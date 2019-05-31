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 Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР. ВИДЕО

Внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов развлекался игрой на телефоне во время заседания Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись соответствующего содержания опубликовал журналист Ян Доброносов на своей странице в соцсети.

"Рабочий день одного из депутатов", - пишет автор видео в комментарии.

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Источник: https://censor.net.ua/v3129952
 
 
 Топ комментарии
 
но хуже, чем играть на рояле
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добре, що хоч у плавках не ходить по залу.
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ну это лучше, чем мародерить
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я так думаю, что уже играет на нэрвах свыни и свинярчуков
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играет на нервах? типа, мочится на ободок или пенопластом по стеклу водит? пожалуй, соглашусь, он может.
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Ну так диджитализация, может он на смарте съезд своей партии проводит, али заседание комиссии. Что вам зебилы не так?
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Знайшли головного винуватця у всіх бідах... Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 5984
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Согласен! Выписать ему премию... двойную!!!111 адын адын
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він у п,ятницю до Ради прийшов та час там свій витрачає. Це вже вчинок!
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Я до сих пор не понимаю почему там в карты не режутся Внефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР - Цензор.НЕТ 4382
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Тоже мне удивили...
Там 95% таких же уе...ков кормятся за наши деньги и диктуют нам свои правила жизни, исходя из собственных демонов .
Если каждого из них разглядывать под микроскопом, то можно заразиться бешенством, захочется эту шоблу разрезать на мелкие кусочки, без обезболивающего, тупой и ржавой пилой...

Шо-то подобное я и ожидаю, если КС отклонит президентский закон о перевыборах в ВР.
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Может человек так текст закона эмоционально набирает. Игры не видно
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А может, он даже в каментах эмоционально срет. Тогда вообще получается, что на правильного пацана по порожняку наехали.
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Ну пусть уж играет , это лучше чем порнуху смотреть , а то заведет других дЭпутатов они там такие законы напринимают будучи возбужденными и вообще чем там ещё можно заниматся как ни игрой в телефоне и просмотром порно типа работать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВнефракционный нардеп и глава партии "Народный контроль" Добродомов занят игрой на телефоне во время заседания ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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