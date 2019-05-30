 Теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште, 7 человек погибли, 21 пропал без вести. ВИДЕО

Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на представителя полиции Адриана Пала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пал сообщил, что украинский капитан судна был допрошен", - сказано в сообщении.

По словам представителя полиции, на борту катера находилось 35 человек, в том числе 22 женщины, 12 мужчин и ребенок. Преимущественно, туристы из Южной Кореи.

Двух из семи погибших уже идентифицировали, продолжаются поиски 21 человека.

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Пал также рассказал, что катер с туристами под названием Hableany ("Русалка") и судно Viking Sigyn швейцарской компании шли по Дунаю в северном направлении. Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.

Представитель полиции добавил, что катер затонул за 7 секунд.