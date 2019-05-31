 Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись соответствующего содержания опубликовал журналист Ян Доброносов на своей странице в соцсети.

"Рабочий день одного из депутатов", - пишет автор видео в комментарии.

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