 Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Представитель "Кристалла" сообщил, что, в одном из зданий произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Кристалла" сообщил, что в цехе, где произошел взрыв, работали пять человек. Как он отметил, по предварительным данным, их успели эвакуировать, все они живы.

Источник "Интерфакса" уточнил в субботу, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.

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Пожарные подразделения ликвидируют возгорание после взрыва на предприятии под Нижним Новгородом по повышенному уровню сложности, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Тушат по повышенному, третьему, рангу сложности. Пожар на площади ста квадратных метров. Разрушено административное здание", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил данные о пострадавших.

"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим - около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Минздрава региона.

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