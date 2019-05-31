 "Российская общественность не так уж сильно стремится к безвизу с ЕС", - постпред РФ в ЕС Чижов о провальных переговорах России о безвизовом режиме с Евросоюзом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по словам Чижова, все переговоры проводились "еще до Украины", а сейчас у россияне "не так уж сильно стремятся к безвизу с ЕС".

"Вы знаете, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом... Это мое внутреннее ощущение", - сказал Чижов.

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