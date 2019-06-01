 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера, во время осмотра грузовых автомобилей, направлявшихся в Польшу, внимание пограничников отдела "Краковец" привлек грузовик с топливными брикетами. Всего в прицепе грузового автомобиля "Вольво" со Львовщины в Чешскую Республику перевозились 22 поддона с топливными брикетами. На основании анализа рисков и учитывая предыдущие случаи маскировки контрабандных сигарет под такой вид груза, пограничники решили подробнее осмотреть транспортное средство.

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Для специальной проверки привлекли также натренированного для поиска табачных изделий служебную собаку, которая четко указывала, что с грузовиком не все в порядке. Изъяв из упаковки один из брикетов, пограничники ожидаемо нашли в середине скрытые сигареты. Правоохранители инициировали полную разгрузку автомобиля и проверку всего груза.

По результатам совместного с работниками таможни углубленного осмотра из топливных брикетов было изъято 11 816 пачек контрабандных сигарет различных марок, а именно - 23,5 ящика. Чтобы извлечь из брикетов сигареты пограничникам понадобилось несколько часов.

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