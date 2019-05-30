 "На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам. ВИДЕО

Видеосообщение об этом разместил в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.
"Я нахожусь возле здания МВД, здесь находится Центр по противодействию экстремизму, куда привезли и Лутфие (Зедиеву. - Ред.), и Мумине (Салиеву. - Ред.). Меня не пустили в это здание... Две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов", - сообщил защитник.
По его словам, на КПП его отказались пропускать, ссылаясь на некие внутренние инструкции. Курбединов звонил "дежурному прокурору", но она отказалась принять по телефону жалобу на недопуск, адресовав "в отдел по обращениям граждан". По словам адвоката, ответа на такое обращение можно ждать 30 дней.
Курбединов назвал происходящее "грубейшим нарушением права на защиту" и высказал уверенность, что такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что на задержанных активисток оказывается давление с целью получить нужные показания.
"Адвоката Эмиля Курбединова не пропускают к задержанным. Он зашёл в здание ЦПЭ. Однако далее КПП допущен не был. Родственники звонят на 102 с заявлением о недопущении адвокатов к задержанным женщинам. Адвокат Лиля Гемеджи также прибыла к зданию ЦПЭ", - сообщает "Крымская солидарность".
Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.
Как передает информагентство Крыминформ, об этом сообщил журналистам "начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым" Вадим Мешалкин.
с такой фамилией только бетон на стройке мешать, а мужик выбился в люди
они не хотят бороться за свою землю.
это их проблемы.
Об этом проинформировал представитель военного штаба Республики Яков
Осадчий. По его данным, в ходе этой операции командование ВСУ
недосчиталось трех человек убитыми и четыре человека получили различные
ранения.
«Всего в этой провальной диверсионной вылазке командир
54-й бригады Майстренко потерял троих убитыми и четверых ранеными.
Майстренко пошел по пути своего коллеги из 53-й бригады ВСУ (полковника
Александра) Грузевича, и, желая выслужиться перед вновь назначенным
командующим «ООС» (генералом Александром) Сырским, отправил на верную
смерть своих подчиненных, сознательно нарушая приказ нового президента
Украины на полное прекращение огня на Донбассе»