EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2604  82
Все про:КС (1293) роспуск (189) досрочные выборы (22)

 Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда. ВИДЕО

30 мая известные специалисты по конституционному праву обратились в Конституционный Суд с аргументами в пользу неконституционности Указа Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года. Среди подписантов открытого обращения: бывшие судьи Конституционного Суда Виктор Шишкин и Николай Козюбра; профессор Киево-Могилянской Академии и известный дипломат Владимир Василенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр политико-правовых реформ.

Издав этот Указ, говорится в обращении, Президент нарушил ряд положений Конституции. Инициаторы обращения подчеркивают, что у Владимира Зеленского на момент издания Указа (21 мая 2019 года) не было законных оснований объявлять о роспуске Верховной Рады. В тексте обращения перечислены правовые аргументы в пользу вывода авторов о том, что Президент Зеленский "превысил свои конституционные полномочия, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".

"Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка", - говорится в обращении известных юристов.

Авторы обращения призывают судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление относительно Указа о роспуске ВР, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ (С ПОДПИСЯМИ):

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ УКРАИНЫ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая 2019 года № 303/2019. 62 народных депутата Украины внесли конституционное представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности этого Указа Президента. Конституционный Суд Украины 29 мая 2019 года открыл производство по данному представлению.

Мы, ученые, эксперты и практики в области конституционного права, считаем своим долгом обнародовать факты и правовые аргументы относительно конституционности данного Указа Президента Украины:

  1. Согласно пункту 8 части второй статьи 106 Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 90 Конституции, если: 1) на протяжении одного месяца ВРУ не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции; 2) на протяжении 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав КМУ; 3) на протяжении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Только в конституционно определенных случаях недееспособности законодательного органа Президент имеет право прекращать полномочия Парламента. При этом досрочное прекращение полномочий Парламента является правом, а не обязанностью Президента. Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий Парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к Парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы раньше, чем предусмотрено Конституцией. В то же время часть пятая статьи 90 Конституции предусматривает, что полномочия ВРУ не могут быть досрочно прекращены Президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или Президента.
  2. В Указе Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" содержится ссылка на номера статей Конституции, в том числе на пункт 1 части второй статьи 90 Конституции Украины, т.е. на неспособность Верховной Рады на протяжении одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций сформировать коалицию.
  3. В то же время Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" 17 мая 2019 г. в связи с выходом из коалиции депутатской фракции Политической партии "Народный фронт". При этом положения пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" связывают прекращение существования коалиции именно с такими событиями, которые произошли 17 мая в Парламенте.
  4. Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей Парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-ого созыва ВРУ не было.
  5. Указ Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" появился 21 мая 2019 года, т.е. на пятый день отсутствия коалиции в Парламенте. Тем не менее, полномочия досрочно прекращать полномочия Парламента у Президента возникают лишь через месяц после прекращения существования коалиции в Парламенте.
  6. При этом Указ Президента не содержит обоснования наступления ни одного случая недееспособности Парламента, предусмотренного в статье 90 Конституции Украины, а значит – не отвечает принципу правовой определенности, что является элементом верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины.
  7. Обоснования этого Указа низким общественным доверием к Парламенту, как было публично сказано Владимиром Зеленским, либо тем, что "коалиции не было уже давно", как объясняют политические приверженцы Президента, являются политическими аргументами, но не могут считаться правовыми, - поскольку не предусмотрены Конституцией Украины.

Вышеприведенные факты и правовые аргументы дают основания утверждать, что Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г. № 303/2019 с превышением своих конституционных полномочий, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Являясь по Конституции Украины (статья 102) гарантом соблюдения Конституции, Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка.

В связи с этим призываем судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы и принимая во внимание интерес общества и государства в строгом соблюдении принципов демократии и верховенства права.


Открытое обращение подписали:

Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской Академии, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Николай Козюбра, судья Конституционного Суда Украины (1996-2003), профессор Киево-Могилянской Академии

Виктор Шишкин, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015)

Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества

Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ

Юлия Кириченко, член Правления Центра политико-правовых реформ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду? ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3129764
 
   
 Топ комментарии
 
Конституцию Украины нарушать нельзя
 показать весь комментарий
 
свиньи требовали вернуть корыто, стоял громкий визг
 показать весь комментарий
 
Продолжаю настаивать: если указ Зеленского вызывает такое сопротивление действующей системы и такое бурление забронзовевших говен старой элиты - значит он все сделал правильно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блок Европейська Солiдарнiсть ещё хуже - бес.
 показать весь комментарий
 
 
ты купил розетки и их у тебя украли ?

или кто купил розетки ?
 показать весь комментарий
 
 
Все что мимо офшора - все не Конституционно!
Срочно верните порохатым корыто, иначе они вижжать будут до посинения!
Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 7445
 показать весь комментарий
 
 
"Среди подписантов открытого обращения: бывшие судьи Конституционного Суда Виктор Шишкин и Николай Козюбра; профессор Киево-Могилянской Академии и известный дипломат Владимир Василенко."

Источник: https://censor.net.ua/v3129764

О! Шишкина последние пару лет многие хотели видеть генпрокурором.
На форуме было много его фанатов.
 показать весь комментарий
 
 
Пункт 4 особенно забавный, то есть ******** из БПП и НФ можно иметь меньше 226 голосов, но если они "не заявят" об отсутствии коалиции - она все равно есть?
 показать весь комментарий
 
 
Угу.
На момент выхода указа Зеленского не было доказательств существования коалиции. Коалиция должна состоять только из депутатских фракций, а их недостаточно для коалиции, поэтому туда набрали мажоритарщиков, что противоречит пункту 1 части второй статьи 90 Конституции Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Коаліція може складатися як з фракцій так і з окремих депутатів, конституційний суд давно розставив точки над і.
 показать весь комментарий
 
 
для указа о роспуске нужен документ о прекращении существования коалиции.

доказывать существование никто никому не должен
 показать весь комментарий
 
 
Сперва нужен документ о наличии коалиции. Да, а что это за документ о прекращении существования коалиции?
 показать весь комментарий
 
Разяснение КСУ о том, что в коалицию могут входить и внефракционные депутаты.
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5156-koaliciya-deputatskyh-frakciy
 показать весь комментарий
 
 
Суть не в этом, а в том, что нет механизма доказательства наличия коалиции, как и её отсутствия. В Конституции Украины заложено противоречие (хотя там их куча) по этому поводу. Как на это посмотрит КСУ не знает наверное даже сам КСУ, хотя я лично против роспуска зРады, т.к. надо менять избирательное законодательство да и сама зРада так себя дискредитирует за эти пол года, что народ сам их сметет еще до выборов. Да и у ЗЕ есть повод провести референдум по вопросу доверия зРаде, на котором 100% зРаду распустят.
 показать весь комментарий
 
Сенс проводити референдум? Поки його організувати, то вже не тільки позачергові, але й чергові вибори пройшли б...
 показать весь комментарий
 
Це називається тотальний саботаж. У Зеленського явні проблеми. Мафіозна система не хоче мінятися.
 показать весь комментарий
 
 
каломойшу такие мелочи не беспокоят, ему и банде нужно успеть спионерить Украину, раньше чем до 73-х прОцентов наших дОцентов что-то начнёт доходить
 показать весь комментарий
 
 
свиньи требовали вернуть корыто, стоял громкий визг
 показать весь комментарий
 
 
Свині рвуться до корита, точніше, не свині, а пацюки.
 показать весь комментарий
 
 
Продолжаю настаивать: если указ Зеленского вызывает такое сопротивление действующей системы и такое бурление забронзовевших говен старой элиты - значит он все сделал правильно.
 показать весь комментарий
 
 
поддерживать разные хотельки выскочки это правильно?
а,если он захочет вступить в таёжный союз с рашкою?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда пойди повесь на йолку пэдраляксеича - он был основателем партии регионов!
 показать весь комментарий
 
 
Козюбру знаю як порядного - викладав на юрфаку Універу, завідував кафедрою.
Шишкіна знаю як порядного. Його, до речі, порохняві завжди лайном обпльовували.
 показать весь комментарий
 
 
вывода вашего не видно - хотя он и очевиден
 показать весь комментарий
 
А обязательное наличие доказательств в каком Законе прописано？ или в какой статье Конституции？
 показать весь комментарий
 
Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда. ВИДЕО

очень профессиональные люди выдвинули обоснованные аргументы о неконституционности указа о роспуске рады
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь чувак с ксивой презедента должен выполнить свои слова...если он человек слова конечно...и пойти в отставку...
Нарушение Закона есть...и не просто Закона...а Основного Закона...Конституции....слова о том что если нарушу Закон уйду тоже есть...
 показать весь комментарий
 
 
А чи конституційно:
а) більш року не підтверджувати наявність коаліції (більшості);
б) не ходити масово (більше половини загального складу) на засідання ВР;
в) приймати рішення (закони та ін.) голосуючи чужими картками ("кнопкодавити");
г) не виконувати власних (та політичних сил, які представляють) зобов"язань та програмних засад перед виборцями;
д) збагачуватись самим та давати збагачуватись своїм однодумцям за рахунок паплюження Закону та Совісті
і далі, і далі...
 показать весь комментарий
 
 
Бред...от пункта "а"...до дали дали...сплошной бред...
 показать весь комментарий
 
 
Да только за то, что они не снимают свою неприкосновенность, их надо гнать оттуда большими вениками, чтобы и пыли не осталось!
 показать весь комментарий
 
 
нет конечно...не конституционно....но есть маленькое но...ну не борятся с беззаконностью нарушая закон -это бег по кругу...Но согласись такая ситуация устраивала всех и вилоносцев, и Жулю, и Самонэмич....если они когда выходили поставили тему жестко с блокировкой работы пока не решится тема - а так ...ходили и решали свои вопросы, буббнели за углами -коалиции нет -и шли в зал голосовать, вопели о нелегитимности но получали зарплату...
 показать весь комментарий
 
 
нічого, зато тепер збагачуватимуться одноквартальці...
 показать весь комментарий
 
На відео сидять 4 старі неповажні й нікого неповажаючі пердуна. Можна й не дивитися.
 показать весь комментарий
 
 
Одного із цих неповажних Тимошенко хотіла бачити генпрокурором.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко видит Виктора Шишкина на посту генерального прокурора. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

https://112.ua/politika/timoshenko-vidit-viktora-shishkina-na-postu-genprokurora-307359.html
 показать весь комментарий
 
 
поки лише ти відгукнувся, будеш першим у списку.
 показать весь комментарий
 
Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей Парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-ого созыва ВРУ не было.Источник: https://censor.net.ua/v3129764

Брехня полная. А как же сообщения от руководителей 3-х фракций о выходе из состава коалиции в 2016 году?!!!!
 показать весь комментарий
 
 
О выходе из коалиции сообщения были. Но никому из этих "руководителей" не выгодно было педалировать вопрос о развале коалиции. Это же нужно было бы проститься с комитетами.
 показать весь комментарий
 
Если покойник не сообщил о своей смерти - считать его живым
 показать весь комментарий
 
 
Ты не поверишь...но это так и есть....
Пока родственники не сообщили...и не получили справку о смерти...чел считается живым..
 показать весь комментарий
 
 
ну да, мертвый чел дoлжен сам прийти и пoлучитъ пенсию
 показать весь комментарий
 
"На пенсию" этих динозавров и буквоедов!

1) Раду он имеет право распустит;
2) Рада после официального опубликования указа не имеет право работать (если специально не будет созвана президентом только для одного вопроса: объявления войны);
3) Богдана не имел права назначить главой АП, вот вам и вся правда о законах и конституции Украины!

ЗАКОН ТОЛКУЕТСЯ ПО СУТИ, А НЕ ПО ФОРМЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Соевые, а как пэдрот за два дня поменял конституцию с законами , чтоб поставить генплокулолом своего кума югика!
 показать весь комментарий
 
 
1) нет (по факту коалиции) более месяца есть право (и обязанность) распустить Раду ибо она НЕДЕЕСПОСОБНА;
2) хотя полномочия Рада имеет ПОЛНОМОЧИЯ до нового состава однако никаких законов или решений распущенная рада принимать не может пока президент снова ее не соберет по вопросу национальной безопасности (по форсмажору, не терпящему отлагательства);
3) Богдан под люстрацией, здесь все очевидно (прямым текстом из закона), что и "к бабке не ходи", а тем более в суд. Правительство и любой госчиновник имеет право его игнорировать как "главу АП" (не выплачивать ему зарплаты и игнорировать все бумаги за его подписью), если у кого будут претензии, по этому поводу, то пусть они обращаются в суд и доказывают, что он "не верблюд"!
 показать весь комментарий
 
он всего то кукла,но кукловода бы не мешало
 показать весь комментарий
 
 
ну а толку? чи думаєте богдан не домовиться з конституційним? якби не усунули шевчука, то б нині закон про люстрацію б скасували б...хоча на нього і так поклали! з прибором!!!
 показать весь комментарий
 
 
Если я хоть раз нарушу Закон, я сам уйду с должности президента.(В.А. Зеленский).
Ждемсссс.
 показать весь комментарий
 
 
Конституцию постоянно необходимо модифицировать на уровне современности и связанных с ней актуальностей. Поправки делаются во всех демократических странах. Какая польза для общества, если одна и та же конституция существует десятилетиями , а общественная и политическая жизнь идёт своим ходом!
 показать весь комментарий
 
Модифицировать, но не насиловать и не несоблюдать.
 показать весь комментарий
 
Самая могущественная страна в мире живёт с одной Конституцией уже 232 года и имеет аж 27 поправок и последняя была принята 48 лет назад. Видимо поэтому США это США, а Италия это Италия
 показать весь комментарий
 
Опппа.
Узурпация власти.
Откровенно говоря... неожиданно.
Такие заявы без мощной поддержки не появляются.

Юристам РЕСПЕКТ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы научились у жителей мацковских болот лепить "мощную поддержку" из фекалий в замороженном состоянии...смотри чтоб не растаяло!
 показать весь комментарий
 
Эти уроды столько бумаги марают шо писец, экология страдает ***** в Нещасном Фронте "фронтовики" идут на три буквы но делают крюк через КС... И да, порохнявые, у Пети тоже хотят выборов летом, помните когда црать садитесь!
 показать весь комментарий
 
"что "коалиции не было уже давно", как объясняют политические приверженцы Президента, являются политическими аргументами, но не могут считаться правовыми, - поскольку не предусмотрены Конституцией Украины"

"Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий Парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к Парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы раньше, чем предусмотрено Конституцией"

но наши судьи ***** такие флюгерьі...
 показать весь комментарий
 
"При этом положения пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" связывают прекращение существования коалиции именно с такими событиями, которые произошли"
не 17 мая 2019 а 29 марта 2016.
"Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции" а где написанo чтo oн oбязан oбъявлятъ? в Регламенте нету такoй нoрмы.
Президент сам oпределяет кoгда Каoлиция прекратила существoваниеИсточник: https://censor.net.ua/v3129764

Источник: https://censor.net.ua/v3129764
 показать весь комментарий
 
В самой демократической стране США конституцию не меняют 200 лет.
И ЖИВУТ НЕПЛОХО
 показать весь комментарий
 
 
а,знаете почему живут неплохо?
да,потому,что они конституцию и законы соблюдают и не нарушают
 показать весь комментарий
 
 
Сколько там Зеленский у власти?
несколько дней?
Уже надоел.
 показать весь комментарий
 
 
Ой розумні коментатори, розумніші за суддів і професорів!
Жах які розумні, двійочники!
Навчились патякать і на клаві клацать!
 показать весь комментарий
 
Так! Всем заткнуться и слушать, что им говорят:
"Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей Парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-ого созыва ВРУ не было."
Итак, единственный вопрос в сухом остатке:
Как ЗАКОННЫМ образом определяется дата прекращения коалиции?
 показать весь комментарий
 
 
Имеется в виду, пока сам не признался что усрался, то не считается!
 показать весь комментарий
 
пока мы тут пишем - доллар потихоньку повышается ,гривна падает - прикольно ,правда)))
 показать весь комментарий
 
а и сразу вопрос - к 73% - как думаете мы теперь будем жить еще лучше?
 показать весь комментарий
 
Почему все ведущие юристы вдруг сошли с ума?
 показать весь комментарий
 
да то не они - то зе команда и это очевидно уже - но бывает - люди ошибаются - верят популистам и аферистам и не ценят то шо имеют
 показать весь комментарий
 
Мне бы хотелось спросить у бывших судьев а где прописано в статье 83 Конституции Украины порядок формирования коалиции? Где написано что факт образования коалиции определяется подписанием коалиционного соглашения?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, как бы к этим личностям и их аргументам - претензий нет. Если нет чем парировать, то пусть выборы проходят в назначенный для этого срок, тем более, что ЦВК не будет спешить их провести, а нарушение Конституции останется висеть на президенте и может быть использовано против него
 показать весь комментарий
 
Что у них в головах? Венеция, конституция. Две группировки иудоглобализаторов не сошлись в методах потрошения Украины. Соросятина считает что надо глушить, а местная синагога что нужно отрезать по кусочку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУказ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх