артиллерия и авиация приняли участие в учениях по защите акватории и побережья Азовского моря от вражеской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и выделенной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.

Вместе с тем военнослужащие напоминают о том, что украинское Приазовье остается лакомым куском для военной агрессии РФ, поэтому Объединенные силы, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям "во всех возможных оперативно-тактических сценариях".

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Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 01
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 02
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 03
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 04
Украинские воины в ходе учений уничтожили вражеский десант на Приазовье 05

Источник: https://censor.net.ua/v3130127
 
   
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в натуре твой клиент у которого ты берешь за щеку отдал РФ три катера
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Якби п'ять років тому в нас була така армія, то кацапи не наважились би на агресію.
Шкода, що ми самі свідомо лишили країну беззахисною.
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вот из за таких продажных тварей как ты армию и развалили
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На месте Зеленского,нужно делать все,чтобы ввести в Украину войска США. Как внутреннюю подстраховку и гарантию безопасности. Как это просят другие страны мз Латинской Америки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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