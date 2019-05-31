 Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись соответствующего содержания опубликовал журналист Ян Доброносов на своей странице в соцсети."Рабочий день одного из депутатов", - пишет автор видео в комментарии.
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Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" ФОТОрепортаж
Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО
"Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ
Заседание Комитета ВР по вопросам информатизации и связи. ВИДЕО
Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах
+3
но хуже, чем играть на рояле
+2
ну это лучше, чем мародерить
+2
добре, що хоч у плавках не ходить по залу.
Там 95% таких же уе...ков кормятся за наши деньги и диктуют нам свои правила жизни, исходя из собственных демонов .
Если каждого из них разглядывать под микроскопом, то можно заразиться бешенством, захочется эту шоблу разрезать на мелкие кусочки, без обезболивающего, тупой и ржавой пилой...
Шо-то подобное я и ожидаю, если КС отклонит президентский закон о перевыборах в ВР.