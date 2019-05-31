 Я уйду с поста главы САП тогда, когда захочу сам, или когда закончится срок моих полномочий, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

На вопрос собирается ли он баллотироваться на должность главы САП после окончания нынешнего термина Холодницкий ответил, что "нужно сильно подумать"

"По состоянию на сегодняшний день у меня еще есть полтора года полномочий. Подчеркиваю, всем кто там слушает и смотрит – Холодницкий пойдет тогда, когда захочет сам или когда закончится срок его полномочий. И какое-либо давление публичное или политическое (тем более в ситуации, которая сложилась) мы уверены в своей правоте. Точка", - заявил глава САП.

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Напомним, срок полномочий главы САП составляет пять лет. Назар Холодницкий может занимать эту должность до конца ноября 2020 года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура действует в пределах Генпрокуратуры как самостоятельное подразделение. САП процессуально сопровождает и подписывает подозрения по делам, которые расследует НАБУ. По должности председатель САП является заместителем генерального прокурора.