 Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус. ВИДЕО

Интервью воина опубликовано на youtube-странице Национального корпуса, передает Цензор.НЕТ.
Станислав Гибадулин осознанно пошел воевать на стороне Украины. За пять лет на фронте участвовал в сражениях на Светлодарской дуге и в Попасной.
Пройдя тяжелый боевой путь, Хитмэн получил три сверхтяжелых ранения и потерял конечность, пока не дождался от власти украинского паспорта, отмечается в видео. По словам Гибадулина, отказы в предоставлении гражданства "очень смешные".
"Господин Владимир, те люди, которым вы предоставили гражданство, как вы думаете, они смогут сделать то, что сделали мы? Отдать конечности, отдать кровь, отдать здоровье. Что еще нам нужно сделать, чтобы получить украинский паспорт?", - обратился боец к Зеленскому.
В Нацкорпусе напоминают, что президенты предоставляют гражданство кому угодно, но не тем, кто заслужил это ценой собственного здоровья и потерей родных домов.
Какие еще путинские тезисы заучили - "триединый народ"?
Не стесняйтесь - расскажите форумчанам в каких еще местах путен "дело говорит"!?
Что же вы подсвинки тут помню - тут не помню.
Твоя картинка ничего кроме раздражения и омерзения не вызывает - Петю в свое время про баннеры подсказали, хоть поздно, но подтер за собой. Правда должностью и репутацию окончательно похоронил. От тебя не ожидаю - что с тебя взять...
И я вижу ты помниш слова х@йла "что бы разные Саакашвили по площадям не бегали", так как был удобный повод поплеваться говном в Пороха, но почему то резко "забыл" требование того же куйла гражданство ссаке вернуть. Видно не ложится в методичку. Ты сам то у себя омерзение не вызываешь?
"Повод в Пороха поплеваться"- не высеры бесноватого кремлевского карлика, а недемократические, вороватые метоты самого Порошенко.
Маски-шоу без знаков различия,личный чартер,выдворение в Польшу - законной депортацией нельзя назвать. Это методы х@йла, которые надеюсь еще вылезут боком вашему идолу.
30 мая в российском Санкт-Петербурге прошла сходка Российской православной церкви под предводительством патриарха Кирилла (чекиста Гундяева), участие в котором принял "баскак" РПЦ в Украине митрополит Онуфрий.
Гражданство конечно надо дать.Домой ему уже нельзя.
"Сьогодні чинний президент України Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції підписав указ про надання мені українського громадянства відповідно до державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя і є великою честю і величезною відповідальністю", - написав він.
Також у повідомленні Пономарьов зазначив, що "буде використовувати новий статус з метою одержання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету".
Він висловив упевненість, що процвітання України - це ключ до змін у Росії.
Петюня давно ему гражданство дал!
Видимо обожрался....
Если этот закон, придуманный самими людьми , не годен для дачи гражданства такому человеку, то кому нужен такой закон?
Украина должна наоборот стать матерью для таких людей, стать Меккой для всех лучших.
Так и будет
PS: Если ты не понял - я из России.