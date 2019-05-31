 "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по словам Чижова, все переговоры проводились "еще до Украины", а сейчас у россияне "не так уж сильно стремятся к безвизу с ЕС".
"Вы знаете, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом... Это мое внутреннее ощущение", - сказал Чижов.
Та хто вас пустить у цивілізацію, лапті?
а вот олигархат...так тот весь в Евросоюзе яйца откладывает в разные корзины ))))
у них всего у 10 % населения загранпаспорта имеют, в основном это-масквабад, ***** и е-бург. всего 7 % бывали в визовой Европе.
остальные его и в руках-то никогда не держали, а за Европу им расскажут по зомбо-ящику пуйла.
зачем кацапсинам безвиз?
Тільки одне питання - а що з "Кеплером", GALEX та іншими орбітальними телескопами?
"Главой МВД России Владимиром Колокольцевым, утвержден список стран, куда разрешено поехать сотрудникам ведомства МВД в 2019 году . В списке перечислены 13 государств, которые считаются безопасными для полицейских. Среди них: Вьетнам, Куба, Китай, Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия. Согласно утвержденному списку, также поехать на отдых могут гражданские служащие. Хотелось бы напомнить тот факт, что выезд на отдых полицейским РФ был запрещен весной 2014 года по причине международной политической обстановки."
Неужели чинуши позволят холопам больше, чем себе?
"лисица и виноград"