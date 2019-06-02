 Украинские воины в ходе учений уничтожили "вражеский десант" на Приазовье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и выделенной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.

Вместе с тем военнослужащие напоминают о том, что украинское Приазовье остается лакомым куском для военной агрессии РФ, поэтому Объединенные силы, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям "во всех возможных оперативно-тактических сценариях".

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