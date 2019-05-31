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Все про:Россия (72914) безвизовый режим (1394) Евросоюз (12453)

 "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом. ВИДЕО

Представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов рассказал о четырех провальных попытках переговоров по введению безвизового режима между Россией и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по словам Чижова, все переговоры проводились "еще до Украины", а сейчас у россияне "не так уж сильно стремятся к безвизу с ЕС".

"Вы знаете, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом... Это мое внутреннее ощущение", - сказал Чижов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129999
 
   
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Оце так постановка питання. "Не так уж сильно стремится", ліл.
Та хто вас пустить у цивілізацію, лапті?
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Интервью бредятина для покусанных телевизором фуфаек...

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Че. Правильно говорит. У кого надо дипломатические и служебные паспорта, а людишкам то оно зачем? Водка дешевая - другое дело.
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і податок на гумову лодку і ягоди в лісі "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 4894
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Це означає що було больно москаликам.
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Правильно. Зачем им безвиз с ЕС после введения выездных виз?
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"российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом... Это мое внутреннее ощущение ", тому рашка всього 4 рази намагалась отримати безвіз, для вати все логічно.
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госпадзи... канешна не стремиться... цепь то коротка...
а вот олигархат...так тот весь в Евросоюзе яйца откладывает в разные корзины ))))
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зачем кацапо-орде безвиз?
у них всего у 10 % населения загранпаспорта имеют, в основном это-масквабад, ***** и е-бург. всего 7 % бывали в визовой Европе.
остальные его и в руках-то никогда не держали, а за Европу им расскажут по зомбо-ящику пуйла.
зачем кацапсинам безвиз?
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І так, вони тут пробили новий рівень. Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя. Як страшно жити.
Тільки одне питання - а що з "Кеплером", GALEX та іншими орбітальними телескопами?

"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 2726
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Да что там Хаббл! Они и в шарообразную Землю не все верят!
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Личное ощущение лисы: "Зелен виноград…"
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Гавное что у всех бояр многолетние визы. А холопам за бугор ездить вредно. Насмотряться на загнивающие либерастические ценности - сами загнивать начнут.
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Чиновникам РФ так вообще только 13 стран на отдых ездить можно.
"Главой МВД России Владимиром Колокольцевым, утвержден список стран, куда разрешено поехать сотрудникам ведомства МВД в 2019 году . В списке перечислены 13 государств, которые считаются безопасными для полицейских. Среди них: Вьетнам, Куба, Китай, Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия. Согласно утвержденному списку, также поехать на отдых могут гражданские служащие. Хотелось бы напомнить тот факт, что выезд на отдых полицейским РФ был запрещен весной 2014 года по причине международной политической обстановки."

Неужели чинуши позволят холопам больше, чем себе?
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та то понятно...виноград то зеленый
"лисица и виноград" "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 108
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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