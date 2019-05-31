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 Политика Украины
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Все про:Холодницкий (621) САП (1083)

 Я уйду с поста главы САП тогда, когда захочу сам, или когда закончится срок моих полномочий, - Холодницкий. ВИДЕО

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий намерен работать на своей должности до конца срока полномочий.

Об этом он заявил в интервью "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

На вопрос собирается ли он баллотироваться на должность главы САП после окончания нынешнего термина Холодницкий ответил, что "нужно сильно подумать"

"По состоянию на сегодняшний день у меня еще есть полтора года полномочий. Подчеркиваю, всем кто там слушает и смотрит – Холодницкий пойдет тогда, когда захочет сам или когда закончится срок его полномочий. И какое-либо давление публичное или политическое (тем более в ситуации, которая сложилась) мы уверены в своей правоте. Точка", - заявил глава САП.

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Напомним, срок полномочий главы САП составляет пять лет. Назар Холодницкий может занимать эту должность до конца ноября 2020 года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура действует в пределах Генпрокуратуры как самостоятельное подразделение. САП процессуально сопровождает и подписывает подозрения по делам, которые расследует НАБУ. По должности председатель САП является заместителем генерального прокурора.

Источник: https://censor.net.ua/v3129893
 
 
 Топ комментарии
 
естественно..но для государства это ноль..даже минус, учитывая расходы на содержание сегодня и в дальнейшем (безбашенные пенсии, льготы и прочия мутки)..
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пинками гнать этого ушлёпка.... великий борец с коррупцией...
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Это какой-то демарш самовлюбленных и амбициозных бездарей. Луценко , Холодницкий ,Сытник ,Труба ...Космические зарплаты, штат сотрудников , дали все что просили - итог работы -склоки ,ссоры ,скандалы и !!!! ни одного посаженного VIP коррупционера.
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Все мародеры уже давно должны сидеть. А без журналистов все закончилось бы жирным откатом Холодницкому (они три года в дело вникают?)
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Смотря для кого. Холодницкому его должность совсем не кажется бесполезной.
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естественно..но для государства это ноль..даже минус, учитывая расходы на содержание сегодня и в дальнейшем (безбашенные пенсии, льготы и прочия мутки)..
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чтобы они и последующие претенденты думали мозгами а не грязной жопой сразу после увольнения надо открывать дела и делать полный аудит по деятельности в течении всей каденции и проверять личное имущество включая пятиюродных родственников гражданских супругов
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пинками гнать этого ушлёпка.... великий борец с коррупцией...
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как там наш антикоррупционный суд поживает и поживает ли вообще? получается, что в борьбе с коррупцией самое главное, это процесс, а результат в принципе никому не интересен...
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Еще одна свинья от корыта не хочет отходить.
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Промолчало об еще одном выходе - уголовном деле!
И судя по прослушке - есть за что!
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Уголовное дело в отношении него и его предательства - отрезвят эту "выварку Холодца".
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Это какой-то демарш самовлюбленных и амбициозных бездарей. Луценко , Холодницкий ,Сытник ,Труба ...Космические зарплаты, штат сотрудников , дали все что просили - итог работы -склоки ,ссоры ,скандалы и !!!! ни одного посаженного VIP коррупционера.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ уйду с поста главы САП тогда, когда захочу сам, или когда закончится срок моих полномочий, - Холодницкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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