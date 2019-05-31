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Все про:аэропорт (1207) Одесса (5463) прокуратура (3517) прослушка (256) СБУ (13476)

 В аэропорту Одессы обнаружили более 50 устройств для негласного сбора информации, - прокуратура. ВИДЕО

Прокуратура и СБУ пресекли работу противоправного канала утечки информации в Одесском аэропорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области выявили противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту. Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживания техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры. И это в то время, как среди основных задач, поставленных перед предприятием, должна была стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

По данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы. Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, кассах, бухгалтерии, помещениях для личного ухода, кабинетах сотрудников международного аэропорта.

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"Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств", - отметили в прокуратуре.

Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговли частными данными из Одесского аэропорта.

Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В аэропорту Одессы обнаружили более 50 устройств для негласного сбора информации, - прокуратура 01
В аэропорту Одессы обнаружили более 50 устройств для негласного сбора информации, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/v3129863
 
 
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скоро будет кино - интересное кино со звуком - знакомых нам лиц))))))
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Полагаете это мягкое предупреждение кой-кому, типа "попридержи прыть, команда" ?
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Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, кассах, бухгалтерии, помещениях для личного ухода, кабинетах сотрудников международного аэропорта.
Источник: https://censor.net.ua/v3129863

Т.е., в "местах для личного ухода" камеры стояли санкционированно, просто доступ к ним получили не те люди?
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Помещение для личного ухода не означает сортир, лапоть.
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А где ты ещё на работе своими яйцами трясёшь ?
Перед секретаршей ?
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за этим может стоять кто угодно, вплоть до спецслужб рф (учитывая войну)
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думаю спецы уже сообразили, что аналогичные проверки на жучки надо провести во всех крупных аэропортах, в офисах ЖД и прочей инфраструктуры...
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особенно у пограничников и таможенников...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ аэропорту Одессы обнаружили более 50 устройств для негласного сбора информации, - прокуратура. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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