 В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:17 Дело бывшего народного депутата Украины Дмитрия Крючкова, иск против высших должностных лиц Украины

14:05 Громкие дела в украинской энергетике

16:19 "Газовое дело" народного депутата Украины Александра Онищенко

21:37 Дело "ПриватБанка"

29:50 "Рыбки Холодницкого", заявления международных партнеров о перезагрузке САП

33:55 Борьба антикоррупционных органов НАБУ и САП

36:27 Антикоррупционный суд

41:01 Дело Манафорта, роль главы НАБУ Артема Сытника, записи нардепа Борислав Розенблата

45:18 Отношения с директором НАБУ Артемом Сытником

46:46 Дело заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны

53:55 Дело начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника

55:18 Сколько дел пришлось закрыть антикоррупционным органам

56:22 Дело Укроборонпорма/Гладковского

1:04:28 Выборы президента США и роль Украины: Трамп, Байден, Злочевский, Сытник

1:11:33 Эффективность обысков

1:14:10 Дела сотрудничавшего с НАБУ Евгения Шевченко и директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса