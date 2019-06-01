 Оккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter СММ ОБСЕ.
Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 1, 2019
"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - говорится в сообщении.
Арсенал ВСУ в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.
На избирательных участках голосовали все вместе: АТОшники, МВД (Аваков+Беня) и местные жители.
Самое прикольное, не только Россия, но и EC такую тактику полностью поддерживает.