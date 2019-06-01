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Все про:беспилотник (667) ОБСЕ (3642) Донбасс (18643)

 Оккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ. ВИДЕО

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) фиксируют тяжелое вооружение вблизи жилых домов на Донетчине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter СММ ОБСЕ.

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"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3130097
 
 
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Тільки ударні БПЛА ЗСУ зможуть примусити терористів не ховатись біля житлових будинків! Тільки коли терористи будуть все одно знищені керованою зброєю, навіть в населених пунктах, тільки тоді терористи почнуть ховатись в окопах! Потрібно створювати новий рід військ - війська безпілотної розвідки та ураження.
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Я бы по-другому сформулировала. ........ У кого спросить?
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П'яний Микола плаче - не заважай. Він нічого більше не вміє.
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Вата вже не маскується? Вирішили що Бога за бороду вхопили?
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В Донбасу був мир, але його рускаязичную чєлюсть геноцидили біндери і він почав воювати з ними.
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Мыкола нажрался -- заводик бомбовый в кацапстане поминает
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Арсенал ВСУ в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.
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Страна то одна,только ваты запоребриковой много... а вату надо гнать за поребрик,там ей место.
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багато це скільки? 75%?
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Чому, багато атошників голосували за Зеленського.
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А тепер правдами й неправдами звільняються.
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Как ты это смог определить?
На избирательных участках голосовали все вместе: АТОшники, МВД (Аваков+Беня) и местные жители.
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Какая знакомая тактика...
Самое прикольное, не только Россия, но и EC такую тактику полностью поддерживает.
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Донбас Донбасом, але Донбас не винен, що у Раді зібрались гаді.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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