EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  180  5
Материалы по теме:
Все про:задержание (5387) Крым (21482) репрессии (2026) крымские татары (2066) Курбединов (75)

 "На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам. ВИДЕО

В оккупированном Крыму к задержанным сегодня активисткам Лутфие Зедиевой и Мумине Салиевой не допускают адвокатов.

Видеосообщение об этом разместил в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

"Я нахожусь возле здания МВД, здесь находится Центр по противодействию экстремизму, куда привезли и Лутфие (Зедиеву. - Ред.), и Мумине (Салиеву. - Ред.). Меня не пустили в это здание... Две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов", - сообщил защитник.

По его словам, на КПП его отказались пропускать, ссылаясь на некие внутренние инструкции. Курбединов звонил "дежурному прокурору", но она отказалась принять по телефону жалобу на недопуск, адресовав "в отдел по обращениям граждан". По словам адвоката, ответа на такое обращение можно ждать 30 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержание правозащитницы Зудиевой в оккупированном Крыму - самый тревожный сигнал, - Джапарова

Курбединов назвал происходящее "грубейшим нарушением права на защиту" и высказал уверенность, что такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что на задержанных активисток оказывается давление с целью получить нужные показания.

"Адвоката Эмиля Курбединова не пропускают к задержанным. Он зашёл в здание ЦПЭ. Однако далее КПП допущен не был. Родственники звонят на 102 с заявлением о недопущении адвокатов к задержанным женщинам. Адвокат Лиля Гемеджи также прибыла к зданию ЦПЭ", - сообщает "Крымская солидарность".

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

На них оказывают давление, чтобы получить показания, - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам 01
На них оказывают давление, чтобы получить показания, - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам 02

Источник: https://censor.net.ua/v3129769
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оккупационные власти Крыма через свои военкоматы в прошлом году призвали на службу в рядах Вооруженных сил России более 150 крымских татар
Как передает информагентство Крыминформ, об этом сообщил журналистам "начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым" Вадим Мешалкин.
 показать весь комментарий
 
 
начальник отдела Вадим Мешалкин))

с такой фамилией только бетон на стройке мешать, а мужик выбился в люди "На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам - Цензор.НЕТ 1550
 показать весь комментарий
 
 
не интересно.
они не хотят бороться за свою землю.
это их проблемы.
 показать весь комментарий
 
Украинские диверсанты погибли в ходе неудачного прорыва на территорию ЛНР

Об этом проинформировал представитель военного штаба Республики Яков
Осадчий. По его данным, в ходе этой операции командование ВСУ
недосчиталось трех человек убитыми и четыре человека получили различные
ранения.

«Всего в этой провальной диверсионной вылазке командир
54-й бригады Майстренко потерял троих убитыми и четверых ранеными.
Майстренко пошел по пути своего коллеги из 53-й бригады ВСУ (полковника
Александра) Грузевича, и, желая выслужиться перед вновь назначенным
командующим «ООС» (генералом Александром) Сырским, отправил на верную
смерть своих подчиненных, сознательно нарушая приказ нового президента
Украины на полное прекращение огня на Донбассе»
 показать весь комментарий
 
В морге ЛНР сейчас один военнослужащий ВСУ, это то что подтверждено, все остальное вода, штаб ООС тоже сепаров пачками каждый день изничтожает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество"На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх