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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2757) Крючков (54) США (15006) Онищенко Александр (543) Бутусов Юрий (1724) Сытник (676) Холодницкий (621) САП (1081) Приватбанк (478) Манафорт (145)

 В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США. ВИДЕО

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал в интервью о самых резонансных делах САП, своих отношениях с главой НАБУ Артемом Сытником, о будущей роли Антикоррупционного суда, а также о возможных последствиях для Украины за "геополитические игры" во президентской избирательной компании в США в 2016 году.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:17 Дело бывшего народного депутата Украины Дмитрия Крючкова, иск против высших должностных лиц Украины
14:05 Громкие дела в украинской энергетике
16:19 "Газовое дело" народного депутата Украины Александра Онищенко
21:37 Дело "ПриватБанка"
29:50 "Рыбки Холодницкого", заявления международных партнеров о перезагрузке САП
33:55 Борьба антикоррупционных органов НАБУ и САП
36:27 Антикоррупционный суд
41:01 Дело Манафорта, роль главы НАБУ Артема Сытника, записи нардепа Борислав Розенблата
45:18 Отношения с директором НАБУ Артемом Сытником
46:46 Дело заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны
53:55 Дело начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника
55:18 Сколько дел пришлось закрыть антикоррупционным органам
56:22 Дело Укроборонпорма/Гладковского
1:04:28 Выборы президента США и роль Украины: Трамп, Байден, Злочевский, Сытник
1:11:33 Эффективность обысков 
1:14:10 Дела сотрудничавшего с НАБУ Евгения Шевченко и директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса

Источник: https://censor.net.ua/v3129779
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко з Будкою ліз у вибори в США,а бумеранг вдаре по Україні.Ось такий Петро молодець))
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Порошенко з Будкою ліз у вибори в США,а бумеранг вдаре по Україні.Ось такий Петро молодець))
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01:07:10

...п'яні розмови Ситника про те, шо він комусь помагав ...
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Плохим игрокам мешает все
Спрашивать нужно было, прежде чем играть .
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Так они спрашивали. Но те, у кого спрашивали проиграли выборы.
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свинарчюков на нары ,кто убил Катю Гандзюк - зеленский почему не чего не делается - где нац жены у администрации ,почему не кто не протестует ? - почему все молчат? - позор
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С такой репутацией как у Холодницкого,лучше всего сидеть тихо и не отсвечивать
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Да, ладно стращать! Это проблемы не Украины, а тех кто лично в этом замешан!
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Ставить можно было на кого угодно. Непонятно только какого хрена совать свою пятачину в этот процесс надо было.
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Не вижу смысла смотреть видео. Результат существования НАБУ и САП == ноль.
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Не знаю куда идти протестовать, подскажи. А до Зеленского не дозвонюсь.
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Только вчера покупал попкорн, пойду наверно еще возьму...

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Что значит Украину втянули... есть конкретные фамилии у этих идиотов... не надо страной прикрываться... бумеранг при возвращении пусть им головы сносит...
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Назар Холодницкий прокурор или стратегическим аналитиком подрабатывает?
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Педро не хочет уже на Запад? В Россию, только в Россию!
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Його ще по дорозі хлопнуть. Він пуйлу вже не потрібний
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"В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США" - коррупционер и сбитый лётчик каркает, чтобы придать себе цену, а его просто надо было уже давно убрать с дороги, что он не вонял.
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Кто влезал в грязную игру, то пусть и отвечает. Почему вся страна должна отвечать? В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 998
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В грязную игру втянул нас твой шеф, дурак Луценко.
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і тут, на цій інфі зебіли щось каркають про Петра? А брешуть, як лижуть...
До речі, по заголовку: у вибори в США втручалися: Ситник, Лещенко, Шабунін (і ще пара-тройка менш значимих особ) під керівництвом послиці США Маші Іванович. І Трамп, і нинішній істеблішмент янків в цьому вже давно розібрались. А Дж.Андреоті навіть скасував свій візит до зебіоа зі словами "прибери з свого оточення ворогів Америки"!
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Ты назвал фамилии грантоедов ,а кто такие грантоеды ?? =Это люди которые получают деньги от иностранных спецслужб,под видом разного рода благотворительных фондов .То есть фактически это агенты иностранных спецслужб .
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Джуліані. Але дуполиз і злодій Серожа Лещенко каже ,що це деградація України!) тобто, коли до клоуна ніхто не приїхав на кенгурізацю, то за логікою баби з бородою це така повага)
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Петрусь нагадив Україні кругом, де тільки зміг
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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