EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  10918  76
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5756) война (3470) Донецк (6028) оккупация (6805) Россия (72914)

 "Домой я еду по гражданке. На военную форму реагируют неадекватно. С какой-то злобой", - наемница "ДНР" о настроениях жителей ОРДЛО. ВИДЕО

Наемница российских боевиков "ДНР" Лилия Николаева, которая служит в медслужбе террористов, рассказала, что некоторые жители оккупированных территорий "неадекватно" реагируют на людей в форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она призналась, что с таким поведением мирных жителей ее "коллеги" часто сталкиваются, например, в общественном транспорте, а она сама предпочитает ехать домой в гражданской одежде.

"Не очень адекватно реагируют некоторые на военную форму. С какой-то злобой. Как-будто мы делаем что-то плохо... Домой я еду по гражданке - отдохнуть хочется от этого всего. А ребята едут в форме и не раз были случаи, когда мирные жители начинают: "Вот, те обстреливают наши дома из-за вас...". Негатив люди выплескивают на военных", - рассказывет наемница российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: В первую очередь документы принимают у военных, судей и прокуроров. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3129882
 
   
 Топ комментарии
 
Не только донбасянскую вату готовят, наших амеб тоже - вот такими вбросами. На самом деле, домбасяне шипят от украинского флага. Лично проверял
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да-да, готовят полным ходом на реинтеграцию... это понятно, условия подходящие.
 показать весь комментарий
 
 
Не только донбасянскую вату готовят, наших амеб тоже - вот такими вбросами. На самом деле, домбасяне шипят от украинского флага. Лично проверял
 показать весь комментарий
 
 
не . это распятый мальчик в трусиках . подрос и операцию по смену пола сделал "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9556
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цікаво як ці самі жителі реагували б на вояків ВСУ.........
 показать весь комментарий
 
 
Закидали бы камнями... братский народ же ж.
 показать весь комментарий
 
 
Сепар, не шифруйся, пиши правильно на мове, не ВСУ, а ЗСУ.
 показать весь комментарий
 
 
То Андруша, він і так в борг живе, то вже мертва істота.
 показать весь комментарий
 
 
Шоб животное на этой тельняхе и разопнули свои же. Скотобаза.
 показать весь комментарий
 
 
потомушта рецпублеки на дамбасе бамбасе маладые.
 показать весь комментарий
 
 
Донбасятские терпилы, нет чтоб отловить суку и колесовать.
 показать весь комментарий
 
 
Тю. Я думав шо це іхтамнетка, а виявляється думбасянка. Так хто з ким воює?
 показать весь комментарий
 
 
хражданская вайна- дамбас всю галактику кормит - низабудемнипрастим?
 показать весь комментарий
 
 
Вы удивитесь, но во время гражданской войны 1941-1945г , такое было повсеместно.
 показать весь комментарий
 
 
Громадянська війна в Іспанії, де брали участь іхтамнети, тут більше підходить.
 показать весь комментарий
 
"Ихтамнеты" воюют, а он их "обслуживает"...
 показать весь комментарий
 
"Ну вот как бы мы делаем добро там, стреляем там, хотим жить спокойной жизнью, красть из гумконвоев, населению же тоже перепадает, мы же всё не забираем. Нас не понимают, почему-то, когда мы вот из детского сада минометами по украм стреляли, не пойму, почему люди злятся. Или когда между ЛНР и ДНР мы обыскиваем там, шманаем, нам тоже кушать нужно, мы же за добро, и почему-то люди не понимают. Троллеи в Луганске на металл сдали, мы же как лучше хотели, чтобы народ здоровее был, чтобы пешком ходили, а они вот злые какие-то, почему? Не пойму.", - еще бы где-то так сказала
 показать весь комментарий
 
 
там где нет таких "защитников", там и войны нет.
 показать весь комментарий
 
 
Более 13 000 погибших... совершенно ничего плохого...
 показать весь комментарий
 
 
Об уровне имбецильности хорошо говорят мелочи.
Например, тельняшка как элемент формы. На Донбассе...
 показать весь комментарий
 
 
Що б ти курва лугандонська не доіхала одного разу. ..
 показать весь комментарий
 
 
C 14-года всё лучше и лучше ! Оно заметно .
 показать весь комментарий
 
 
Кацапія робить собі "каклучше", я їх ніхто в світі не розуміє. Чого то так? "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2679
 показать весь комментарий
 
 
так народ боится твоего сифилиса трипера итд "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6546
 показать весь комментарий
 
 
Нехороших даунбасеров нужно расстрелять.
И расстреливать поручить "хорошим" даунбасерам
А потом их тоже расстрелять
 показать весь комментарий
 
 
Искренне говорит, это наши СМИ не дорабатывают, другой жизни она уже не знает. А так, вообще, нормальная вроде.
 показать весь комментарий
 
"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2893ты же понимаешь,что наших сми там нет?их блокируют!ты из лесу пишешь?
 показать весь комментарий
 
 
Вот я и говорю - не дорабатывают, даже в СССР народ по радио Америку слушал и просвещался, а тут небольшая территория рядом, можно и нужно для них какой-то канал создать интересный. С Яниной Соколовой например - она по ихнему разговаривать умеет.
 показать весь комментарий
 
Это ещё ерунда, а вот когда Донбасс вернётся в Украину, это будут ягодки)
 показать весь комментарий
 
 
"Ніби ми щось погане робимо" , - виправдання колаборанта , який мріє стати хашаром в хана Орди -Московії.
 показать весь комментарий
 
 
"Петрику", ти хоч знаєш, що значить тюркське слово "ХАШАР"? Хоч-би, не гньбився... "Хашар" - це збір людей для загальногромадської роботи, в тому числі, і при ліквідації надзвичайної ситуації... Український аналог - "толока"... Те ж саме "волонтерство", що виросло ще з часів "Майдану" - це і є "хашар", "толока"...
 показать весь комментарий
 
)) будут вводить расстрельную статью - "косо глянул"
 показать весь комментарий
 
 
Почему жители негативно реагируют не вас, военнослужащих так называемых лднр? Да, потому что вы КОНЧЕНЫЕ!
 показать весь комментарий
 
 
наоборот,это местные АДЕКВАТНО реагируют на НВФ,по большей части неадекватных "шабашников" на крови.не будь этих российских и пророссийских неадекватов с оружием,не было бы необходимости той бабёнке ремонтировать подбитых
 показать весь комментарий
 
на каникулах вояка поедет к нам за соцвыплатами? хочется верить,что СБУ мониторит родственников этой дынырихи....
 показать весь комментарий
 
 
На пятом году только начали относится "негативно и со злобой" к этим д...билам. Мда... уровень развитости мозга у "хортых житялей данбассса" застрял где то между Палеолитом и Мезолитом....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это интервью не бьет по россиянам,поскольку в ее словах есть 3 существенных момента для них: 1. Реагируют неадекватно на людей форме - но это значит, не боятся, значит никаких массовых расправ и зверств нет, 2. Она - местная, гражданка Украины, и воюет против украинской армии, 3. местные жители, высказывая недовольство, говорят об обстрелах их домов украинской армией.
 показать весь комментарий
 
скоро вас даже самая-самая вата на кол пасодють "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9029
 показать весь комментарий
 
Повозвращалися... сталкиваюся... стараюся... Вас за киллометр слышно, когда вы по Киеву лазите. Защитнички сраные!
 показать весь комментарий
 
"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8438ЛАПТЕГОЛВЫЕ на ЦН уже не скрываются,заметили?задачу выполнили-"барыгу" с "хунтой" скинули,теперь ликуют ушлепки...
 показать весь комментарий
 
 
"Как-будто мы делаем что-то плохо..."© Тю на них
 показать весь комментарий
 
Расстреляйте всех тех, кто не понимает, что вы несете только добро и защиту в их дома. И все наладится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Домой я еду по гражданке. На военную форму реагируют неадекватно. С какой-то злобой", - наемница "ДНР" о настроениях жителей ОРДЛО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх