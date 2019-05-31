 Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук. ВИДЕО

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Об этом была (в стенограмме. - Ред.) прямая цитата Президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни одного упоминания и ссылки", - сказал Тетерук.
"Таким образом мы приобщим эту стенограмму к представлению в КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским - таким, которое основанно на властной позиции Зеленского и не соответствует Конституции. Это недопустимо, потому что такого не позволяли даже те президенты, которые сейчас сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции - заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и принимает решение: соблюдать здравый смысл и верховенство права, и только тогда у нас есть шанс на государство", - сказал народный депутат.
Андрей Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление 62 народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.
Вы к нам из Сан Франциско приехали?
1. убитые дороги
2. вилкулака
3. куча клоунов-малоросов
Родился 15 мая 1973 года в Виннице. В 1990 году окончил среднюю школу № 12. С 1990 по 1994 год учился в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего пять лет по контракту служил в ВС России на Дальнем Востоке на должностях командира взвода, командира мотострелковой роты и командира разведывательной роты
Еще вопросы есть?
Разгон нынешнего состава рады - это волеизъявление народа, которое озвучил президент. Вы просто всех задолбали , освободите уже парламент от своих вонючих тушек.
Все мамы с детьми уедут - никто себе отпуск портить не будет . И БЕНИ НАРИСУЮТ СЕБЕ ПРОЦЕНТЫ
треба! Оминути законні перепони для посадок корупціонерів можна лише одним
способом - ввести воєнний стан на 3 місяці в країні! За цей час можна без судів
саджати за злочини, конфісковувати майно и т.інше. І буде лад...
Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны. Источник: https://censor.net.ua/v3129947====================
КС ще не приступив до розгляду, а на нього вже тиск здійснюється? Особисто вам тетерук, КС нічого не "должен"...
Хотілося б зрозуміти навіщо Конституційному Суду України стенограма консультацій?
Пане тетерук, ваша фракція оскаржила Указ Президента України, до чого тут стенограма та те, що було на консультаціях?
Питання розпуску Ради наразі зависло в юридичній площині... хтось вважає, що коаліція існувала до 17 травня 2019 року, а Президент України вважає, що її не було з 2016 року... Я теж вважаю, що після виходу з коаліції спочатку БЮТу, потім РПОЛя, а потім і Самопомочі коаліція стала нараховувати менше 226 депутатів - крапка!