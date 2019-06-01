 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера, во время осмотра грузовых автомобилей, направлявшихся в Польшу, внимание пограничников отдела "Краковец" привлек грузовик с топливными брикетами. Всего в прицепе грузового автомобиля "Вольво" со Львовщины в Чешскую Республику перевозились 22 поддона с топливными брикетами. На основании анализа рисков и учитывая предыдущие случаи маскировки контрабандных сигарет под такой вид груза, пограничники решили подробнее осмотреть транспортное средство.
Для специальной проверки привлекли также натренированного для поиска табачных изделий служебную собаку, которая четко указывала, что с грузовиком не все в порядке. Изъяв из упаковки один из брикетов, пограничники ожидаемо нашли в середине скрытые сигареты. Правоохранители инициировали полную разгрузку автомобиля и проверку всего груза.
По результатам совместного с работниками таможни углубленного осмотра из топливных брикетов было изъято 11 816 пачек контрабандных сигарет различных марок, а именно - 23,5 ящика. Чтобы извлечь из брикетов сигареты пограничникам понадобилось несколько часов.
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