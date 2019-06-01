 Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Представитель "Кристалла" сообщил, что, в одном из зданий произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал собеседник агентства.
Представитель "Кристалла" сообщил, что в цехе, где произошел взрыв, работали пять человек. Как он отметил, по предварительным данным, их успели эвакуировать, все они живы.
Источник "Интерфакса" уточнил в субботу, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.
Пожарные подразделения ликвидируют возгорание после взрыва на предприятии под Нижним Новгородом по повышенному уровню сложности, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
"Тушат по повышенному, третьему, рангу сложности. Пожар на площади ста квадратных метров. Разрушено административное здание", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил данные о пострадавших.
"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим - около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь. В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Минздрава региона.
"Мы впервые в России пускаем полностью автоматизированную линию по снаряжению пятисоткиллограмовых изделий. Полтора года назад нам была поставлена задача реализовать столь масштабный проект в кратчайшие сроки.
Как сообщается в материалах пресс-службы правительства Нижегородской области, комплекс включает в себя 6 отдельных зданий, находящихся в обваловке на безопасном расстоянии друг от друга и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9,5 тыс. кв. м.
ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения"
а тов. выше - , такой себе на уме. может и кацап. вопит, визжит, тут таких несколько есть.
а в Антиколорадоса таких(правда более грамотных) - целая обойма.
Количество скота, которым нужно заместить "эвакуированных" уточняется
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(с) Ronald Wilson Reagan
Об этом сообщают региональные власти. По данным областного министерства здравоохранения, до 27-ми человек получили травмы. На самом заводе сейчас бушует пожар. Причем, как передает агентство ТАССсо ссылкой на экстренные службы, сейчас огонь только распространяется по территории. По словам очевидцев, самих взрывов было несколько. Во многих домах повыбивало стекла. Горожане отмечают, что система экстренного оповещения сработала после ЧП на предприятии.
То й шукати не варто. У місті з такою назвою нормальні люди не живуть.
через сколько найдут украинский след?
Кацапка терміново почала шукати поблизу придатний струк