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 Водитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве. ВИДЕО

Водитель Мерседеса сбил лося на Южном мосту в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, к сожалению, животное погибло. Как лось оказался на мосту неизвестно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3129909
 
 
 Топ комментарии
 
жаль лосика...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
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це ж якою треба бути зелебобою, щоб таке вчинити?
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через Труханов остров очевидно...
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Лось не выдержал политических инсинуаций......
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Спал что ли? Или с Зебобой в пейсбухе чатился? Водитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве - Цензор.НЕТ 3205
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жаль лосика...
как он попал на мост? в Киеве?
(даже не хочу черноюморить по этому поводу!)
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лось сбил лося - совпадение? не думаю Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 4949
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Порохососи вже і лосям так остогидли що ті під машини кидаються.
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ой не надо. до кенгурации лоси нормально жили и не лезли самоубиваться.
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жаль лося..
и не жаль 73% оленей, которых банда Зелемойского начнет напихивать на дефолт!
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водила вышел из мерседеса и сбил лося??? )))))))))
у цензора проблемы с редакторами?
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давно пишу что таджиков наняли Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 4603
за что в бане сижу Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 8523
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И тут в комментариях умудрились прикрутить Зе и По.
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Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві - Цензор.НЕТ 8927

и чего я удивляюсь лосику, погибшему под колесами аленя???)))
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Киянин зумів здивувати усіх, коли почав пасти кіз прямо в центрі міста біля Софійської площі.

Там зазначають, що кілька днів тому тварини паслися біля дороги.
Разом із тваринами перебував чоловік, який, ймовірно, є їхнім власником.
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Что Кличко еще и этот мост сдавал. Ну сохатым его еще не кто не называл, хотя тут только начать, а дальше как "прилипнет" то надолго.
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Накуя такое сбрасывать ! Нет же цука нужно показать всё таки сбил ! Напишите просто...
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Водитель "Мерседеса" сбил лося???Ну скорей всего. Потому что на видео видно,что машина подъезжает уже к туше.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиВодитель "Мерседеса" сбил лося на Южном мосту в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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