 Водитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, к сожалению, животное погибло. Как лось оказался на мосту неизвестно.

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