 С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), у Верхнеторецкого (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), вблизи Авдеевки (из стрелкового оружия).
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Напомним, 31 мая наемники российско-террористических войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.
спасибо, что живые!
тихої ночки, синочки...
что-то вспомнилось...
военный вертолет за пригородом Днепра в сторону Донбасса (2015 год)