 Теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште, 7 человек погибли, 21 пропал без вести. ВИДЕО

Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на представителя полиции Адриана Пала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пал сообщил, что украинский капитан судна был допрошен", - сказано в сообщении.
По словам представителя полиции, на борту катера находилось 35 человек, в том числе 22 женщины, 12 мужчин и ребенок. Преимущественно, туристы из Южной Кореи.
Двух из семи погибших уже идентифицировали, продолжаются поиски 21 человека.
Также на Цензор.НЕТ: Неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка, - военная прокуратура о версиях крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине
Пал также рассказал, что катер с туристами под названием Hableany ("Русалка") и судно Viking Sigyn швейцарской компании шли по Дунаю в северном направлении. Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.
Представитель полиции добавил, что катер затонул за 7 секунд.
под которого подставилась русалка
новость подали так как будто все произошло с точностью наоборот
Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.Источник:https://censor.net.ua/n3129756
Речная прогулка в БудаПеште одна из самым популярных, там красивые виды, особенно на здание парламента и относительно недорого, можно взять рейс с рестораном. Я катался, мне понравилось. Печаль, что такая поездка так плохо закончилась.
Вестимо украинец.
https://www.bbc.com/russian/news-48455098
Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер. Венгерские СМИ сообщили, это был корабль под названием Viking Sygin - 135 метров в длину и 29 метров в ширину.
http://abcnews.com.ua/ru/news/v-budapeshte-oprokinulos-progulochnoe-sudno-est-zhertvy-video
Фига се там движение у них
Украинец капитан ВИКИГА?или Русалки?
Кто под кого подлез?