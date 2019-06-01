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 С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Российской-оккупационные войска 1 июня с полуночи до 18:00 три раза нарушили режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), у Верхнеторецкого (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), вблизи Авдеевки (из стрелкового оружия).

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Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, 31 мая наемники российско-террористических войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/v3130101
 
 
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Такий контингент стоїть - а води нема. І зарплат нема. Це в зоні локалізації підрозділів регулярної армії. То армія що там- зберігає отой бездіяльний бюрократичний апарат?
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потерь нет!
спасибо, что живые!
тихої ночки, синочки...
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Сегодня утром над нами летел вертолёт в сторону Харькова . Подумал - опять раненых везут ... . Слава Богу , что обошлось .
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https://youtu.be/O4NIaDJNQfQ

что-то вспомнилось...
военный вертолет за пригородом Днепра в сторону Донбасса (2015 год)
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Армія НАТО несе стандарти НАТО. Подивіться на країни, де стоять військові місії.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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