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 В "ДНР" осудили на 10 лет преподавателя техникума за попытку вывоза списка студентов - "завербован украинскими спецслужбами". ВИДЕО

Так называемое "министерство государственной безопасности ДНР" заявило о задержании по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб жителя оккупированной территории Донетчины Дубровина Сергея Олеговича, 1959 года рождения, преподавателя "Профессионального многопрофильного лицея" №68, г. Комсомольское.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "МГБ ДНР".

"В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Дубровин С.О. по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу анкетных данных студентов и сотрудников указанного лицея, в том числе проходящих службу в подразделениях Народной Милиции ДНР, а также распространял на территории Республики листовки проукраинского пропагандистского характера", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами Дубровин дал добровольно.

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"Установлено, что посредством электронной почты Дубровин С.О. инициативно отправлял на адрес сайта "Миротворец" письма с установочными данными сотрудников "Профессионального многопрофильного лицея № 68" г. Комсомольское, отдельно отмечая лиц, которые принимали участие в проведении Референдума о самоопределении ДНР и систематически выезжают на территорию Украины.

В феврале 2018 года Дубровин С.О. при попытке выехать на территорию Украины был задержан сотрудниками МГБ ДНР. В ходе проведения досмотра у Дубровина С.О. обнаружен флеш-накопитель со списками студентов указанного лицея. В результате осмотра жилого помещения, принадлежащего задержанному, обнаружены агитационные материалы проукраинской направленности.

В апреле 2019 года приговором суда Сергей Дубровин признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы", - сообщает "МГБ ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/v3130087
 
 
 Топ комментарии
 
Этот достойный человек простудится на похоронах этих судей.
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Где счастливы, быдло? Я в Донецке живу и вижу, как тут люди "счастливы". Иди бухать, чмо
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Этот достойный человек простудится на похоронах этих судей.
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Не волнуйся, мы ему шарф подарим.
Дырийские, пусть готовятся.....
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Поклонская

«Как вы думаете, Донбасс войдёт в состав России в ближайшее время?» - озвучил вопрос зрителей ведущий.

«Я
очень надеюсь на это, потому что это очень важное решение, долгожданное
для жителей Донбасса, их нужно понять, и очень хотелось бы, чтобы
быстрее всё с этой точки тронулось, и Донбасс стал полноценным субъектом
РФ», - ответила Поклонская.
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"...и очень хотелось бы, чтобы быстрее всё с этой точки тронулось...",(с) Торкнуті 2
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надо спасать людей от свино бандеровского режима! хоть и миллионами жертв свиней.. их не спасти
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надо освобождать русские земли от свиней(фашистов и бадеровцев) как и Крым, где люди счастливы без нацистких мразей
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Так давай, чего жопой по клаве мажешь?
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Где счастливы, быдло? Я в Донецке живу и вижу, как тут люди "счастливы". Иди бухать, чмо
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И от шо, так и будут голову в песок прятать, имея на складах современное американское оружие? Украинский народ настолько тихий, что и 20 тыс. забияк мобилизовать не откуда?
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думаю нет. время мыролюбный свиноперемирий заканчивается и начинается зашквар дамбасни.
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А ты чего свои булки в чужой разговор прешь?
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Вырвалось. Твои булки не интересуют. Сепарские в фигуральном смысле , таки да.
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Добрэ, по моим наблюдения забияк хватает, только бы их в 'котлах' не сожгли
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Зато украинские судьи только так оправдывают сепаров.
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потомки нквдистов и прочей мокшанской нечисти, завезенной на Донбасс после голодомора 32-33гг, продолжают кровавое дело своих дидов
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Какое днр, какое мгб, бандиты, тупо бандиты под прикрытием рашки...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ "ДНР" осудили на 10 лет преподавателя техникума за попытку вывоза списка студентов - "завербован украинскими спецслужбами". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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