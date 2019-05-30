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Все про:авария (1088) Венгрия (817) украинцы (2959)

 Теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште, 7 человек погибли, 21 пропал без вести. ВИДЕО

Венгерская полиция допросила украинца - капитана теплохода, столкнувшегося накануне с прогулочным катером. Катер оказался перед теплоходом внезапно и затонул в течение 7 секунд.

Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на представителя полиции Адриана Пала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пал сообщил, что украинский капитан судна был допрошен", - сказано в сообщении.

По словам представителя полиции, на борту катера находилось 35 человек, в том числе 22 женщины, 12 мужчин и ребенок. Преимущественно, туристы из Южной Кореи.

Двух из семи погибших уже идентифицировали, продолжаются поиски 21 человека.

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Пал также рассказал, что катер с туристами под названием Hableany ("Русалка") и судно Viking Sigyn швейцарской компании шли по Дунаю в северном направлении. Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.

Представитель полиции добавил, что катер затонул за 7 секунд.

Источник: https://censor.net.ua/v3129756
 
 
 Топ комментарии
 
украинец викингом командовал
под которого подставилась русалка
новость подали так как будто все произошло с точностью наоборот
Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.Источник:https://censor.net.ua/n3129756
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да, печально сами призвали бедоносца в Украину Ща фсё начнёт падать, гореть и тонут. Карма неумалима
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да, печально сами призвали бедоносца в Украину Ща фсё начнёт падать, гореть и тонут. Карма неумалима
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украинец викингом командовал
под которого подставилась русалка
новость подали так как будто все произошло с точностью наоборот
Вдруг туристическая лодка "по неизвестным причинам оказалась прямо перед Viking", между двумя опорами моста.Источник:https://censor.net.ua/n3129756
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Я так ничего не понял из этого видео.
Речная прогулка в БудаПеште одна из самым популярных, там красивые виды, особенно на здание парламента и относительно недорого, можно взять рейс с рестораном. Я катался, мне понравилось. Печаль, что такая поездка так плохо закончилась.
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Українець - з Хуста чи Виноградова? А він українською - може?
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Угу, может и с Берегово, знает только русский и мадьярский. В Хусте украинский знают.
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Надеюсь наш не виноват. Раненым выздоровления
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Катер, до речі, виготовлений в Україні.
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Теплоходом сильно не поманевруєш. А катером хто командував не пишуть - скоріш за все мадяр.
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Как сообщается, в катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания венгерского парламента в Будапеште. После столкновения катер перевернулся.

https://www.bbc.com/russian/news-48455098

Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер. Венгерские СМИ сообщили, это был корабль под названием Viking Sygin - 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

http://abcnews.com.ua/ru/news/v-budapeshte-oprokinulos-progulochnoe-sudno-est-zhertvy-video
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Твари еще и виновным сделают. Как макаронники нацгвардейца.
Фига се там движение у них Теплохід під керуванням капітана-українця врізався в катер із туристами в Будапешті - Цензор.НЕТ 1604
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Не поделили проходную арку по мостом.
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Перш ніж сідати у човна, тре навчитися пливати без рятувальних жилетів! Скільки там того Дунаю!
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там трудно не врізатись - один хаос якийсь
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шо не видите проезжая часть мокрая и тормоза не сработали
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Может я особо непонятливый, но написано так,что ничего не понял!
Украинец капитан ВИКИГА?или Русалки?
Кто под кого подлез?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомТеплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште, 7 человек погибли, 21 пропал без вести. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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