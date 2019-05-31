 Водитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, к сожалению, животное погибло. Как лось оказался на мосту неизвестно.
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В связи с ремонтом в Киеве ограничат движение на Южном мосту
Сегодня в связи с ремонтом ограничат движение на Южном мосту в Киеве
В связи с капремонтом Южный мост в Киеве частично перекроют почти на месяц
"Лось газоустойчивый попался", - "Ох#евший, бл#дь!", - водитель и активисты подрались во время акции "Зупини лося!" возле станции метро "Почайна" в Киеве. ВИДЕО
"Это сделано, и это было весело", - водитель автомобиля проехался по Пешеходному мосту в Киеве. ВИДЕО
+6
жаль лосика...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
+4
це ж якою треба бути зелебобою, щоб таке вчинити?
+2
через Труханов остров очевидно...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
у цензора проблемы с редакторами?
за что в бане сижу
и чего я удивляюсь лосику, погибшему под колесами аленя???)))
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Киянин зумів здивувати усіх, коли почав пасти кіз прямо в центрі міста біля Софійської площі.
Там зазначають, що кілька днів тому тварини паслися біля дороги.
Разом із тваринами перебував чоловік, який, ймовірно, є їхнім власником.