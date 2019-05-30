 В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:17 Дело бывшего народного депутата Украины Дмитрия Крючкова, иск против высших должностных лиц Украины
14:05 Громкие дела в украинской энергетике
16:19 "Газовое дело" народного депутата Украины Александра Онищенко
21:37 Дело "ПриватБанка"
29:50 "Рыбки Холодницкого", заявления международных партнеров о перезагрузке САП
33:55 Борьба антикоррупционных органов НАБУ и САП
36:27 Антикоррупционный суд
41:01 Дело Манафорта, роль главы НАБУ Артема Сытника, записи нардепа Борислав Розенблата
45:18 Отношения с директором НАБУ Артемом Сытником
46:46 Дело заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны
53:55 Дело начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника
55:18 Сколько дел пришлось закрыть антикоррупционным органам
56:22 Дело Укроборонпорма/Гладковского
1:04:28 Выборы президента США и роль Украины: Трамп, Байден, Злочевский, Сытник
1:11:33 Эффективность обысков
1:14:10 Дела сотрудничавшего с НАБУ Евгения Шевченко и директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса
...п'яні розмови Ситника про те, шо він комусь помагав ...
Спрашивать нужно было, прежде чем играть .
Портнов хоче арешту всіх активів Порошенка, в тому числі оформлених на підставних осіб (Відео)
До речі, по заголовку: у вибори в США втручалися: Ситник, Лещенко, Шабунін (і ще пара-тройка менш значимих особ) під керівництвом послиці США Маші Іванович. І Трамп, і нинішній істеблішмент янків в цьому вже давно розібрались. А Дж.Андреоті навіть скасував свій візит до зебіоа зі словами "прибери з свого оточення ворогів Америки"!