 "Иначе люди испугаются и не полетят", - российский "Аэрофлот" на своем сайте заменил название Sukhoi Superjet 100 на "региональный самолет большого размера". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге российский политик Алексей Навальный.
"В нормальной ситуации, что должно случится? Как недавно "Боинги" падали... Два самолета разбилось. После чего компания "Боинг" признала, что это у них какая-то неполадка. Были приостановлены полеты "Боигов"... Компания что-то там чинила и потом вернула самолеты обратно на рынок. Казалось бы, довольно очевидно, что у нас надо сделать также. Пока идет дисскусия, идет расследование, мы, для того, чтобы людей не подвергать опасности, на всякий случай приостанавливаем полеты, потом стараемся доделать самолет, возвращаем его на рынок. Логично? Логично. Что делает креативный мозг российского жулика? Если вы сейчас зайдете на сайт "Аэрофлота"... Раньше, когда вы покупали билет, там было написано название самолета - "Боинг", "Аэробус", Сухой Суперджет-100. Сейчас они сменили название и там теперь написано не Сухой Суперджет-100, а региональный самолет большого размера... Они признают, что если они напишут "Сухой Суперджет", то люди испугаются и не полетят или будут чувствовать дискомфорт, но при этом самолет с полетов не снимают", - рассказывает Навальный.
И да, самое главное, провожатый должен быть обязан приковать пассажира к креслу, ну што дебош там не устраивал.
"А чорні мішки на голову одягати будуть?))"--И флакон боярки на посошок
🤣🤣
😁
СухойПлохой Суперджет
У пассажиров, которые зазевались и при посадке увидели во что их загоняют, штаны будут точно не сухие) А скорее супер-наоборот)
лучшей машиной АвтоВАЗа признан "BMW" директора завода.
экипаж иностранной авиакомпании и спасатели были в шоке,
когда после аварийной посадки нетрезвые русские туристы специально
залазили назад в самолет, чтобы второй раз прокатиться с надувной горки!
самолёта на конкретный рейс.
Всё равно что после отравления конкретным сортом колбасы
в магазинах перестали бы указывать название - ну так люди перестанут брать всё.