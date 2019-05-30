 Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр политико-правовых реформ.
Издав этот Указ, говорится в обращении, Президент нарушил ряд положений Конституции. Инициаторы обращения подчеркивают, что у Владимира Зеленского на момент издания Указа (21 мая 2019 года) не было законных оснований объявлять о роспуске Верховной Рады. В тексте обращения перечислены правовые аргументы в пользу вывода авторов о том, что Президент Зеленский "превысил свои конституционные полномочия, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".
"Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка", - говорится в обращении известных юристов.
Авторы обращения призывают судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление относительно Указа о роспуске ВР, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ (С ПОДПИСЯМИ):
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ УКРАИНЫ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая 2019 года № 303/2019. 62 народных депутата Украины внесли конституционное представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности этого Указа Президента. Конституционный Суд Украины 29 мая 2019 года открыл производство по данному представлению.
Мы, ученые, эксперты и практики в области конституционного права, считаем своим долгом обнародовать факты и правовые аргументы относительно конституционности данного Указа Президента Украины:
- Согласно пункту 8 части второй статьи 106 Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 90 Конституции, если: 1) на протяжении одного месяца ВРУ не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции; 2) на протяжении 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав КМУ; 3) на протяжении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Только в конституционно определенных случаях недееспособности законодательного органа Президент имеет право прекращать полномочия Парламента. При этом досрочное прекращение полномочий Парламента является правом, а не обязанностью Президента. Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий Парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к Парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы раньше, чем предусмотрено Конституцией. В то же время часть пятая статьи 90 Конституции предусматривает, что полномочия ВРУ не могут быть досрочно прекращены Президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или Президента.
- В Указе Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" содержится ссылка на номера статей Конституции, в том числе на пункт 1 части второй статьи 90 Конституции Украины, т.е. на неспособность Верховной Рады на протяжении одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций сформировать коалицию.
- В то же время Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" 17 мая 2019 г. в связи с выходом из коалиции депутатской фракции Политической партии "Народный фронт". При этом положения пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" связывают прекращение существования коалиции именно с такими событиями, которые произошли 17 мая в Парламенте.
- Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей Парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-ого созыва ВРУ не было.
- Указ Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" появился 21 мая 2019 года, т.е. на пятый день отсутствия коалиции в Парламенте. Тем не менее, полномочия досрочно прекращать полномочия Парламента у Президента возникают лишь через месяц после прекращения существования коалиции в Парламенте.
- При этом Указ Президента не содержит обоснования наступления ни одного случая недееспособности Парламента, предусмотренного в статье 90 Конституции Украины, а значит – не отвечает принципу правовой определенности, что является элементом верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины.
- Обоснования этого Указа низким общественным доверием к Парламенту, как было публично сказано Владимиром Зеленским, либо тем, что "коалиции не было уже давно", как объясняют политические приверженцы Президента, являются политическими аргументами, но не могут считаться правовыми, - поскольку не предусмотрены Конституцией Украины.
Вышеприведенные факты и правовые аргументы дают основания утверждать, что Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г. № 303/2019 с превышением своих конституционных полномочий, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины.
Являясь по Конституции Украины (статья 102) гарантом соблюдения Конституции, Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка.
В связи с этим призываем судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы и принимая во внимание интерес общества и государства в строгом соблюдении принципов демократии и верховенства права.
Открытое обращение подписали:
Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской Академии, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Николай Козюбра, судья Конституционного Суда Украины (1996-2003), профессор Киево-Могилянской Академии
Виктор Шишкин, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015)
Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества
Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ
Юлия Кириченко, член Правления Центра политико-правовых реформ
или кто купил розетки ?
Срочно верните порохатым корыто, иначе они вижжать будут до посинения!
Источник: https://censor.net.ua/v3129764
О! Шишкина последние пару лет многие хотели видеть генпрокурором.
На форуме было много его фанатов.
На момент выхода указа Зеленского не было доказательств существования коалиции. Коалиция должна состоять только из депутатских фракций, а их недостаточно для коалиции, поэтому туда набрали мажоритарщиков, что противоречит пункту 1 части второй статьи 90 Конституции Украины.
доказывать существование никто никому не должен
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5156-koaliciya-deputatskyh-frakciy
а,если он захочет вступить в таёжный союз с рашкою?
https://youtu.be/YqTDX_mn45E
https://youtu.be/***********
Шишкіна знаю як порядного. Його, до речі, порохняві завжди лайном обпльовували.
очень профессиональные люди выдвинули обоснованные аргументы о неконституционности указа о роспуске рады
Нарушение Закона есть...и не просто Закона...а Основного Закона...Конституции....слова о том что если нарушу Закон уйду тоже есть...
а) більш року не підтверджувати наявність коаліції (більшості);
б) не ходити масово (більше половини загального складу) на засідання ВР;
в) приймати рішення (закони та ін.) голосуючи чужими картками ("кнопкодавити");
г) не виконувати власних (та політичних сил, які представляють) зобов"язань та програмних засад перед виборцями;
д) збагачуватись самим та давати збагачуватись своїм однодумцям за рахунок паплюження Закону та Совісті
і далі, і далі...
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко видит Виктора Шишкина на посту генерального прокурора. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".
https://112.ua/politika/timoshenko-vidit-viktora-shishkina-na-postu-genprokurora-307359.html
Брехня полная. А как же сообщения от руководителей 3-х фракций о выходе из состава коалиции в 2016 году?!!!!
Пока родственники не сообщили...и не получили справку о смерти...чел считается живым..
1) Раду он имеет право распустит;
2) Рада после официального опубликования указа не имеет право работать (если специально не будет созвана президентом только для одного вопроса: объявления войны);
3) Богдана не имел права назначить главой АП, вот вам и вся правда о законах и конституции Украины!
ЗАКОН ТОЛКУЕТСЯ ПО СУТИ, А НЕ ПО ФОРМЕ!
2) хотя полномочия Рада имеет ПОЛНОМОЧИЯ до нового состава однако никаких законов или решений распущенная рада принимать не может пока президент снова ее не соберет по вопросу национальной безопасности (по форсмажору, не терпящему отлагательства);
3) Богдан под люстрацией, здесь все очевидно (прямым текстом из закона), что и "к бабке не ходи", а тем более в суд. Правительство и любой госчиновник имеет право его игнорировать как "главу АП" (не выплачивать ему зарплаты и игнорировать все бумаги за его подписью), если у кого будут претензии, по этому поводу, то пусть они обращаются в суд и доказывают, что он "не верблюд"!
https://youtu.be/YqTDX_mn45E
Ждемсссс.
Узурпация власти.
Откровенно говоря... неожиданно.
Такие заявы без мощной поддержки не появляются.
Юристам РЕСПЕКТ!
"Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий Парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к Парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы раньше, чем предусмотрено Конституцией"
но наши судьи ***** такие флюгерьі...
не 17 мая 2019 а 29 марта 2016.
"Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции" а где написанo чтo oн oбязан oбъявлятъ? в Регламенте нету такoй нoрмы.
Президент сам oпределяет кoгда Каoлиция прекратила существoваниеИсточник: https://censor.net.ua/v3129764
Источник: https://censor.net.ua/v3129764
И ЖИВУТ НЕПЛОХО
да,потому,что они конституцию и законы соблюдают и не нарушают
несколько дней?
Уже надоел.
Жах які розумні, двійочники!
Навчились патякать і на клаві клацать!
"Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей Парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-ого созыва ВРУ не было."
Итак, единственный вопрос в сухом остатке:
Как ЗАКОННЫМ образом определяется дата прекращения коалиции?
.......