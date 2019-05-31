 Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО

"Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина."Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул спикер.
Парубий с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и "кризис, связанный с действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило".
Как сообщалось, совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".
Тому все тут просто, Зельцман, Шифер, Розумойшман виконують замовлення Коломойшмана по нищенню мови... Це повністю вписується в канву поведінки українських юдеїв, які насправді завжди більше проросійськими і людьми ВЄЛІКАЙ РУССКАЙ КУЛЬТУРИ, аніж проукраїнськими.....
За винятком пари адекватних євреїв (наприклад Віталія Портніков, Гройсмана), все інше "українське" єврейство можна сміло зараховувати до АДЕПТІВ РУССКОГО МІРА і пачітатілєй русскага язика.......
Молоддю треба займатись, а старого вчити мови - це як з свиню стригти. Візгу багато, а вовни з гулькін ніс.
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І, доречі, не "на якій мові", бо це калька з російської, а "якою мовою".
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І ще. Чомусь ваша ботоферма мінстеця на 90% гадить тут російською. Іноді ще й брудною. Вкажіть свїм кураторам на це неподобство
Беня родився в Дніпрі, там вчився і зростав.... По всій Українській РСР(без виключення) у школах були уроки УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МОВИ....
Ще один аргумент, що це чисте УКРАЇНОФОБСТВО!!!!.... Попросіть, десь на Західній Україні, у будь-якої молодої людини, перейти на русскій язик.... Ви побачите, що вони вільно розмовляють РОСІЙСЬКОЮ, при тому, що в школах уже давно цієї мови не викладають...
Те ж саме стосується і того Розумкова (який всі свої публічні виступи проводить виключно російською), і того Шифера і інших... Це чистої води УКРАЇНОФОБСТВО, в їх виконанні!!!!
А ти ублюдку, готуйся відповідати разом із пашинським - за вбивства під час "майдану та інші свої злочини.
Порошенко всю Росію хоче рекрутувати на українські мережі?
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua
sulima ivan
Це той Ярош, що виліз з дупи шпигуна Мародера? Наївся вже шоколаду? Крові добровольчої разом з Муженкою напились? Ну тоді вішайтесь, іуди. Вовік досьогодні все правильно робить і ви йому нічого поганого не зробите, бо всі добре знають, що ви - шпигуни російські
30.05.2019 14:35
Але, схоже, фсбшній консерві андрійчику таки прийдеться трохи посидіти...
Коли ватний суддя з донецька позбавив звання Героя України ,Степана Андрійовича Бендеру. ні одна падла не прореагувала,націоналісти язики позапихали,це ж не з факелами за гроші ходити,а у ВР теж нікому до цього ніякого діла,а от вигувати патріотичні гасла для лохів,це завжди.Тепер уже хоч галасуй про патріотизм,хоч не галасуй,всеодно на виборах получиш **й
Тож я повторю
Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО
Самий довгий період без порушень - 3 дні.
На 19:00 30 травня Зеленському нарахували вже 9 промахів:
1. Повернення громадянства України М. Саакашвілі всупереч закону "Про Громадянство України" ст.10 с.5 (28.05.2019 18:00);
2. Службова недбалість, яка призвела до загибелі і важких травм людей під час повені в Закарпатській області, що підпадає під ст. 367 Кримінального кодексу України (27.05.2019 16:04);
3. Скасування попередніх указів про призначення члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення всупереч закону "Про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення", 538/97-ВР (24.05.2019 12:00);
4. Скасування указу президента, який містить індивідуальний характер (24.05.2019 11:50);
5. Виступ на конференції iForum російською мовою, чим порушив ст. 10 Конституції України та Рішення Конституційного Суду від 14 грудня 1999 року про її тлумачення (23.05.2019 14:00);
6. Призначення заступником голови СБУ чинного голови партії "Слуга народу", що заборонено законом про "Службу безпеки України" (22.05.2019 12:30);
7. Призначення А. Богдана главою Адміністрації президента України всупереч закону "Про очищення влади" № 1682-VII (21.05.2019 19:40);
8. Призначення Начальника Генерального штабу ЗСУ всупереч п. 9 Положення про Генеральний штаб ЗСУ від 30.01.2019 року №23/2019. Відсутнє подання міністра оборони України. (21.05.2019 18:50);
9. Припинення повноважень Верховної Ради України неконституційним способом. Відсутня підстава, визначена ст. 90 Конституції України (21.05.2019 17:40).
Далі буде.
все начинает принимать ооочень стремный оборот. есть ощущениеЮ что задача этого зебиленка создать настоящий гражданский конфликт внутри страны
кому не нравится - валите нах.
Тепловозы и ядерное топливо - только из братской Расии!!!
Товчи Андрію ту зелебенську нечисть мордою об стіл, а буде потрібно народ підтримає!!!