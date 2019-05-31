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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:квоты (145) Парубий (1939) украинский язык (678) язык (3434) декоммунизация (431) Шефир (7)

 Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о вызовах перед страной в связи с заявлениями представителей команды президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотра закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет", - подчеркнул спикер.

Парубий с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и "кризис, связанный с действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется"

Как сообщалось, совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Источник: https://censor.net.ua/v3129896
 
   
 Топ комментарии
 
Навіщо? Епоха бідності скінчилась 21 квітня. Чи ти не помітив? Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий - Цензор.НЕТ 4293
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Зе свою первую критику направил против закона об украинском языке.
Что он заявлял об экономике?
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Що ви несете, з яких пір рідна мова це прикриття. Говорити на рідній мові це патріотично!
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Ты это про бред Савченко, после чего она заявила, что перепутала Парубия с Пашинским?
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Салтыкова-Щедрина, "Когда власть начинает говорить о патриотизме, это значит, что кто-то где-то украл". Ещё он процитировал Жванецкого: "Патриотизм - это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других".
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На якій мові розмовляє Беня? Ви чули, щоб цей пейсатий, коли-небудь розмовляло українською?
Тому все тут просто, Зельцман, Шифер, Розумойшман виконують замовлення Коломойшмана по нищенню мови... Це повністю вписується в канву поведінки українських юдеїв, які насправді завжди більше проросійськими і людьми ВЄЛІКАЙ РУССКАЙ КУЛЬТУРИ, аніж проукраїнськими.....

За винятком пари адекватних євреїв (наприклад Віталія Портніков, Гройсмана), все інше "українське" єврейство можна сміло зараховувати до АДЕПТІВ РУССКОГО МІРА і пачітатілєй русскага язика.......
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Коли чую цього Шефіра, Зєєєлю, Бєєєню, починаю вважати що Адольф Алоїзович в деяких питаннях мав рацію!
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Якраз Алоізич не мав рації...... Бо такі, як Бені, Рабіновичі, Кернеси, Шифери, Зельцмани, Пінчуки, Суркіси, Червонен.... чухнули в Америку, одразу після перших погромів, а точніше після першої, хрусатльної ночі в Німеччині.... А вся лють НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ припала на нівчому невинних... звичайних єврейських вчителях, лікарях, людей мистецтва... Які могли б користь принести буд-якому суспільству....
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Давайте вже не чипати людей у віці. Ні Шефір, ні Бєня не є чиновниками.
Молоддю треба займатись, а старого вчити мови - це як з свиню стригти. Візгу багато, а вовни з гулькін ніс.
______________
І, доречі, не "на якій мові", бо це калька з російської, а "якою мовою".
_______________
І ще. Чомусь ваша ботоферма мінстеця на 90% гадить тут російською. Іноді ще й брудною. Вкажіть свїм кураторам на це неподобство
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Може ще давайте будемо толерантні до УКРАЇНОФОБІВ?))))))

Беня родився в Дніпрі, там вчився і зростав.... По всій Українській РСР(без виключення) у школах були уроки УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МОВИ....

Ще один аргумент, що це чисте УКРАЇНОФОБСТВО!!!!.... Попросіть, десь на Західній Україні, у будь-якої молодої людини, перейти на русскій язик.... Ви побачите, що вони вільно розмовляють РОСІЙСЬКОЮ, при тому, що в школах уже давно цієї мови не викладають...
Те ж саме стосується і того Розумкова (який всі свої публічні виступи проводить виключно російською), і того Шифера і інших... Це чистої води УКРАЇНОФОБСТВО, в їх виконанні!!!!
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Читаю. Сміх крізь сльози. Зєля на всі питання далдонить, як папуга: "Я вам дякую!", "Дуже дякую!" "Я почув вашу думку"... Все! Він дійсно ідіот, який не вміє навіть двух слів зв'язати самостійно! Там мізки не працюють від слова - зовсім! Лише монотонно бубонить завчений текст
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То вже вирішуватимуть без вас.
А ти ублюдку, готуйся відповідати разом із пашинським - за вбивства під час "майдану та інші свої злочини.
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Почему ты обзываешь украинца ублюдком? Та кац?
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Ще один цап, що не знає ЖОДНОГО українського слова...
Порошенко всю Росію хоче рекрутувати на українські мережі?
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Поспешишь ...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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А чи хто бачив кадри з того з'їзду? Де учасники "бурхливими та тривалими" оплесками вітають нового главу і всьо такоє?
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Похоже не было никакого съезда вовсе. Я уже в какой-то ветке спрашивал: где, когда проводился съезд. Если с него видио? Никто ничего не ответил.
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Розьгємірським гнидам українська мова,як дуст для глистів)))
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Парубій закликає до громадянської Війни. Він розуміє що робить?
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А призывы мириться с парашей и об отмене закона об языке - это даже не призывы к гражданской войне , а прямое подталкивание к ней
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Ніц не розуміє... Ти людською мовою володієш, гнида московська?
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Ти з якої бото ферми пишеш Скоріше с кацапської , то в тебе заклики до громадянської війни від парубія, який проти відміни закону про мову , то ти перестав розуміти свій запарєбрєковий язик , на якому вас вчать ненавидити Україну
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Це діло! Слова про "полум'я під ногами" це заклик перетворити Україну на Сірію. Ви цього бажаєте?
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Заклик перетворити Україну на сірію це коли миритися з парашею і відмовитися від мови , Чомусь рузький мир не прийшов туди де українська Їх даже сраною ганчіркою з півночі луганчини вигнали , тому що там переважно розмовляють українською
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Треба писати петицію Бутусову, щоб він тупо банив всіх російськомовних коментаторів. Бо 90% брудних тролєй тут - росіяни.
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Ну не може не знати людина мови, якщо вона живе в Україні. По визначенню не може. А переважна більшість тут не знає ЖОДНОГО укрслова.
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А нічого, що зєля,якого вважають президентом, української не знає?Тебе це не колише?Такий патрійот,а топиш за бєнін кагал.
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А вы почитайе это сулимогавано, что он пишет про Яроша:

sulima ivan

Це той Ярош, що виліз з дупи шпигуна Мародера? Наївся вже шоколаду? Крові добровольчої разом з Муженкою напились? Ну тоді вішайтесь, іуди. Вовік досьогодні все правильно робить і ви йому нічого поганого не зробите, бо всі добре знають, що ви - шпигуни російські
30.05.2019 14:35
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Так це бот лугандонський або запарєбрєковий
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Не виривай з контексту. Цей ярош пригрозив Зеленському росправою і я повернув його погрозу назад. А до яроша питань у мільон разів більше, ніж до Вовіка, насправді. Чому ярош не ставив такі питання до Муженка? До Порошенка? Хто такий ярош? Системний націоналіст? Всі системні націоналісти "співпрацюють" з пуйлом. Хоч в Європі, хоч в Україні. І це добре відомий факт.
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А кто к этому призывал? Зеленский? Нет, не призывал. Так кто призывал? Пока что только картавый пЛубий постоянно на третий Майдан зовет, он его и получит, только не в том виде в каком ожидает...
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Тут водкі немає. Йди собі своїм лісом, кацапе....
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ответишь на простенький вопрос по грамматике украинского языка, "некацап"? или слабО?
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зато не из переводчика, а из головы. впрочем, он вполне соответствует предыдущей реплике.
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Парубію не хочеться сидіти, тому він і розгойдує громадянське протистояння.
Але, схоже, фсбшній консерві андрійчику таки прийдеться трохи посидіти...
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Тварюко, то не Парубій розхитує, то всяка зелена мерзота і їх посіпаки розхитують.
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Хто б про мову гавкав.Приняли закон тишком-нишком виключивши положення про його виконання Головою ВР,,Заступниками та депутатами.Їм все дозволено.
Коли ватний суддя з донецька позбавив звання Героя України ,Степана Андрійовича Бендеру. ні одна падла не прореагувала,націоналісти язики позапихали,це ж не з факелами за гроші ходити,а у ВР теж нікому до цього ніякого діла,а от вигувати патріотичні гасла для лохів,це завжди.Тепер уже хоч галасуй про патріотизм,хоч не галасуй,всеодно на виборах получиш **й
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та для лахинського провокатора, немає значеняя...
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Доиграются богоизбранные, прецеденты уже были.
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Щось модератору не сподобалося...
Тож я повторю
Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 9222
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Секта адвентистов 5 канала. Ждем 2-го пришествия )))
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"Гоосуемо коеги гоосуемо!" - це якою мовою? Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 9987
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Видно sobir з команди клоЗЕта. Тільки вони зі сцени могли шуткувати над вадами здоров'я. Господь все баче. Чекай на кару небесну.
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Народу українську мову, Томос, і європейські зарплати . комунопорохобаригам, тюрьми, нари і конфіскацію, Парубію, корову і ділянку під картоплю.
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Парубій має справку, а не рацію. Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 9992
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Ватніки можуть заглянути у Вікіпедію та знайти термін "Варфоломіїнська ніч", колись це стосувалось гугенотів у Фаранції, але в сьогодні в ниниішній Україні, це з великою верогідністю може стосуватися їх, при спробі ватного шабашу (реваншу). Дуже багато людей пройшо горнище війни на Донбасі і втратило відчуття страху, але не втратило відчуття справедливості і гідності. Так що тут головне пере перетнути Рубікон.
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И чего это в последнее время раскудахкался этот Па..ю.бий? Кто ему дал полномочия делать заявления и угрожать от имени всего украинского народа и от моего в частности? Этот народ что спрашивали перед этим или он голосованием давал добро на принятие языкового Закона? Может я что-то пропустил - может референдум был? Закон просто нагло протянули дабы выслужится перед своим электоратом, поэтому команда ЗЕ и планирует сделать ревизию этого Закона. чтобы не ущемлялись права всех категорий людей, проживающих на Украине. Кто дал право кучке националистов диктовать мне, коренному русскому, но прожившему и протрудившемуся всю сознательную жизнь на Украине, в конце жизни переходить на украинский язык? Такое за 2-3-5 лет не делается. А, если посмотреть с точки зрения патриотизма - это ещё бабушка на двое сказала - больше я патриот. который всей своей душой с Украиной, или эта кучка дерибанщиков бюджета и нуворишей, которая до последнего момента продолжает разворовывать страну? Последняя новость - Кабмин тайно вывел Калушскую ТЭЦ из госсобственности для того, чтобы ее напоследок успеть прихватить. Это самая большая ТЭЦ на угле в Украине!!! Это клептомания - серьезная болезнь, говорят - неизлечимая!
Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 2466
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Згоден. Є такий термін - "лагідна українізація". І це правильно. Не можна нікого ні до чого примушувати. Лише для чиновників мають бути суворі умови.
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"Поддєрживать" тобі треба свій прутень, коли хоче когось налякати, а українською треба казати "підтримую", цапарило Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 5444
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В дурдом придурка ! Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 101
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Очевидно, що у Зеленського на умі, те у його бізнес партнера Шефіра на язиці (c)
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уберите картавого. хватит врать народу и заговаривать.
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Слушая этого "ритора логопедовича", ---так он ничего не позволит, ровным счётом ничего.А если нужно то и Солнцу встать. Всё горит -мечты,покой,а может и свобода--истерия, испуг потерять всё....--понимаем, бывает.
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Запустили лічильник порушень Зеленського https://ze.live/

Самий довгий період без порушень - 3 дні.

На 19:00 30 травня Зеленському нарахували вже 9 промахів:
1. Повернення громадянства України М. Саакашвілі всупереч закону "Про Громадянство України" ст.10 с.5 (28.05.2019 18:00);
2. Службова недбалість, яка призвела до загибелі і важких травм людей під час повені в Закарпатській області, що підпадає під ст. 367 Кримінального кодексу України (27.05.2019 16:04);
3. Скасування попередніх указів про призначення члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення всупереч закону "Про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення", 538/97-ВР (24.05.2019 12:00);
4. Скасування указу президента, який містить індивідуальний характер (24.05.2019 11:50);
5. Виступ на конференції iForum російською мовою, чим порушив ст. 10 Конституції України та Рішення Конституційного Суду від 14 грудня 1999 року про її тлумачення (23.05.2019 14:00);
6. Призначення заступником голови СБУ чинного голови партії "Слуга народу", що заборонено законом про "Службу безпеки України" (22.05.2019 12:30);
7. Призначення А. Богдана главою Адміністрації президента України всупереч закону "Про очищення влади" № 1682-VII (21.05.2019 19:40);
8. Призначення Начальника Генерального штабу ЗСУ всупереч п. 9 Положення про Генеральний штаб ЗСУ від 30.01.2019 року №23/2019. Відсутнє подання міністра оборони України. (21.05.2019 18:50);
9. Припинення повноважень Верховної Ради України неконституційним способом. Відсутня підстава, визначена ст. 90 Конституції України (21.05.2019 17:40).
Далі буде.
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Так вони такі, бо дали можливість ЗЕбілам влаштувати грандіозній цирк.
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А всем вина его , что затопило прикарпатье ? А почему не запостили о вине , что в подъезде насцано ?
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Да этого петуха уже пора давно на нары пересадить, а оно ещё кукарекает что то и самое главное ещё в ВР, плохо работает команда Зеленского.
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никто ничего не отменяет, только дурачку парубию просто больше попиариться не на чем Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій - Цензор.НЕТ 5317
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я вот не понимаю, как эпоха бедности закончится с отменой квот и отменой закона?
все начинает принимать ооочень стремный оборот. есть ощущениеЮ что задача этого зебиленка создать настоящий гражданский конфликт внутри страны
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Встречный вопрос-Как повлиял закон о языке и квоты на борьбу с бедностью?
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эти квоты и закон, который тяжелочелюстным покоя не дает, он для формирования нации, он для будущих поколений, направлен на мягкое искоренение местной ваты.
кому не нравится - валите нах.
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Если ещё уедет из Украины миллионов 10,то для каких поколений эти законы?
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Главное - не отменить роль американского посла в руководстве Украиной, закупки американских тепловозов и ядерного топлива.
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Ты прав! Эти пиндосы тянут к Украине свои крававые руки!
Тепловозы и ядерное топливо - только из братской Расии!!!
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Они таки тянут, а тепловозами исторически недавно Украина снабжала весь СССР и окрестности. Когда америкосы станут у нас монополистами по ядерному топливу, то это будет неслабо стоить, так всегда было и есть по всему миру. Гаити - наше светлое будущее.
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Расия нас защитит от гнусных американских империалистов!
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Oчень хорошие тепловозы. Не чета металлолому с Луганского завода (да его и так - скоммуниздили скрепоносцы).
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Парубій молодець!!!
Товчи Андрію ту зелебенську нечисть мордою об стіл, а буде потрібно народ підтримає!!!
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Как вообще можно было поставить на должность спикера человека со справкой об умственной отсталости?
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чисто медведчуковско-кацапская технология делается говновброс а потом это говно разбрасывается во все стороны желательно подальше и на всех . главная цель заставить людей говорить одних что вот суки такие вторых это все не правда . цель достигнута и плевать на приличия . да у пана медведчука и ко никакого приличия и чести нет он люто ненавидит все украинское украинский народ украинское государство . смотрите интервью гордона с журналисткой мостовой там все разложено по полочкам . Зеленский прав эту гниду медведчука надо убрать из Украины и точка. мне просто не понятна позиция бутусова . сайт детектор медиа создан в 2016 г журналисткой работавшей в газете киевские ведомости пана медведчука занимает 1456 место по Украине что тут не понятно ? сайт типа для того что бы бороться с коррупцией . хорошо боролись . по поводу парубия да говори что хочешь не поможет как не помогло армия язык томос твоему барыжному шефу. Зеленский об отмене закона не говорит об отмене декоммунизации про квоты тоже не говорит . но он говорит об необходимости принятия закона о незаконном обогащении . вот почему такой вой стоит со стороны этих проворовавшихся скотов.
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бабломойский хочет сесть на газовую трубу силы нет как угодить кремлевским сатанистам и не знает
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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