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 Политика Украины
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 Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук. ВИДЕО

Конституционный Суд Украины должен приобщить к заявлению о незаконном роспуске парламента Президентом стенограмму встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций, опубликованную вчера на сайте АП, - как доказательство того, что у гаранта отсутствовали конституционные основания для указа о прекращении полномочий ВР.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Об этом была (в стенограмме. - Ред.) прямая цитата Президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни одного упоминания и ссылки", - сказал Тетерук.

"Таким образом мы приобщим эту стенограмму к  представлению в КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским - таким, которое основанно на властной позиции Зеленского и не соответствует Конституции. Это недопустимо, потому что такого не позволяли даже те президенты, которые сейчас сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции - заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и ​​принимает решение: соблюдать здравый смысл и верховенство права, и только тогда у нас есть шанс на государство", - сказал народный депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Зеленского с главами парламентских фракций перед роспуском Рады

Андрей Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление 62 народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.

Источник: https://censor.net.ua/v3129947
 
 
 Топ комментарии
 
Забрать человека с Кривого Рога можно, но забрать Кривой Рог с человека не вазможна Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 858
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Тетерук , прославившийся тем, что ударил Кужель, вы все пришли в парламент на гаслах о снятии депутатской неприкосновенности и об изменении выборного законодавства. Пять лет ничего не делали, Парубий сидел с пустым залом и делал вид, что не замечает кнопкодавов.
Разгон нынешнего состава рады - это волеизъявление народа, которое озвучил президент. Вы просто всех задолбали , освободите уже парламент от своих вонючих тушек.
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Какие вы зебилы злые... Уже вроде и победили, должны расслабиться и почивать на лаврах, а все что-то пытаетесь доказать, как будто чувствуете, что вас серьезно нае....и Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 2702
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Забрать человека с Кривого Рога можно, но забрать Кривой Рог с человека не вазможна Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 858
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Вы что- то имеете против Кривого Рога?
Вы к нам из Сан Франциско приехали?
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Ми не маємо притензій навіть до Єнакієво. Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5806
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ну шутка такая была про донбасс))) просто тут интерпритация про зеленского) но суть та же. Против КР ничего не имею
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против? сходу:
1. убитые дороги
2. вилкулака
3. куча клоунов-малоросов
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Та вас послушать, вам полукраины не нравится. Те ватные, другие не на мове разговаривают, третьи пэтю не любят. А на самом деле, вы со своим пэтей- коррупционером и его будочниками и есть главное зло. Поэтому и дороги по- прежнему разбитые. И не смей, чучело, украинцев малороссами называть. В Одессе с таким заявлением можешь и в жбан получить на первой же секунде.
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вошь, думай чтоскоро будешь рассказывать прокурору, вместе с гнидой пашинским,
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Какие вы зебилы злые... Уже вроде и победили, должны расслабиться и почивать на лаврах, а все что-то пытаетесь доказать, как будто чувствуете, что вас серьезно нае....и Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 2702
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начнем спочивать, когда свыня за мародерство ответит вместе со своей шайкой
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Які у вас законні претензії до Тетерука? Якщо можна- статтю з якого-небудь кодекса. В противному разі ваш коментар буде віднесено до категорії - срач. Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8471
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ну тетерук настоящий полковник, бабку чуть бутылкой не прибыл, а скоро буде на лаве подсудимых вместе с мародерами и свыней
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Я так понял статьи нет, а есть банальные смысловые поллюции.
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поллюции и диарея уже начались- у свыни и мародеров, тетеруков, пашинских, скоро прокуроров не будет хватать, чтобы эту срань на нары определить
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Андрей Тетерук
Родился 15 мая 1973 года в Виннице. В 1990 году окончил среднюю школу № 12. С 1990 по 1994 год учился в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего пять лет по контракту служил в ВС России на Дальнем Востоке на должностях командира взвода, командира мотострелковой роты и командира разведывательной роты

Еще вопросы есть?
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Путь бутылку приобщит что Бабе Шуре по башке дал
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Вот же тварь, в отпуск оно на 2 месяца захотела, коалиции по факту нет давно.
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Тетерук , прославившийся тем, что ударил Кужель, вы все пришли в парламент на гаслах о снятии депутатской неприкосновенности и об изменении выборного законодавства. Пять лет ничего не делали, Парубий сидел с пустым залом и делал вид, что не замечает кнопкодавов.
Разгон нынешнего состава рады - это волеизъявление народа, которое озвучил президент. Вы просто всех задолбали , освободите уже парламент от своих вонючих тушек.
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Два Майдана и третий электоральный доказывают именно обратное
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Пару раз видел этого гамадрыла. Рожа - Шарикова, повадки - гопника, IQ - улитки.
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Я этого президента с такими параметрами не выбирал, это - ваш креатив. Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1155
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Там как бы про тетерука. Для тех, кто в танке... Или в будке... Недостроенной
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Там как бы фамилия не указана, а по параметрах зразу как бы представился бывший клоун 95 квартала. Конституційний Суд має долучити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9311
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А посмотреть на две строчки выше размер буфера обмена не позволяет?)
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Я не лечащий врач и не обязан читать всю карточку пациента.
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гендерна рівність...кужель малє можливість відповісти тим же...тільки на 30%
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Простите, но раду выбрал тоже народ, и хоть она многим не нравиться, рада это куда более объективное отражение выбора народа чем президент где многие голосовали не за Зе, а против По (и наоборот тоже)
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Та им уже занесли все, что нужно. Думаю, они довольны.
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А почему бы видео не показать украинцам?
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хто ця нікчема? очередний матрос семенченко? забздів що місць у кролика буде замало? а жити хорошо хочеться.
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Ця "нікчема" робить усе, щоб у майбутньому вашого клоуна не посадили за узурпацію влади. Ви невдячні хами! Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1251
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А чому стенограма друкована?? Дайте відео, хочу поржати із цього всього!
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богдан дал слово, что будет видео, иначе считайте его сусиком
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ЗАЧЕМ БЕНЕ ВЫБОРЫ ЛЕТОМ?
Все мамы с детьми уедут - никто себе отпуск портить не будет . И БЕНИ НАРИСУЮТ СЕБЕ ПРОЦЕНТЫ
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Чи розуміють судді,що проти Лінча не буває недоторканності?))
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Этот официальный офицер-разведчик армии РФ еще не арестован?
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Я сам, как этот грамотей, в прошлом военный, но не могу себе представить, что я должен поучать, что Конституционный суд должен, а что не должен. Лично Тетеруку он не должен ничего, а что ему необходимо, думаю, что судьям хватит компетенции определиться с необходимыми доказательствами. К чему это навязчивое показушничество? Как они все дрожат за свое депутатское кресло. Тем более военные, которые попали туда на фоне определенных событий в стране, а сегодня совсем другая ситация и совсем другое отношение к военным. А жить без депутатской зарплаты т возможностей видно не в жилу.
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Для того, щоб посадити бандюг та забрати навороване, Закон
треба! Оминути законні перепони для посадок корупціонерів можна лише одним
способом - ввести воєнний стан на 3 місяці в країні! За цей час можна без судів
саджати за злочини, конфісковувати майно и т.інше. І буде лад...
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Прикиньте, я напишу донос, шо Сергей М. - коррупционер и вор, вас расстреляют, не в взирая что вы автор идеи. Это уже проходили, не советую наступать на этот с/х инструмент.
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"Конституционный Суд Украины должен..."
Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны. Источник: https://censor.net.ua/v3129947====================
КС ще не приступив до розгляду, а на нього вже тиск здійснюється? Особисто вам тетерук, КС нічого не "должен"...
Хотілося б зрозуміти навіщо Конституційному Суду України стенограма консультацій?
Пане тетерук, ваша фракція оскаржила Указ Президента України, до чого тут стенограма та те, що було на консультаціях?
Питання розпуску Ради наразі зависло в юридичній площині... хтось вважає, що коаліція існувала до 17 травня 2019 року, а Президент України вважає, що її не було з 2016 року... Я теж вважаю, що після виходу з коаліції спочатку БЮТу, потім РПОЛя, а потім і Самопомочі коаліція стала нараховувати менше 226 депутатів - крапка!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКонституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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