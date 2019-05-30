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 Теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. ВИДЕО

Венгерская полиция допросила украинца - капитана теплохода, столкнувшегося накануне с прогулочным катером. Из-за столкновения 7 человек погибли, 21 считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на представителя полиции Адриана Пала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пал сообщил, что украинский капитан судна был допрошен", - сказано в сообщении.

По словам представителя полиции, на борту катера находилось 35 человек, в том числе 22 женщины, 12 мужчин и ребенок. Преимущественно, туристы из Южной Кореи.

Двух из семи погибших уже идентифицировали, продолжаются поиски 21 человека.

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Пал также рассказал, что катер с туристами под названием Hableany ("Русалка") и судно Viking Sigyn швейцарской компании шли по Дунаю в северном направлении. Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.

Представитель полиции добавил, что катер затонул за 7 секунд.

Источник: https://censor.net.ua/v3129756
 
 
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да, печально сами призвали бедоносца в Украину Ща фсё начнёт падать, гореть и тонут. Карма неумалима
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украинец викингом командовал
под которого подставилась русалка
новость подали так как будто все произошло с точностью наоборот
Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.Источник:https://censor.net.ua/n3129756
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Я так ничего не понял из этого видео.
Речная прогулка в БудаПеште одна из самым популярных, там красивые виды, особенно на здание парламента и относительно недорого, можно взять рейс с рестораном. Я катался, мне понравилось. Печаль, что такая поездка так плохо закончилась.
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Українець - з Хуста чи Виноградова? А він українською - може?
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Угу, может и с Берегово, знает только русский и мадьярский. В Хусте украинский знают.
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Надеюсь наш не виноват. Раненым выздоровления
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Катер, до речі, виготовлений в Україні.
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Теплоходом сильно не поманевруєш. А катером хто командував не пишуть - скоріш за все мадяр.
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Как сообщается, в катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания венгерского парламента в Будапеште. После столкновения катер перевернулся.

https://www.bbc.com/russian/news-48455098

Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер. Венгерские СМИ сообщили, это был корабль под названием Viking Sygin - 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

http://abcnews.com.ua/ru/news/v-budapeshte-oprokinulos-progulochnoe-sudno-est-zhertvy-video
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Твари еще и виновным сделают. Как макаронники нацгвардейца.
Фига се там движение у них Теплохід під керуванням капітана-українця врізався в катер із туристами в Будапешті - Цензор.НЕТ 1604
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомТеплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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