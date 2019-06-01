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Все про:Госпогранслужба (3317) контрабанда (1742) Львовщина (1665) сигареты (616)

 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Партия конрабандных сигарет, замаскированных под топливные брикеты, выявлена пограничниками в прицепе одного из грузовых автомобилей в пункте пропуска "Краковец".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера, во время осмотра грузовых автомобилей, направлявшихся в Польшу, внимание пограничников отдела "Краковец" привлек грузовик с топливными брикетами. Всего в прицепе грузового автомобиля "Вольво" со Львовщины в Чешскую Республику перевозились 22 поддона с топливными брикетами. На основании анализа рисков и учитывая предыдущие случаи маскировки контрабандных сигарет под такой вид груза, пограничники решили подробнее осмотреть транспортное средство.

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Для специальной проверки привлекли также натренированного для поиска табачных изделий служебную собаку, которая четко указывала, что с грузовиком не все в порядке. Изъяв из упаковки один из брикетов, пограничники ожидаемо нашли в середине скрытые сигареты. Правоохранители инициировали полную разгрузку автомобиля и проверку всего груза.

По результатам совместного с работниками таможни углубленного осмотра из топливных брикетов было изъято 11 816 пачек контрабандных сигарет различных марок, а именно - 23,5 ящика. Чтобы извлечь из брикетов сигареты пограничникам понадобилось несколько часов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3130103
 
 
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мама мия! новая технология - топить сигаретами? это ноу-хау в Европе с руками оторвут 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7557
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
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Рубрика : Жабогадюччя на марші11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 345111,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 969

Узєлєнскага відхрестилися від свого соратника бориса Шефіра,який працював у штабі і допомагав виграти вибори, на користь хунти і Парубія)) Ізбєратєлі нєгодують

11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6377
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Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
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ще й літає на росію попре заборону. а нам це наводили як начебто доказ його союзу з Порохом. а тепер, а, ЗЕбіли?
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нова влада вивозить непотріб з України... схвалюю, але треба більш професійно це робити
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Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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Квартет из Украины сегодня сыграет перед матчем Лиги чемпионов в Мадриде 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5118

https://ru.krymr.com/a/ukraine-asturia-champions-league/29976154.html

11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7014
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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